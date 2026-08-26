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KSH
Központi Statisztikai Hivatal
beruházás

Padlóra kerültek a magyar beruházások: egyre gyorsabb a visszaesés, két kulcságazat húzta le a gazdaságot

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Ismét meredeken csökkent a magyarországi beruházások teljesítménye, ráadásul az előző negyedévhez képest is komoly visszaesést mért a KSH. A feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás gyengélkedését csak részben tudta ellensúlyozni az ingatlanpiac élénkülése. A beruházások alakulása a gazdaság későbbi teljesítménye szempontjából is meghatározó.
VG
2026.08.26, 08:32
Frissítve: 2026.08.26, 09:08

A nyers adatok alapján 9,1 százalékkal csökkent a magyarországi beruházások volumene 2026 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett jelentéséből. Az előző negyedévhez mérten, szezonálisan kiigazítva 4,3 százalékos volt a visszaesés.

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A beruházási teljesítmény mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá / Fotó: Bús Csaba

A két mutató együttesen azt jelzi, hogy a beruházási teljesítmény nemcsak az egy évvel korábbi alacsony szinttől maradt el, hanem az év elejéhez képest is tovább romlott. A szezonálisan kiigazított adatok szerint éves összevetésben 7,1 százalékkal mérséklődött a beruházások volumene.

Az első negyedév nyers adata még mindössze 0,5 százalékos éves csökkenést mutatott, a második negyedévre azonban 9,1 százalékosra gyorsult a visszaesés. A szezonálisan kiigazított mutató ugyancsak romló pályát rajzol ki: az első három hónap 2,4 százalékos mínuszát a második negyedévben már 7,1 százalékos zsugorodás követte.

Két kulcságazat húzta le a beruházásokat

A beruházási teljesítmény mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás járult hozzá. Ez különösen kedvezőtlen jelzés, mivel a feldolgozóipar hagyományosan a magyarországi fejlesztések egyik legnagyobb súlyú területe, miközben a szállítási infrastruktúrához kapcsolódó projektek is jelentős részét adják a teljes beruházási volumennek.

A visszaesést az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Ez azonban csak tompítani tudta a két meghatározó gazdasági ág gyenge teljesítményét, ellensúlyozni már nem volt képes.

A beruházói csoportok közül a vállalkozások és a költségvetési szervezetek fejlesztéseinek volumene egyaránt csökkent. Ezzel szemben a háztartások beruházási aktivitása növekedett, ám ennek súlya nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben megfordítsa az összesített mutatót.

Évek óta tart a gyenge sorozat

A mostani adat egy hosszabb ideje tartó kedvezőtlen folyamatba illeszkedik. A beruházások nyers volumene

  • 2023 második negyedévében 13,6 százalékkal,
  • 2024 azonos időszakában 9,5 százalékkal,
  • 2025 második negyedévében pedig 7,4 százalékkal

maradt el az egy évvel korábbitól. Az idei 9,1 százalékos mínusz így újabb jelentős visszaesést jelent. A szezonálisan kiigazított adatok szerint 2025 végén még csak 0,7 százalékkal csökkent a beruházási volumen az előző negyedévhez képest. Az idei első negyedévben 1,2 százalékos, a másodikban pedig már 4,3 százalékos negyedéves zsugorodást mért a KSH.

A beruházások alakulása a gazdaság későbbi teljesítménye szempontjából is meghatározó, hiszen a most elmaradó gépbeszerzések, építkezések és kapacitásbővítések a következő időszak termelési lehetőségeit is korlátozhatják. A friss adatok alapján egyelőre nem látszik tartós fordulat: a második negyedévben a visszaesés üteme nem lassult, hanem ismét jelentősen felgyorsult.

Idén még fékezik, jövőre már segíthetik a növekedést a beruházások

A beruházások gyenge teljesítménye érdemben hozzájárulhatott a vártnál kedvezőtlenebb második negyedéves GDP-adathoz – írta értékelésében Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. A vállalatokat továbbra is óvatosságra inti a bizonytalan külső kereslet és a meglévő szabad kapacitások nagysága, ezt pedig a folyamatban lévő nagyberuházások sem tudják ellensúlyozni. A költségvetési fejlesztések visszaesésében az uniós források visszatartása is jelentős szerepet játszott.

Gyors fordulatra egyelőre nem lehet számítani, mert a geopolitikai konfliktusok okozta gazdasági sokkok tartósan kedvezőtlen környezetet teremtenek

– hívta fel a figyelmet az elemző. A következő negyedévekben ugyanakkor már fokozatos javulást hozhat az enyhülő kamatkörnyezet, a Széchenyi Kártya Program kedvezményes beruházási hiteleinek elérhetősége és a lakásépítések élénkülése. Az év végétől beérkező uniós források szintén támogathatják a fordulatot, ezek erőteljesebb hatása azonban várhatóan csak 2027-ben jelentkezik. Molnár Dániel szerint a beruházások idén még visszafogják a gazdasági növekedést, jövőre viszont már pozitív lehet a hozzájárulásuk.

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