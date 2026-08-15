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diszkontlánc
Biedronka
piacra lépés
Aldi
Lidl

Üzent a magyar vásárlóknak a 3800 boltos diszkontgigász, erre jobb, ha a Lidl és az Aldi is figyel – a radaron már látszódunk, csak még a szomszédban van némi tennivaló

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Válaszolt megkeresésünkre Lengyelország nagyra nőtt diszkontlánca, a Biedronka: a cég egyelőre nem készül magyarországi piacra lépésre, de a régióban már megvetette lábát, és a vállalat válasza alapján középtávon Magyarország sem feltétlenül marad ki a terjeszkedési tervekből. A lengyel diszkontlánc jelenleg Szlovákiára koncentrál. A Biedronka neve már a régiós Tesco kapcsán is felmerült, de könnyen lehet, néhány év múlva saját jogán lesz a Lidl és az Aldi kihívója.
Juhász Péter
2026.08.15, 18:35

A Biedronka mögött álló portugál Jerónimo Martins csoport már évek óta a közép-európai kiskereskedelmi piac egyik fontos szereplője, maga a Biedronka azonban sokáig kizárólag Lengyelországban működött. Ez tavaly változott meg, amikor a vállalat megnyitotta első szlovákiai üzletét, és ezzel megkezdte első nemzetközi terjeszkedését a márkával. Időről időre felröppennek pletykák arról, hogy lánc nem maradna meg ezeknél a földrajzi és piaci határoknál, és már készül új régiós, így akár a magyar piacra lépésre. A Világgazdaság a cégnél érdeklődött ennek kilátásairól, s bár a vállalat válasza alapján a magyar vásárlóknak egyelőre még biztosan várniuk kell a diszkontlánc itteni megjelenésére – ami hivatalosan nincs kőbe vésve –, de nem lenne meglepő, ha akár néhány év múlva megjelennének nálunk is a katicás boltok.

A magyar piacra lépésről egyelőre nincs hivatalos bejelentés, de nem lenne meglepő, ha Szlovákia után nálunk is megjelenne a Biedronka
A magyar piacra lépésről egyelőre nincs hivatalos bejelentés, de nem lenne meglepő, ha Szlovákia után nálunk is megjelenne a Biedronka
Fotó: Biedronka / AFP

Harminc éve alapították, a négyezredik bolt felé menetel a Biedronka

Az idén harminc éves márkát egy lengyel vállalkozó, Mariusz Świtalski alapította 1995-ben Poznańban. Ő találta ki a „Biedronka” (Katicabogár) márkanevet és a diszkont koncepciót is. A hálózat kezdeti gyors növekedése után 1997-ben a portugál Jerónimo Martins cégcsoport felvásárolta az akkori mintegy 240 Biedronka üzletet.

A lánc a lengyel piac legnagyobb diszkontszereplője, 1300 településen van jelen, és az elmúlt években folyamatosan növelte értékesítési volumenét és piaci jelenlétét.

Az anyaholding 2025-ös jelentése szerint a diszkontlánc éves nettó árbevétele euróban 25,3 milliárd euróra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedésnek felel meg. Zlotyban számolva az értékesítés 5,9 százalékkal nőtt. A Biedronka 2025 végén 3882 üzletet működtetett Lengyelországban.

A növekedéshez úgy tudott hozzájárulni a vállalat, hogy közben az üzleteiben mért kosárinflációt a lengyelországi élelmiszer-infláció alatt tartotta. 

A Biedronka összehasonlítható alapon, vagyis az egy évnél régebben működő üzletek teljesítményét vizsgálva 1,9 százalékos LFL-növekedést ért el. Az EBITDA-ja 2025-ben 1,991 milliárd euró volt, ami 9,8 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben.

A lengyel élelmiszerárak 2025-ben átlagosan 4,7 százalékkal emelkedtek, szemben a 2024-es 3,3 százalékkal. Az infláció az év elején még magasabb volt, majd márciust követően mérséklődni kezdett, és az év végére tovább csökkent.

VG grafika

Árérzékeny vásárlók, fokozódó verseny, a katicás cég azonban bírja

A vállalat éves jelentése szerint a lengyel fogyasztók 2025-ben is rendkívül óvatosan költöttek, erősen árérzékenyek voltak, és elsősorban az akciókat keresték. Ez visszafogta az élelmiszer-kiskereskedelmi piac teljesítményét, miközben tovább fokozta a versenyt az egyes láncok között.

A Biedronka erre elsősorban árpolitikával reagált. A vállalat új promóciós programot is indított „Biedronki Niskie Ceny”, vagyis „Biedronka alacsony árak” néven, amely a korábbi „Biedronkowe Oszczędności” programot váltotta fel. A cél az volt, hogy még hangsúlyosabban kommunikálják az árversenyben betöltött szerepüket.

A 2025-ös eredmények azt mutatják, hogy a stratégia egyelőre működik: 

a Biedronka egyszerre tudta növelni értékesítését, árumennyiségét és piaci részesedését, miközben EBITDA-ja az árverseny ellenére közel 10 százalékkal emelkedett.

A közel 3900 üzletes lengyel hálózat mellett a vállalat már a régiós terjeszkedésre is figyel.

