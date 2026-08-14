Kapitány István bejelentette: úgy ahogy van, kidobja a belgrádi EXPO magyar koncepcióját – "Új, szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítünk"

Gyökeresen átalakítja a hazai turizmusirányítást a kormány – erről posztolt péntek este közösségi oldalán Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető bejelentette, hogy "új, szakmailag és pénzügyileg megalapozott terv készül a 2027-es belgrádi EXPO magyar részvételére".

A 2027-es belgrádi EXPO helyszínének látványterve. / Fotó: https://expobelgrade2027.org/

Teljesen újratervezi a kormány a belgrádi EXPO-n való magyar megjelenést

A tárcavezető posztjában azt írta, egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmusirányítás több fontos területét. Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökséghez tartozó cégcsoport felsővezetői csapata. Megfogalmazása szerint változás történt

a Visit Hungary,

a Kisfaludy Turisztikai Támogatáskezelő

és az EXPO 2027 korábbi vezetését is.

Egyúttal sok sikert kívánt Róna Andreának (Kisfaludy Turisztikai Támogatáskezelő), Tóth Andreának (Expo2027) és Boros Botondnak (Visit Hungary) az új feladataikhoz.

Kapitány István azt ígérte, hogy átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a turisztikai támogatáskezelést és a turisztikai hitelezést, hogy segítsék az ágazat fejlődését.

A belgrádi EXPO magyar részvételénél pedig nem visszük tovább automatikusan az örökölt koncepciót: új, szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítünk

– fogalmazott Kapitány István, hozzátéve: a megvalósításhoz új, nyilvános közbeszerzési eljárásokat indítanak, amelyekben több szereplő versenyezhet egymással.

A tárcavezető azt ígérte, hogy a döntések előkészítésében szorosabb szakmai párbeszédet folytatnak majd a turisztikai ágazat szereplőivel, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal.

A miniszter úgy látja, hogy Csendes szakmai hitelessége és az ágazati szereplőkkel kialakított bizalom megfelelő alapot adhat a következő időszak munkájához.