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Belügyminisztérium
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személyi igazolvány

Meglepő bejelentést tett a Belügyminisztérium: mégis lehet használni a régi típusú személyi igazolványokat egy darabig

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A régi típusú személyi igazolvány bizonyos ügyintézésekhez év végéig még használható. Az Országgyűlés döntéséről a Belügyminisztérium adott tájékoztatást.
VG/MTI
2026.08.11, 19:02

Az Országgyűlés döntése nyomán bizonyos ügyeket év végéig még el lehet intézni a régi, könyv formátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik – jelentette be kedden a Belügyminisztérium.

személyi igazolvány, okmányok Belügyminisztérium
A régi típusú személyi igazolvány bizonyos ügyintézésekhez év végéig még használható a Belügyminisztérium közleménye szerint / Fotó: Veréb Simon

A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy 2026. augusztus 3-tól ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak.

Hiába a Belügyminisztérium bejelentése, senki nem úszhatja meg a cserét

Az első, júniusi felhívás óta több mint 100 ezer ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 ezer ilyen igazolvány maradt a lakosságnál.

A Belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A hetvenedik életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes – hívta fel a figyelmet a szaktárca.

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