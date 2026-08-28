Nem tartott sokáig a nyugalom a benzinkutakon: újabb drágulás jön szombattól

Szombattól tovább emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára, miközben a gázolajé változatlan marad. Az energiapiaci bizonytalanság ismét a benzines autósoknak tartogat rossz hírt, miközben a dízel ára a legutóbbi nagykereskedelmi csökkentés után már 4 forinttal mérséklődött.

Nem tartott sokáig a benzinár nyugalma, szombattól újabb drágulás érkezik a nagykereskedelmi piacon / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb változás érkezik a hazai üzemanyagpiacon: a holtankoljak.hu adatai alapján szombattól bruttó 5 forinttal emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára. A gázolajért eközben nem kérnek többet a nagykereskedők, így a változás ezúttal kizárólag a benzint érinti.

A pénteki országos átlagárak alapján

egy liter 95-ös benzin jelenleg 592 forintba kerül;

míg a gázolaj literenként 677 forint.

Ha a nagykereskedelmi drágulás teljes egészében megjelenik a kutakon, a benzin ára ismét közelebb kerülhet a 600 forintos szinthez.

A dízelnél ezzel szemben most nincs újabb áremelés. Ez azért is fontos, mert a csütörtökön bejelentett nagykereskedelmi árcsökkentés már éreztette hatását a kiskereskedelmi árakban: a pénteki országos átlagban 4 forinttal lett olcsóbb a gázolaj.

Ismét a benzinautósok kaptak pofont

A mostani piaci mozgás tehát kettéválasztja a két üzemanyagtípust. Miközben a benzin nagykereskedelmi ára emelkedik, a gázolajé változatlan marad, és a korábbi csökkentés hatása már látható a töltőállomásokon.

Az autósok számára ugyanakkor nem közvetlenül a nagykereskedelmi ár jelenti a végső költséget. A kutakon alkalmazott árakat a piaci folyamatok mellett több tényező is befolyásolja, ezért az 5 forintos nagykereskedelmi emelés nem feltétlenül jelenik meg automatikusan ugyanekkora mértékben a kiskereskedelmi árban.

A benzin esetében azonban már most is jól látható a 600 forintos határ közelsége.

A pénteki 592 forintos országos átlaghoz képest az újabb 5 forintos nagykereskedelmi drágulás azt jelenti, hogy a benzines autósok számára ismét felfelé mutatnak az ármozgások.

A gázolaj közben 677 forintos átlagáron áll. A dízel így továbbra is jóval drágább a benzinnél, annak ellenére, hogy a legutóbbi árváltozás éppen a gázolaj esetében hozott mérséklődést.