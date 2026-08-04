Bércsökkenés is jöhet a termelés tartós átütemezése miatt – jól jön most a nyári leállás, de nem bírják hetekig a vállalatok a szakszervezetek szerint

A Liga Szakszervezetekhez egyelőre nem érkezett olyan jelzés, hogy az önkéntes energiafogyasztás-csökkentés miatt vállalatok műszakokat helyeztek volna át, rövidítettek vagy mondtak volna le – közölte a Világgazdasággal Hatvani Jácint, Liga szakszervezeti szövetség elnöke. Bércsökkenés sem került szóba, még messze nem tart itt a magyar ipar az energiaválság túlélésének folyamatában.

Bércsökkenés is lehet a hónapokig elhúzódó gazdasági válság követkeménye/Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

A nyári leállások ebben az időszakban vannak

Hatvani Jácint kiemelte, ennek egyik oka, hogy számos nagy ipari vállalatnál éppen a tervezett nyári leállások és karbantartások zajlanak, amelyek eleve alacsonyabb energiafelhasználással járnak. Ilyen például a kazincbarcikai BorsodChem és a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia is. Bár mindkét vállalat jelentős energiamegtakarítást vállalt, ez jelenleg sem a munkavállalók bérét, sem a műszakbeosztásukat nem érinti - sorolta.

A MOL Petrolkémiánál ráadásul az Olefin–1 üzemben továbbra is tartanak a korábbi robbanás utáni helyreállítási munkálatok, ezért a most kimutatott fogyasztáscsökkenés egy része nem feltétlenül az energiaválság miatt elrendelt új intézkedésekből ered - fűzte hozzá az elnök. Ez egybevág Lakatos Péter MGYOSZ elnök figyelmeztetésével: a vállalatok által közölt százalékos megtakarításokat a nyári leállások és a már korábban csökkentett termelés is jelentősen torzíthatja.

A home office is energiaválság-kezelő eszközzé vált

Azt is elmondta a szakszervezezi vezető a Világgazdaságnak, hogy rgyre több vállalat küldi otthoni munkavégzésre azokat a dolgozókat, akiknek a feladata távolról is ellátható. A munkáltatók ezzel elsősorban az irodák klimatizálásán, világításán és más villamos berendezéseinek használatán takaríthatnak meg energiát.

A home office a dolgozók jövedelmét nem érinti, miközben lehetővé teszi, hogy a cégek a termelési kapacitások visszafogása nélkül mérsékeljék áramfogyasztásukat.

Ennek lehetősége ugyanakkor elsősorban az irodai munkakörökben adott; az ipari üzemekben dolgozók munkája jellemzően nem végezhető távolról.

A most kieső munkaórákat később dolgozhatják le, így nincs bércsökkenés

Érdemi jövedelemvesztés nem valószínű rövid távon – emelte ki Hatvani Jácint – mert a munkáltató szabadságra küldheti a dolgozókat, természetesen ez a szabadság kiadásának szabályait figyelembe véve nem tud gyors és azonnali megoldás lenni. Jelenleg a nyári tervezett szabadságolások időszaka van, ezen túl pedig az esetlegesen átütemezett- termelés, beruházások megvalósítása miatt is előfordulhat szabadság kiadása. A munkáltatók másik megoldása a termelés átütemezése esetén a munkaidő áthelyezése, amennyiben munkaidőkeretben foglalkoztatja a munkavállalóit. Ez esetben a munkavállaló továbbra is a havi bérére jogosult, és a most kieső munkaidőt egy későbbi időszakban teljesíti. Ha a munkáltató semmilyen más feladatot nem tud biztosítani, állásidő alkalmazható. Hatvani Jácint szerint már vannak olyan esetek, amikor beruházások átütemezése miatt merült fel ilyen helyzet. Az érintett dolgozók ilyenkor az állásidőre járó díjazásra jogosultak.