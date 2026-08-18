Tesco-felvásárlás: tőkeerős óriás neve került képbe, az elemzők már rá fogadnak – ez a lánc tör be a magyar piacra?
Újra lábra kaptak a brit Tesco közép-európai kivonulásáról szóló értesülések, amik szerint a vállalat értékesítheti csehországi, szlovákiai és magyarországi üzlethálózatát, és a jövőben elsősorban a brit és az ír piacra koncentrálhat. Fontos ugyanakkor, hogy a Tesco hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket, ugyanakkor a régió több országában már kész tényként kezelik a lehetséges kivonulást. Ráadásul a lengyel és szlovák sajtóban egyre gyakrabban merül fel a Biedronka neve: a Jeronimo Martins tulajdonában lévő áruházláncot újra a régiós Tesco egyik legkomolyabb vevőjének tartják, de ha tényleg elkel a régiós lánc, a magyar hálózat külön feltörendő dió lehet.
A régiós Tesco egyik legesélyesebb vevőjének tarták a Biedronkát – bár az eladás is csak pletyka egyelőre
A Tesco régióból való lehetséges kivonulásával több cikkben foglalkoztunk a Világgazdaság oldalán. Ezekből most egy mozzanatot mindenképpen ki kell emelni: a régiós hálózat – praktikusan a szlovák, a cseh, és a magyar láncról van szó – lehetséges értékesítése kapcsán a pletykákban ott van egy fontos elem, miszerint a cseh és a szlovák leágazás eladása viszonylag egyszerű tranzakciót jelentene, de a magyar hálózatot annak sokrétűsége és pénzügyi mutatói miatt leválasztva, külön értékesítheti az anyavállalat.
Ez azért fontos most, mert a nagy kiskereskedelmi hálózatokat érintő információk, névtelen forrásokból származó értesülések szerint a régiós, így a magyar hálózatra a Biedronka lehet az egyik esélyes.
Ez pedig megerősíti azt, hogy a három régiós piac nem egy csomagban kellhet el – már amennyiben tényleg távozik innen a Tesco, ahogy Lengyelországból, részben épp a Biedronka erősödése miatt néhány éve megtette (bár az ottani hálózatot egy dán versenyző, a Netto vette át).
A történet pedig még csavarosabb lehet akkor, ha egy másik, egyelőre szintén csak értesüléseken alapuló forgatókönyv teljesülne. Ez abból áll, hogy a Lidlt és a Kauflandot is vivő Schwarz csoport, valamint/vagy más, meg nem nevezett pénzügyi befektetők, megvásárolják egyben a három ország Tesco-hálózatát, majd külön-külön értékesíthetik azt, akár a Biedronáknak is, országonként vagy üzletcsoportonként.
A lengyel WP Wiadomości a Jeronimo Martins-nál érdeklődött ezekről az értesülésekről. Talán nem meglepő, hogy a lap hasonló választ kapott onnan, mint a Világgazdaság a brit Tescótól.
A portugál vállalat azt jelezte, hogy
tőzsdén jegyzett vállalatcsoport tagjaként nem kommentáljuk a piaci találgatásokat. A szlovák médiamegkeresésekre is ugyanezt a választ adtuk
– közölték.
Ebből a válaszból hiba lenne következtetéseket levonni, hiszen önmagában nem erősíti meg a Tesco értékesítését, ugyanakkor azt sem jelenti, hogy a tranzakció kizárható. A nagy, tőzsdén jegyzett multinacionális vállalatok ugyanis jellemzően rendkívül óvatosan kommunikálnak az esetleges vállalatfelvásárlásokról.
A Biedronka a szlovákok favoritja a Tescóra
Érdemes azonban ezen a szálon néhány lépéssel továbbmenni. A szlovák SME üzleti oldala, az Index annak járt utána, hogy kik jöhetnek szóba a Tesco üzleteinek megvásárlására.
Az elemzés egyik legfontosabb jelöltként éppen a Biedronkát említi.
Mi vezetett ehhez a következtetéshez? A lengyel–portugál hátterű kiskereskedelmi láncnak két fontos előnye vagy képessége is megvan egy ilyen, esetleges tranzakciónál:
- egyrészt rendelkezhet a szükséges pénzügyi erőforrásokkal,
- másrészt jelentős tapasztalatot szerzett a közép-európai fogyasztói piacon.
Utóbbi kapcsán elegendő csak arra utalni, hogy Lengyelországban több ezer boltos hálózattá növekedett, a Világgazdaságnak adott friss nyilatkozatuk alapján pedig továbbra is szeretnék tartani az 50 boltos nyitást Szlovákiában az idei év végéig. Mindez különösen fontos lehet egy olyan régiós tranzakciónál, amely egyszerre több országban jelentene komoly integrációs feladatot.
Mint írtuk, az értesülések szerint a csehországi és szlovákiai üzleteket együtt, összesen 363 áruházzal kínálhatják, míg a magyarországi hálózat 198 üzletből álló külön egység lehet. Ez egy Biedronka-felvásárlás esetén azt jelentené, hogy a lengyel lánc nem egyszerűen a szlovák piacot szerezné meg. A cseh üzletek is a csomag részét képeznék, így a vállalatnak rögtön két új piacon kellene megjelennie (hiszen a szlovákra már belépett), vagy külön vevőt kellene találnia a csehországi érdekeltségre.
Bár Csehországban jelenleg egyetlen Biedronka üzlet sincs, a lengyel határ közelében élők jól ismerhetik a márkát. A cseh vásárlók körében Lengyelország az egyik legnépszerűbb külföldi bevásárlási célpont, a határ menti városokban pedig hétvégenként rendszeresen látni cseh rendszámú autókat a lengyel üzletek parkolóiban.
A Jeronimo Martins csoport egyébként már jelen van Csehországban: a Biedronka testvérmárkája, a Hebe drogérialánc működik az országban.
Magyarország lehet a legnagyobb kérdőjel
A Tesco esetleges magyarországi kivonulása egészen más helyzetet teremtene, mint a cseh vagy a szlovák piac esetében. Magyarországon ugyanis a Biedronka jelenleg egyáltalán nincs jelen, így a magyar fogyasztók számára a márka jóval kevésbé ismert.
Egy esetleges Tesco-felvásárlás ezért nemcsak üzletek átvételét, hanem egy teljesen új piac meghódítását is jelentené a lengyel lánc számára.
A Biedronka korábbi kommunikációja alapján egyelőre nem úgy tűnik, hogy a magyar piac lenne a vállalat első számú célpontja. A vállalat hangsúlyozta, hogy jelenleg a lengyelországi és a szlovákiai terjeszkedésre összpontosít.
Ez nem zárja ki a magyarországi megjelenést, de arra utal, hogy egy ilyen lépés inkább későbbi stratégiai döntés lehet. A Tesco magyarországi hálózatának megvásárlása ugyanakkor egyetlen tranzakcióval jelentős piaci jelenlétet biztosítana a Biedronkának.
A Biedronka magyarországi megjelenése ugyanakkor nem feltétlenül a Tesco megvásárlásán keresztül történhetne. A lengyel lánc részben önálló üzletnyitásokkal is kiépíthetné saját hálózatát. A társaság lapunkkal a napokban azt közölte, hogy egyelőre korai lenne megosztania hosszabb távú stratégiai céljait, hiszen csak egy éve kezdték meg szlovákiai működésüket, de figyelemmel kísérik a régiós növekedési lehetőségeket. Ez akár a magyar piacra való belépés megfontolására irányuló kijelentés is lehet.