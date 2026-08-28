Nem ért véget az iváncsai akkugyár ügye a 100 milliós bírsággal: a LIGA előállt a farbával – újabb akkugyári front nyílhat
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az SK On Hungary Kft.-re. A hatósági vizsgálat szerint az iváncsai akkumulátorgyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség szerint ugyanakkor több kérdés is felmerül a bírsággal kapcsolatban. Az egyik, hogy a 100 millió forintos összeg megfelelően visszatartó erejű-e egy ilyen méretű vállalat esetében.
Ezekért repült a 100 millió forintos bírság
A hatóság által a bírság előzményként feltárt problémák között szerepeltek
- elmaradt levegőszennyezettségi mérések,
- nem megfelelő védőeszközök, valamint
- be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is.
Az SK On Hungary legutóbbi teljes éves, 2025-ös nettó árbevétele 388,2 milliárd forint volt. Ehhez viszonyítva a kiszabott bírság az éves árbevétel valamivel több mint egy ezrelékét teszi ki.
A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai országokban eltérőek a munkavédelmi szankciók. Németországban például súlyos szabálysértések esetén nincs általánosan rögzített felső pénzbírsági korlát, míg Spanyolországban egyes esetekben a büntetés átszámítva akár 400 millió forint körüli összeg is lehet.
A nikkelterhelés nem csak az iváncsai gyárban került terítékre. Miként megírtuk, a debreceni CATL-gyárban a termelés bizonyos fázisainak beindítását is elhalasztották azrét, hogy a vállalat az előírtaknak megfelelő vizsgálatokat elvégezhesse dolgozói körében.
Két évvel korábban is találtak problémákat
A LIGA szerint további kérdést vet fel, hogy a hírek alapján már 2024-ben is hasonló munkavédelmi szabálytalanságokat tártak fel az üzemben. A szövetség szerint ezért tisztázni kell, hogy az akkor feltárt hiányosságok után milyen intézkedések történtek, és hogyan fordulhatott elő, hogy két évvel később ismét súlyos problémákat állapított meg a hatóság.
A korábbi vizsgálatok a munkavállalók rákkeltő, illetve toxikus anyagoknak, köztük nikkelnek, kobaltnak és lítiumnak való fokozott kitettségét is vizsgálták.
A LIGA által ismertetett megállapítások szerint több tucat dolgozónál a megengedett határértéket meghaladó vegyszerexpozíciót, illetve foglalkozási megbetegedést vagy mérgezést mutattak ki.
A szövetség szerint a problémák között szerepelt, hogy a veszélyes területeken nem minden esetben biztosítottak megfelelő szűrőképességű védőfelszerelést, illetve azok használatát sem ellenőrizték kellő szigorral. A technológiai elszívó berendezések működése és hatékonysága ugyancsak több esetben nem felelt meg az előírásoknak.
Külön problémaként említi a LIGA a külföldi munkavállalók munkavédelmi oktatását. Álláspontjuk szerint a főként ázsiai és más harmadik országból érkező dolgozók egy része nem kapott a saját nyelvén megfelelő tájékoztatást az általuk használt vegyszerek kockázatairól.
A szakszervezet szerint az alapanyagok és a gyártási hulladékok mozgatása és tárolása során sem minden esetben tartották be a biztonsági adatlapok előírásait, ami növelhette a belégzéses vagy bőrön keresztüli expozíció kockázatát.
A használatbavételi engedélyt is vizsgálnák
A szakszervezet közleménye szerint az eset kapcsán az is tisztázásra szorul, hogy egy, a munkavédelmi szabályozás alapján a legmagasabb, I. veszélyességi kategóriába tartozó üzem milyen feltételek mellett kaphatott használatbavételi engedélyt, illetve hogyan zajlott a munkavédelmi üzembe helyezés.
A szövetség többek között arra vár választ, hogy a korábbi ellenőrzések során a hatóságok milyen hiányosságokat azonosítottak, és miért csak később derült fény olyan problémákra, mint például az előírások szerinti fekete-fehér öltözőrendszer hiánya.
A LIGA azt is felveti, hogy a korábbi ellenőrzések után miért nem került sor a munkavégzés felfüggesztésére, illetve milyen garancia van arra, hogy a mostani határozat után nem ismétlődik meg a korábbi gyakorlat.
Az SK On változtat a biztonsági gyakorlatán
A vállalat néhány napja közleményben reagált a munkavédelmi bírságra. Az SK On Hungary azt írta, hogy komolyan veszi a munkavédelmi hatóság megállapításait, és sajnálja az eset miatt a munkavállalókban és a helyi közösségben esetlegesen kialakult aggodalmat.
A társaság közlése szerint
a vizsgálatot követően megtette a szükséges intézkedéseket, emellett felülvizsgálta és megerősítette biztonságirányítási gyakorlatait. Ennek részeként a munkahelyi ellenőrzéseket és az egyéni védőeszközök alkalmazását is áttekintették.
A vállalat azt is közölte, hogy a továbbiakban szorosan és átláthatóan együttműködik az illetékes hatóságokkal. Az SK On Hungary szerint elkötelezett a biztonságos munkakörnyezet fenntartása, valamint valamennyi vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírás betartása mellett.
A LIGA nagyobb szerepet adna a munkavállalóknak
A LIGA szerint ugyanakkor a munkavédelmi szabályok betartatásában nem elegendő kizárólag a hatósági ellenőrzésre és a bírságokra támaszkodni. A szövetség álláspontja szerint a jogi kényszerítő eszközöket független belső ellenőrzési mechanizmusokkal, valamint a munkavállalók és képviselőik közvetlen bevonásával kellene kiegészíteni.
A szakszervezet szerint a munkavédelmi képviselőknek már jelenleg is vannak olyan jogosítványaik, amelyek segítségével érdemben részt vehetnek a kockázatok ellenőrzésében.
Kezdeményezhetik például független, akkreditált laboratóriumi mérések elvégzését, nyomon követhetik a határérték-túllépéseket és a foglalkozási megbetegedéseket, valamint ellenőrizhetik, hogy az egészségre ártalmas folyamatokat a munkáltató megfelelően bejelentette és kivizsgálta-e.
A LIGA szerint ehhez azonban megfelelő vállalati átláthatóságra és a munkavállalói érdekképviseletek működésének támogatására van szükség. A szövetség azt szeretné, ha az SK On Hungary a munkavédelmi hatóság mellett közvetlen párbeszédet folytatna a munkavállalók képviselőivel is.
A szakszervezet emellett kollektív szerződés létrehozását is szorgalmazza az üzemben, amelyben a törvényi minimumnál szigorúbb munkavédelmi garanciákat is rögzítenének.
Napirendre kerülhet az akkumulátorgyárak munkavédelme
Tájékoztatásuk szerint a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség augusztus 28-án levélben kezdeményezte, hogy az Országos Munkavédelmi Bizottság tűzze napirendre a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek és az egészségkárosító fokozott kockázatok kérdését.
A kezdeményezés hátterében az iváncsai gyárban feltárt hiányosságok mellett az a kérdés is áll, hogy a gyorsan bővülő akkumulátoriparban milyen garanciák biztosítják hosszú távon a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.