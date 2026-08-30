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bértárgyalás
minimálbér
munkaadó

Napokon belül Indul a csata a jövő évi minimálbérért: mást akarnak a munkaadók és mást a munkáltatói oldal – a kormánynak főhet a feje

Napokon belül tárgyalóasztalhoz ülnek a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői, hogy megkezdjék az egyeztetést a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról. Gyors megállapodásra aligha lehet számítani: a vállalkozások szerint a gazdaság nem bírja el a korábban tervezett, kétszámjegyű emelést, a szakszervezetek viszont nem engednék tovább nőni a bérek lemaradását.
VG
2026.08.30., 13:25

A jövő héten megkezdődik a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról szóló őszi bértárgyalás a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. Az egyeztetések küzdelmesnek ígérkeznek, mivel a munkaadói és a munkavállalói oldal álláspontja már a tárgyalássorozat előtt jelentősen eltér egymástól – írta az Economx.

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A minimálbér jelenleg bruttó 322 800 forint, a garantált bérminimum pedig 373 200 forint
Fotó: Elena Shishkina

A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás eredetileg tizennégy százalékos minimálbér-emeléssel számolt 2027-re. A munkaadók szerint azonban az ehhez szükséges, négy százalék feletti gazdasági növekedés nem valósult meg, ezért hozzá kell nyúlni az egyezséghez.

A vállalkozói oldal jelenleg egy számjegyű emelést tartana reálisnak. A minimálbér jelenleg bruttó 322 800 forint, a garantált bérminimum pedig 373 200 forint. A szakszervezetek ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz, hogy a kötelező legkisebb kereset elérje a rendszeres bruttó átlagbér felét.

A bérek mellett más is szóba került

Ahogy azt korábban lapunk megírta, hogy Perlusz László, a VOSZ főtitkára szerint nemcsak a tizennégy, hanem még a tíz százalékos bruttó minimálbér-emelés gazdasági alapja is kérdéses. A tárgyalást ugyanakkor átrendezheti a Tisza-kormány korábbi vállalása, amely kilenc százalékra csökkentené a minimálbér személyi jövedelemadóját. Ennek végrehajtásával tíz százaléknál kisebb bruttó emelés mellett is kétszámjegyű lehetne a dolgozók nettó keresetének növekedése.

Az egyeztetések elején a szenteste ügye is napirendre kerülhet. A munkavállalói érdekképviseletek azt szeretnék elérni, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen, ráadásul úgy, hogy azt ne kelljen egy másik szombaton ledolgozni. Magyar Péter korábban szintén támogatta a szabad szentestét.

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Napokon belül Indul a csata a jövő évi minimálbérért: mást akarnak a munkaadók és mást a munkáltatói oldal – a kormánynak főhet a feje

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