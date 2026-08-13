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vállalkozás
VOSZ
Perlusz László
béremelés

Minimálbér-emelés: figyelmeztet a VOSZ, át kell írni a számokat, már a munkahelyek megtartása a tét – „Nincs mit szétosztani az emberek között!"

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Nem született döntés a 2027-es minimálbér-emelés mértékéről, sőt a hivatalos bértárgyalások még el sem kezdődtek – tisztázta a Világgazdaságnak Perlusz László. A VOSZ főtitkára ugyanakkor arra figyelmeztetett: a 14 százalékos béremelés alapjául szolgáló növekedési pálya nem valósult meg, a vállalkozások teherbírásának figyelmen kívül hagyása pedig cégbezárásokhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.
Zováthi Domokos
2026.08.13, 06:00

Magyarországon az elmúlt 10–15 évben a reálbérek sokszor gyorsabban emelkedtek, mint a reálgazdasági teljesítmény – mondta lapunknak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Azon kérdésünkre, hogy a munkáltatók már egy számjegyűre csökkentenék a 2027-re tervezett minimálbér-emelést, kijelentetette, hogy egyelőre semmilyen konkrét százalékos javaslatról nincs megállapodás, mivel a tárgyalások még nem kezdődtek meg.

Perlusz László VOSZ bér
Perlusz László, a VOSZ főtitkárát kérdeztük a lehetséges minimálbér emelésének lehetőségéről / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás alapján a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban eredetileg 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna. A 2026-os emelést a felek már korábban 11 százalékra módosították.

Perlusz László szerint azonban nem feltétel nélkül vállalt emelési pályáról volt szó. A százalékokat olyan gazdasági előrejelzések alapján határozták meg, amelyek évi 3,5–4,5 százalék közötti GDP-bővüléssel számoltak.

Az elképzelés lényege az volt, hogy a dinamikus növekedés eredményeiből a társadalom minél szélesebb rétegei részesüljenek. A magyar gazdaság teljesítménye azonban messze elmaradt az akkori várakozásoktól – tette hozzá.

A tervezett növekedésnek a fele sem jöhet össze

A megállapodás alapjául szolgáló pálya szerint három év alatt több mint 12 százalékkal bővült volna a gazdaság. Perlusz László kiemelte, hogy ehelyett az összesített növekedés várhatóan még az 5 százalékot sem éri el.

Nemcsak egy apró, hanem jelentős korrekcióra van szükség, hiszen nincs meg az a dinamikus gazdasági növekedés, amelynek az eredményeit szét lehetne osztani a társadalom különböző csoportjai között

– fogalmazott a VOSZ főtitkára. A mértékadó elemzőintézetek az idei évre 1–2 százalék közötti gazdasági növekedést jeleznek előre, a munkáltatói szervezet pedig 1–1,5 százalék körüli bővüléssel számol. Kedvező fejlemény, hogy az inflációs nyomás mérséklődött, ez azonban önmagában nem teremti elő a nagyarányú béremelés gazdasági fedezetét.

Perlusz László szerint 1–1,5 százalékos növekedés és 3 százalék körüli infláció mellett jelenleg még a kétszámjegyű béremelés is nehezen lenne indokolható. Ezért a 14 százalékos mértéktől a gazdaság tényleges teljesítménye alapján messze állunk.

A főtitkár ugyanakkor nem jelölt meg konkrét számot, amellyel a VOSZ nekivágna a tárgyalásoknak.

A megállapodás eleve tartalmazza az újratárgyalás lehetőségét

A gazdasági pálya felülvizsgálata nem jelenti a hároméves megállapodás felrúgását. A dokumentum eleve rendelkezik arról, mi történjen, ha a meghatározó makrogazdasági mutatók jelentősen eltérnek a várakozásoktól.

Amennyiben az eltérés meghaladja az egy százalékpontot, a felek újratárgyalhatják a bérmegállapodást. Ha pedig nem sikerül egyezségre jutniuk, a minimálbér változása automatikusan igazodhat az eltérés mértékéhez.

„Nem született olyan alku, hogy kötelezően 13 vagy 14 százalékkal kell emelni a bért” – hangsúlyozta Perlusz László. A korábban rögzített százalékok arra az esetre szóltak, ha a gazdasági növekedés és az infláció az akkori feltételezések szerint alakul.

A körülmények azonban gyökeresen megváltoztak. A magyar gazdaság már közel négy éve csak alig bővül, miközben

  • az energiaválság elhúzódása,
  • a kedvezőtlen nemzetközi környezet
  • és a rendkívüli aszály

is rontja az idei kilátásokat. Utóbbi nemcsak a mezőgazdaságot sújtja, hanem az energiatermelést is korlátozta.

A munkahelyek megtartása fontosabb a látványos százaléknál

A szakszervezetek oldaláról az az érv hangzik el, hogy a magyar minimálbér továbbra is jelentős lemaradásban van. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon jelenleg az Európai Unió negyedik legalacsonyabb minimálbére van, a munkavállalói érdekképviseletek pedig a felzárkóztatás folytatását sürgetik. Perlusz László szerint azonban a bérek emelésénél figyelembe kell venni, hogy az adott növekedést a vállalkozások képesek-e tartósan kigazdálkodni.

A munkáltatói oldal elsődleges célja most az, hogy megmaradjanak a munkahelyek, és minél több vállalkozás túlélje a nehéz gazdasági időszakot.

