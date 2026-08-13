Minimálbér-emelés: figyelmeztet a VOSZ, át kell írni a számokat, már a munkahelyek megtartása a tét – „Nincs mit szétosztani az emberek között!"

Magyarországon az elmúlt 10–15 évben a reálbérek sokszor gyorsabban emelkedtek, mint a reálgazdasági teljesítmény – mondta lapunknak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Azon kérdésünkre, hogy a munkáltatók már egy számjegyűre csökkentenék a 2027-re tervezett minimálbér-emelést, kijelentetette, hogy egyelőre semmilyen konkrét százalékos javaslatról nincs megállapodás, mivel a tárgyalások még nem kezdődtek meg.

Perlusz László, a VOSZ főtitkárát kérdeztük a lehetséges minimálbér emelésének lehetőségéről / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás alapján a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban eredetileg 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna. A 2026-os emelést a felek már korábban 11 százalékra módosították.

Perlusz László szerint azonban nem feltétel nélkül vállalt emelési pályáról volt szó. A százalékokat olyan gazdasági előrejelzések alapján határozták meg, amelyek évi 3,5–4,5 százalék közötti GDP-bővüléssel számoltak.

Az elképzelés lényege az volt, hogy a dinamikus növekedés eredményeiből a társadalom minél szélesebb rétegei részesüljenek. A magyar gazdaság teljesítménye azonban messze elmaradt az akkori várakozásoktól – tette hozzá.

A tervezett növekedésnek a fele sem jöhet össze

A megállapodás alapjául szolgáló pálya szerint három év alatt több mint 12 százalékkal bővült volna a gazdaság. Perlusz László kiemelte, hogy ehelyett az összesített növekedés várhatóan még az 5 százalékot sem éri el.

Nemcsak egy apró, hanem jelentős korrekcióra van szükség, hiszen nincs meg az a dinamikus gazdasági növekedés, amelynek az eredményeit szét lehetne osztani a társadalom különböző csoportjai között

– fogalmazott a VOSZ főtitkára. A mértékadó elemzőintézetek az idei évre 1–2 százalék közötti gazdasági növekedést jeleznek előre, a munkáltatói szervezet pedig 1–1,5 százalék körüli bővüléssel számol. Kedvező fejlemény, hogy az inflációs nyomás mérséklődött, ez azonban önmagában nem teremti elő a nagyarányú béremelés gazdasági fedezetét.

Perlusz László szerint 1–1,5 százalékos növekedés és 3 százalék körüli infláció mellett jelenleg még a kétszámjegyű béremelés is nehezen lenne indokolható. Ezért a 14 százalékos mértéktől a gazdaság tényleges teljesítménye alapján messze állunk.

A főtitkár ugyanakkor nem jelölt meg konkrét számot, amellyel a VOSZ nekivágna a tárgyalásoknak.

A megállapodás eleve tartalmazza az újratárgyalás lehetőségét

A gazdasági pálya felülvizsgálata nem jelenti a hároméves megállapodás felrúgását. A dokumentum eleve rendelkezik arról, mi történjen, ha a meghatározó makrogazdasági mutatók jelentősen eltérnek a várakozásoktól.