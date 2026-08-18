Tesco-felvásárlás: tőkeerős óriás neve került képbe, az elemzők már rá fogadnak – ez a lánc tör be a magyar piacra?

Újra lábra kaptak a brit Tesco közép-európai kivonulásáról szóló értesülések, amik szerint a vállalat értékesítheti csehországi, szlovákiai és magyarországi üzlethálózatát, és a jövőben elsősorban a brit és az ír piacra koncentrálhat. Fontos ugyanakkor, hogy a Tesco hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket, ugyanakkor a régió több országában már kész tényként kezelik a lehetséges kivonulást. Ráadásul a lengyel és szlovák sajtóban egyre gyakrabban merül fel a Biedronka neve: a Jeronimo Martins tulajdonában lévő áruházláncot újra a régiós Tesco egyik legkomolyabb vevőjének tartják, de ha tényleg elkel a régiós lánc, a magyar hálózat külön feltörendő dió lehet.

Egyelőre nincs megerősítés arról, hogy a Biedronka valóban a régiós Tesco lehetséges vevője lehet, ahogy az értékesítést sem jelentették be, de a több elemzés szerint a lengyel-portugál lánc az egyik legkomolyabb esélyes (illusztráció)

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A régiós Tesco egyik legesélyesebb vevőjének tarták a Biedronkát – bár az eladás is csak pletyka egyelőre

A Tesco régióból való lehetséges kivonulásával több cikkben foglalkoztunk a Világgazdaság oldalán. Ezekből most egy mozzanatot mindenképpen ki kell emelni: a régiós hálózat – praktikusan a szlovák, a cseh, és a magyar láncról van szó – lehetséges értékesítése kapcsán a pletykákban ott van egy fontos elem, miszerint a cseh és a szlovák leágazás eladása viszonylag egyszerű tranzakciót jelentene, de a magyar hálózatot annak sokrétűsége és pénzügyi mutatói miatt leválasztva, külön értékesítheti az anyavállalat.

Ez azért fontos most, mert a nagy kiskereskedelmi hálózatokat érintő információk, névtelen forrásokból származó értesülések szerint a régiós, így a magyar hálózatra a Biedronka lehet az egyik esélyes.

Ez pedig megerősíti azt, hogy a három régiós piac nem egy csomagban kellhet el – már amennyiben tényleg távozik innen a Tesco, ahogy Lengyelországból, részben épp a Biedronka erősödése miatt néhány éve megtette (bár az ottani hálózatot egy dán versenyző, a Netto vette át).

A történet pedig még csavarosabb lehet akkor, ha egy másik, egyelőre szintén csak értesüléseken alapuló forgatókönyv teljesülne. Ez abból áll, hogy a Lidlt és a Kauflandot is vivő Schwarz csoport, valamint/vagy más, meg nem nevezett pénzügyi befektetők, megvásárolják egyben a három ország Tesco-hálózatát, majd külön-külön értékesíthetik azt, akár a Biedronáknak is, országonként vagy üzletcsoportonként.