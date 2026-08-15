Üzent a magyar vásárlóknak a 3800 boltos diszkontgigász, erre jobb, ha a Lidl és az Aldi is figyel – a radaron már látszódunk, csak még a szomszédban van némi tennivaló

A Biedronka mögött álló portugál Jerónimo Martins csoport már évek óta a közép-európai kiskereskedelmi piac egyik fontos szereplője, maga a Biedronka azonban sokáig kizárólag Lengyelországban működött. Ez tavaly változott meg, amikor a vállalat megnyitotta első szlovákiai üzletét, és ezzel megkezdte első nemzetközi terjeszkedését a márkával. Időről időre felröppennek pletykák arról, hogy lánc nem maradna meg ezeknél a földrajzi és piaci határoknál, és már készül új régiós, így akár a magyar piacra lépésre. A Világgazdaság a cégnél érdeklődött ennek kilátásairól, s bár a vállalat válasza alapján a magyar vásárlóknak egyelőre még biztosan várniuk kell a diszkontlánc itteni megjelenésére – ami hivatalosan nincs kőbe vésve –, de nem lenne meglepő, ha akár néhány év múlva megjelennének nálunk is a katicás boltok.

A magyar piacra lépésről egyelőre nincs hivatalos bejelentés, de nem lenne meglepő, ha Szlovákia után nálunk is megjelenne a Biedronka

Fotó: Biedronka / AFP

Harminc éve alapították, a négyezredik bolt felé menetel a Biedronka

Az idén harminc éves márkát egy lengyel vállalkozó, Mariusz Świtalski alapította 1995-ben Poznańban. Ő találta ki a „Biedronka” (Katicabogár) márkanevet és a diszkont koncepciót is. A hálózat kezdeti gyors növekedése után 1997-ben a portugál Jerónimo Martins cégcsoport felvásárolta az akkori mintegy 240 Biedronka üzletet.

A lánc a lengyel piac legnagyobb diszkontszereplője, 1300 településen van jelen, és az elmúlt években folyamatosan növelte értékesítési volumenét és piaci jelenlétét.

Az anyaholding 2025-ös jelentése szerint a diszkontlánc éves nettó árbevétele euróban 25,3 milliárd euróra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedésnek felel meg. Zlotyban számolva az értékesítés 5,9 százalékkal nőtt. A Biedronka 2025 végén 3882 üzletet működtetett Lengyelországban.

A növekedéshez úgy tudott hozzájárulni a vállalat, hogy közben az üzleteiben mért kosárinflációt a lengyelországi élelmiszer-infláció alatt tartotta.

A Biedronka összehasonlítható alapon, vagyis az egy évnél régebben működő üzletek teljesítményét vizsgálva 1,9 százalékos LFL-növekedést ért el. Az EBITDA-ja 2025-ben 1,991 milliárd euró volt, ami 9,8 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben.