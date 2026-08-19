Komolyan figyelmeztették Magyar Pétert a vállalkozók: a Tisza-kormányon múlik, hogy kétszámjegyű lesz-e jövőre a minimálbér emelés – „Ha betartja az ígéretét, összejöhet”

A munkaadók szerint jelenleg nincs meg a gazdasági alapja annak, hogy 2027-ben 14 százalékkal emelkedjen a minimálbér. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Della című műsorban a béremelés kapcsán arról beszélt , hogy bár a munkavállalókkal kötött hatályos megállapodás jövőre ilyen mértékű emeléssel számol, a megállapodásban rögzített gazdasági feltételek nem teljesülnek. A vártnál gyengébb gazdasági növekedés a VOSZ főtitkára szerint nemcsak a 14, hanem még a 10 százalékos minimálbér-emelést is megkérdőjelezi. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a munkavállalók nettó keresetükben ne érhetnék el a kétszámjegyű növekedést.

Béremelés és minimálbér 2027-ben: a Tisza-kormányon múlhat a labda (illusztráció)

Fotó: Tibor Koska

Béremelés: adócsökkentéssel jöhet a nagyobb nettó emelés

A Tisza egyik fontos választási ígérete a minimálbér személyi jövedelemadó-kulcsának 15 százalékról 9 százalékra csökkentése volt. A jövő évi adócsomag várhatóan a következő hetekben válik ismertté, így akkor derülhet ki, hogy Magyar Péterék kormányon is végrehajtják-e a vállalást.

Ha igen, az érdemben javíthatja a minimálbéresek nettó keresetét. Ebben az esetben ugyanis már 10 százalék alatti bruttó béremelés mellett is összejöhet a két számjegyű nettó növekedés 2027-ben.

Perlusz László szerint ez fontos szempont lehet az őszi bértárgyalásokon is. A munkáltatók és a munkavállalók közötti egyeztetéseken így nemcsak a bruttó minimálbér-emelés mértéke, hanem az adóváltozások nettó keresetekre gyakorolt hatása is meghatározó kérdéssé válhat.

Nem született döntés a 2027-es minimálbér-emelés mértékéről, sőt a hivatalos bértárgyalások még el sem kezdődtek – tisztázta nemrég a Világgazdaságnak Perlusz László. A VOSZ főtitkára már akkor arra figyelmeztetett: a 14 százalékos béremelés alapjául szolgáló növekedési pálya nem valósult meg, a vállalkozások teherbírásának figyelmen kívül hagyása pedig cégbezárásokhoz és munkahelyek megszűnéséhez vezethet.

Nem tűnt el a kereslet a Széchenyi-kártyás hitelek iránt

A VOSZ főtitkára a vállalkozások finanszírozási helyzetéről is beszélt. Elmondása szerint a szervezet tagvállalatainál nem tapasztalható érdemi visszaesés a Széchenyi Kártya Program likviditási célú hiteltermékei iránti érdeklődésben annak ellenére sem, hogy ezek kamata a nyár óta magasabb.