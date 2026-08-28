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üzemanyagárak
benzin
dízel

Nem tartott sokáig a nyugalom a benzinkutakon: újabb drágulás jön szombattól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ötforintos emelés jön a benzin nagykereskedelmi árában szombattól, a dízelé viszont változatlan marad. A friss országos átlagok szerint jelenleg 592 forint egy liter benzin és 677 forint a gázolaj.
VG
2026.08.28, 17:24

Szombattól tovább emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára, miközben a gázolajé változatlan marad. Az energiapiaci bizonytalanság ismét a benzines autósoknak tartogat rossz hírt, miközben a dízel ára a legutóbbi nagykereskedelmi csökkentés után már 4 forinttal mérséklődött.

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Nem tartott sokáig a benzinár nyugalma, szombattól újabb drágulás érkezik a nagykereskedelmi piacon / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb változás érkezik a hazai üzemanyagpiacon: a holtankoljak.hu adatai alapján szombattól bruttó 5 forinttal emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára. A gázolajért eközben nem kérnek többet a nagykereskedők, így a változás ezúttal kizárólag a benzint érinti.

A pénteki országos átlagárak alapján

  • egy liter 95-ös benzin jelenleg 592 forintba kerül;
  • míg a gázolaj literenként 677 forint.

Ha a nagykereskedelmi drágulás teljes egészében megjelenik a kutakon, a benzin ára ismét közelebb kerülhet a 600 forintos szinthez.

A dízelnél ezzel szemben most nincs újabb áremelés. Ez azért is fontos, mert a csütörtökön bejelentett nagykereskedelmi árcsökkentés már éreztette hatását a kiskereskedelmi árakban: a pénteki országos átlagban 4 forinttal lett olcsóbb a gázolaj.

Ismét a benzinautósok kaptak pofont

A mostani piaci mozgás tehát kettéválasztja a két üzemanyagtípust. Miközben a benzin nagykereskedelmi ára emelkedik, a gázolajé változatlan marad, és a korábbi csökkentés hatása már látható a töltőállomásokon.

Az autósok számára ugyanakkor nem közvetlenül a nagykereskedelmi ár jelenti a végső költséget. A kutakon alkalmazott árakat a piaci folyamatok mellett több tényező is befolyásolja, ezért az 5 forintos nagykereskedelmi emelés nem feltétlenül jelenik meg automatikusan ugyanekkora mértékben a kiskereskedelmi árban.

A benzin esetében azonban már most is jól látható a 600 forintos határ közelsége. 

A pénteki 592 forintos országos átlaghoz képest az újabb 5 forintos nagykereskedelmi drágulás azt jelenti, hogy a benzines autósok számára ismét felfelé mutatnak az ármozgások.

A gázolaj közben 677 forintos átlagáron áll. A dízel így továbbra is jóval drágább a benzinnél, annak ellenére, hogy a legutóbbi árváltozás éppen a gázolaj esetében hozott mérséklődést.

Ebben a pillanatban érkezett a hír, teljes fordulat készül péntektől a benzinkutakon: új üzemanyagárak lépnek életbe Magyarországon – ezt most már ki kell várni

Már csak egyet kell aludni és könnyen lehet, hogy olcsóbban lehet tankolni Magyarországon. Az biztos, hogy a nagykereskedők döntöttek az új üzemanyagárakról, a kérdés, hogy mit kezd ezzel a Mol.

 

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