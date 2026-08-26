Padlóra kerültek a magyar beruházások: egyre gyorsabb a visszaesés, két kulcságazat húzta le a gazdaságot

A nyers adatok alapján 9,1 százalékkal csökkent a magyarországi beruházások volumene 2026 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett jelentéséből. Az előző negyedévhez mérten, szezonálisan kiigazítva 4,3 százalékos volt a visszaesés.

A beruházási teljesítmény mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá / Fotó: Bús Csaba

A két mutató együttesen azt jelzi, hogy a beruházási teljesítmény nemcsak az egy évvel korábbi alacsony szinttől maradt el, hanem az év elejéhez képest is tovább romlott. A szezonálisan kiigazított adatok szerint éves összevetésben 7,1 százalékkal mérséklődött a beruházások volumene.

Az első negyedév nyers adata még mindössze 0,5 százalékos éves csökkenést mutatott, a második negyedévre azonban 9,1 százalékosra gyorsult a visszaesés. A szezonálisan kiigazított mutató ugyancsak romló pályát rajzol ki: az első három hónap 2,4 százalékos mínuszát a második negyedévben már 7,1 százalékos zsugorodás követte.

Két kulcságazat húzta le a beruházásokat

A beruházási teljesítmény mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás járult hozzá. Ez különösen kedvezőtlen jelzés, mivel a feldolgozóipar hagyományosan a magyarországi fejlesztések egyik legnagyobb súlyú területe, miközben a szállítási infrastruktúrához kapcsolódó projektek is jelentős részét adják a teljes beruházási volumennek.

A visszaesést az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Ez azonban csak tompítani tudta a két meghatározó gazdasági ág gyenge teljesítményét, ellensúlyozni már nem volt képes.

A beruházói csoportok közül a vállalkozások és a költségvetési szervezetek fejlesztéseinek volumene egyaránt csökkent. Ezzel szemben a háztartások beruházási aktivitása növekedett, ám ennek súlya nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben megfordítsa az összesített mutatót.

Évek óta tart a gyenge sorozat

A mostani adat egy hosszabb ideje tartó kedvezőtlen folyamatba illeszkedik. A beruházások nyers volumene

2023 második negyedévében 13,6 százalékkal,

2024 azonos időszakában 9,5 százalékkal,

2025 második negyedévében pedig 7,4 százalékkal

maradt el az egy évvel korábbitól. Az idei 9,1 százalékos mínusz így újabb jelentős visszaesést jelent. A szezonálisan kiigazított adatok szerint 2025 végén még csak 0,7 százalékkal csökkent a beruházási volumen az előző negyedévhez képest. Az idei első negyedévben 1,2 százalékos, a másodikban pedig már 4,3 százalékos negyedéves zsugorodást mért a KSH.