A valóban működő társas vállalkozások száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Egy, a teljesítménytől elszakadó újabb jelentős béremelés tovább ronthatná a legkisebb vagy leggyengébb jövedelmezőségű cégek helyzetét. A főtitkár visszautasította azt az értelmezést, hogy

a munkáltatók pusztán saját nyereségük védelmében fékeznék a béremelést. Mint mondta, a kérdés az, hogy a vállalkozások fennmaradnak-e a piacon, vagy bezárnak, illetve kivonulnak onnan.

Ha a bérnyomás meghaladja a gazdaság és a cégek teherbíró képességét, már nem néhány százalékpontnyi fizetésemelés lesz a fő kérdés, hanem az, hogy mit lehet kezdeni a növekvő munkanélküliséggel – figyelmeztetett.

A bérek éveken át gyorsabban nőttek a gazdaságnál

Magyarországon az elmúlt 10–15 évben a reálbérek sokszor gyorsabban emelkedtek, mint a reálgazdasági teljesítmény. Ezt a modellt nevezték magas nyomású gazdaságnak: az erős bérdinamika fogyasztást és felzárkózást generálhat, ugyanakkor tartósan nem szakadhat el a termelékenységtől.

Perlusz László szerint a béremelésnek elsősorban a vállalati teljesítményre és a termelékenység javulására kell épülnie. Ha ugyanannyi munkaidő alatt nagyobb új vagy hozzáadott érték keletkezik, annak már van olyan gazdasági fedezete, amelyre tartós béremelési pálya alapozható.

Ha viszont a bérek a kibocsátás és a hatékonyság érdemi javulása nélkül emelkednek, a cégek költségei gyorsabban nőnek a bevételeiknél. Ennek következménye áremelés, beruházás-visszafogás, létszámcsökkentés vagy végső esetben bezárás lehet.

Pontosabb adatok alapján dönthetnek

A VOSZ főtitkára biztatónak nevezte, hogy a kormány jelezte: a jövőben megbízhatóbb adatbázist, valamint a korábbinál pontosabb és hamarabb elérhető adatokat kíván biztosítani a bértárgyalásokhoz.

Ez a munkáltatók mellett a munkavállalóknak is kedvezhet. A felek ugyanis pontosabban láthatják majd, hogyan változik a vállalatok termelékenysége, hatékonysága és tényleges teherviselő képessége.

Perlusz László szerint így olyan bérpolitikát lehet kialakítani, amely egyszerre segíti a keresetek felzárkózását és a munkahelyek megőrzését. A konkrét 2027-es minimálbérről azonban csak a tárgyalások megkezdése után lehet érdemben beszélni.

A helyzet tehát nem az, hogy a munkáltatók már eldöntötték a 14 százalékos emelés eltörlését. Az viszont világos, hogy a hároméves megállapodás eredeti gazdasági alapjai nem teljesültek, ezért a jövő évi számokat a tényleges növekedési és termelékenységi adatokhoz kell igazítani.

Molnár Dániel: a 14 százaléknál kisebb emelésre lehet számítani

A több évre szóló bérmegállapodások segítik a vállalatok és a munkavállalók tervezését, a turbulens gazdasági környezetben azonban jelentős kockázatokat is hordoznak – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint ezért a kiszámíthatóság mellett arra is szükség van, hogy a szabályok alkalmazkodni tudjanak a megváltozott körülményekhez.

A minimálbér emeléséről a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői döntenek. Előbbi rendszerint kisebb, utóbbi nagyobb emelést szeretne elérni, az álláspontok összehangolásához pedig sok esetben a gazdaságpolitika közreműködésére is szükség van. Az elemző szerint a munkáltatói oldal most ennek próbálhat elébe menni a korábbi megállapodás felülvizsgálatának felvetésével.

Molnár Dániel hangsúlyozta, hogy a minimálbér közvetlenül ugyan csak a munkavállalók néhány százalékát érinti, a tényleges hatása ennél jóval szélesebb. A bértorlódás elkerülése miatt ugyanis a magasabb fizetésű dolgozók keresetére is hat, így egy jelentős minimálbér-emelés a teljes vállalati bérköltséget megemelheti.

A munkáltatók szempontjából a legfontosabb változás, hogy a gazdasági növekedés elmaradt a hároméves megállapodás megkötésekor várttól, miközben az idei infláció is jóval alacsonyabban alakul a korábbi előrejelzéseknél. Mindkét mutató kritikus elemként szerepel a bérmegállapodásban.

A gyengébb növekedés miatt a vállalkozásoknak szűkebb a mozgásterük egy nagyobb béremelés kigazdálkodására. Ráadásul az egyes cégeket nem egyformán érinti a jelenlegi gazdasági helyzet: az erős forint például különösen az euróban értékesítő, de költségeiket jellemzően forintban fizető exportőrökre helyez nyomást.

A gazdasági helyzetre tekintettel arra számítunk, hogy a megállapodásban szereplő 14 százaléknál kisebb emelés valósul meg

– fogalmazott Molnár Dániel. A pontos mértéket az őszi tárgyalások határozhatják meg, amelyeken várhatóan a garantált bérminimum körül alakul ki a legnagyobb vita.

Ez több dolgozót érint, mint a minimálbér, miközben a korábbi megállapodás a garantált bérminimum 2027-es emelésére nem rögzített konkrét számot. A végső kompromisszum ezért az elemző szerint attól is függ majd, hogy a munkavállalói oldal mekkora korrekcióra lesz nyitott, és a gazdaságpolitika milyen irányba próbálja terelni a tárgyalásokat.

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