Szlovákia lett az első külföldi tesztpiac

A márka 2025 márciusában nyitotta meg első szlovákiai üzletét Miloslavovban, Pozsony közelében. A piacra lépéssel egy időben egy központi logisztikai elosztóbázist is átadtak, vagyis 

a vállalat nem pusztán néhány üzlettel próbálta ki a szlovák piacot, hanem hosszabb távú terjeszkedésre rendezkedett be.

A vállalat eredeti terve szerint 2026 végéig körülbelül 50 üzletet nyitna Szlovákiában. Az első üzletek elsősorban közepes és kisebb településeken jelentek meg, többek között 

  • Zvolenben, 
  • Senicán, 
  • Nové Zámkyban, 
  • Liptovský Mikulášban és Revúcában.

A Biedronka megjelenése érezhető árversenyt hozott a szlovák élelmiszer-kiskereskedelemben. A lánc elsősorban agresszív diszkontárazással próbál pozíciót építeni, miközben a helyi szlovák beszállítók termékeinek is fontos szerepet szán. 

A fő versenytársak között a Lidl, a Kaufland és a Tesco található, míg az orosz hátterű Mere – miként megírtuk – kiesni látszik a vásárlók pénztárcájáért folyó küzdelemből.

A szlovákiai terjeszkedés egyelőre a vállalat figyelmének középpontjában áll. A hatalmas lengyel hálózat méretgazdaságossága jelentős versenyelőnyt biztosít számára, amit a vállalat az árakban és az akciós politikában is igyekszik érvényesíteni, és a jelek szerint ezt a stratégiát követi a szlovák piacon is.

A növekedésnek ugyanakkor ára is van. A kiskereskedelmi szektorban különösen Lengyelországban rendkívül intenzív az árverseny, miközben az alacsony élelmiszer-infláció és a növekvő bérköltségek egyaránt nyomást helyeznek a profitmarzsokra.

A Biedronka ezért elsősorban a méretgazdaságosságra, a nagy volumenre és az agresszív promóciókra épít. Ha pedig a szlovákiai modell sikeresnek bizonyul, a következő években egyre több közép-európai piacon lehet kérdés, hogy hol jelenhet meg a lengyel diszkontlánc.

Mi a helyzet Magyarországgal?

A magyar piac szempontjából is fontos lehet persze, hogyan látják a cég eddigi szlovákiai operációját. Lapunk megkeresésére a fenti információkat megerősítve azt válaszolták, hogy azon dolgoznak, hogy még az idei év végig megvalósuljon a szlovákiai 50 üzletes nyitási terv, „bár a végleges szám természetesen az engedélyek megszerzésének ütemezésétől és a tervek megvalósításától függ”. 

.Jelezték azt is, hogy saját vásárlói applikációjukat alig néhány hónapra vezették be a szlvoák piacon, de mostanra a letöltők száma átlépre a százezret.

„Hosszabb távú stratégiai céljaink megosztása egyelőre még korai lenne, hiszen egy éve, hogy elindítottuk szlováikai működésünket” – válaszolta a cég lapunknak. Hozzátették – szinte türelmet kérve –, hogy a Biedronka jelenleg a lengyelországi és szlovákiai terjeszkedésre összpontosít.

Eközben folyamatosan figyelemmel kísérjük a vállalat előtt közép- és hosszú távon megnyíló növekedési lehetőségeket

– emelték ki, ami arra utalhat, hogy akár néhány éven belül (de korábban bizonyosan nem, legalábbis meglepő lenne az ellenkezője) szóba jöhet a magyarországi kiskereskedelmi piacra lépés.

Így bár Magyarország e percben nincs a Biedronka bejelentett terjeszkedési célpontjai között, a vállalat azonban már nem csak Lengyelországban gondolkodik, így középtávon könnyen új szereplővel bővülhet a magyar diszkontpiac is – noha erre a cég hivatalos közlése szerint jelenleg nincs konkrét időpont vagy vállalati döntés.

Mindenesetre a vállalat piaci értelemben vett súlyát és képességét a vásárlók megszólítására a fentiek tükrében aligha lehet túlbecsülni. Egyes értékelések szerint részben épp a Biedronka brutális tempójú nyomulása vezetett oda, hogy a brit Tesco 2021-ben feladta a lengyel piacot.

Mindez különösen nagy szerephez juthat akkor, ha a jövőben megvalósulna a magyarországi piacra lépés, hiszen az élelmiszer-kiskereskedelemben a nagy láncok, azok között is különösen a diszkontok szegmensében élezheti tovább a versenyt a lengyel vállalat – vagyis épp a kiskereskedelmi szcéna egyik legerősebb mezőnyében.

Egy új, nagy diszkontlánc megjelenése várhatóan tovább erősíthetné az árversenyt, különösen a Lidl és az Aldi által dominált mezőnyben, elméletileg a fogyasztók javára (persze egy olyan méretű lánc kiépülése, mint amit a német diszkontok már magukénak tudnak, nem megy egyik napról a másikra).

A Biedronka mögött álló Jerónimo Martins ráadásul már korábban is felbukkant a magyar régiós kiskereskedelmi piacról szóló találgatásokban. Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a cégcsoportot már a Tesco közép-európai érdekeltségeinek esetleges értékesítésével kapcsolatban is szóba hozták potenciális vevőként, s a Carrefour romániai kivonulásakor is felbukkant a neve a vállalat átvételére, bár végül nem a lengyel-portugál cég lett a befutó.

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