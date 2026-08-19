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minimálbér
VOSZ
béremelés

Komolyan figyelmeztették Magyar Pétert a vállalkozók: a Tisza-kormányon múlik, hogy kétszámjegyű lesz-e jövőre a minimálbér emelés – „Ha betartja az ígéretét, összejöhet”

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A jelenlegi megállapodás szerint jövőre 14 százalékkal emelkedne a minimálbér, a munkaadók azonban úgy látják, hogy a gazdasági feltételek nem teszik lehetővé a két számjegyű bruttó béremelést. A nettó kereseteknél ugyanakkor más lehet a helyzet: ha a Tisza-kormány beváltja egyik fontos választási ígéretét, a munkavállalók akár 10 százalék alatti bruttó béremelés mellett is kétszámjegyű nettó növekedést érhetnek el.
VG
2026.08.19, 11:50
Frissítve: 2026.08.19, 11:54

A munkaadók szerint jelenleg nincs meg a gazdasági alapja annak, hogy 2027-ben 14 százalékkal emelkedjen a minimálbér. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Della című műsorban a béremelés kapcsán arról beszélt , hogy bár a munkavállalókkal kötött hatályos megállapodás jövőre ilyen mértékű emeléssel számol, a megállapodásban rögzített gazdasági feltételek nem teljesülnek. A vártnál gyengébb gazdasági növekedés a VOSZ főtitkára szerint nemcsak a 14, hanem még a 10 százalékos minimálbér-emelést is megkérdőjelezi. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a munkavállalók nettó keresetükben ne érhetnék el a kétszámjegyű növekedést.

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Béremelés és minimálbér 2027-ben: a Tisza-kormányon múlhat a labda (illusztráció)
Fotó: Tibor Koska

Béremelés: adócsökkentéssel jöhet a nagyobb nettó emelés

A Tisza egyik fontos választási ígérete a minimálbér személyi jövedelemadó-kulcsának 15 százalékról 9 százalékra csökkentése volt. A jövő évi adócsomag várhatóan a következő hetekben válik ismertté, így akkor derülhet ki, hogy Magyar Péterék kormányon is végrehajtják-e a vállalást.

Ha igen, az érdemben javíthatja a minimálbéresek nettó keresetét. Ebben az esetben ugyanis már 10 százalék alatti bruttó béremelés mellett is összejöhet a két számjegyű nettó növekedés 2027-ben.

Perlusz László szerint ez fontos szempont lehet az őszi bértárgyalásokon is. A munkáltatók és a munkavállalók közötti egyeztetéseken így nemcsak a bruttó minimálbér-emelés mértéke, hanem az adóváltozások nettó keresetekre gyakorolt hatása is meghatározó kérdéssé válhat.

Nem született döntés a 2027-es minimálbér-emelés mértékéről, sőt a hivatalos bértárgyalások még el sem kezdődtek – tisztázta nemrég a Világgazdaságnak Perlusz László. A VOSZ főtitkára már akkor arra figyelmeztetett: a 14 százalékos béremelés alapjául szolgáló növekedési pálya nem valósult meg, a vállalkozások teherbírásának figyelmen kívül hagyása pedig cégbezárásokhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

Nem tűnt el a kereslet a Széchenyi-kártyás hitelek iránt

A VOSZ főtitkára a vállalkozások finanszírozási helyzetéről is beszélt. Elmondása szerint a szervezet tagvállalatainál nem tapasztalható érdemi visszaesés a Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteltermékei iránti érdeklődésben annak ellenére sem, hogy ezek kamata a nyár óta magasabb.

A korábban 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciók a magasabb kamatszint mellett is versenyképesek maradtak – mondta Perlusz László.

A vállalkozások számára ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelent a kiszámíthatatlanság. A VOSZ felmérései szerint a cégek már ezt a tényezőt emelik ki a működésüket leginkább nehezítő problémák között.

Perlusz László szerint a vállalkozások egyelőre bizalmat szavaztak a Tisza-kormánynak, az azonban csak ősszel és télen derülhet ki, hogy ez a bizalom tartósnak bizonyul-e. A VOSZ főtitkára szerint közben egyre több olyan tényező látható a gazdaságban, amely alapján „gyűlnek a viharfelhők” a magyar gazdaság felett.

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