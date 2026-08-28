Nem ért véget az iváncsai akkugyár ügye a 100 milliós bírsággal: a LIGA előállt a farbával – újabb akkugyári front nyílhat

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az SK On Hungary Kft.-re. A hatósági vizsgálat szerint az iváncsai akkumulátorgyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség szerint ugyanakkor több kérdés is felmerül a bírsággal kapcsolatban. Az egyik, hogy a 100 millió forintos összeg megfelelően visszatartó erejű-e egy ilyen méretű vállalat esetében.

A LIGA szerint maradtak bőven kérdések az SK On-ra kiszabott 100 millió forintnyi bírság után is

Fotó: Facebook / SK on Hungary

Ezekért repült a 100 millió forintos bírság

A hatóság által a bírság előzményként feltárt problémák között szerepeltek

elmaradt levegőszennyezettségi mérések,

nem megfelelő védőeszközök, valamint

be nem jelentett nikkel-expozíciós esetek is.

Az SK On Hungary legutóbbi teljes éves, 2025-ös nettó árbevétele 388,2 milliárd forint volt. Ehhez viszonyítva a kiszabott bírság az éves árbevétel valamivel több mint egy ezrelékét teszi ki.

A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai országokban eltérőek a munkavédelmi szankciók. Németországban például súlyos szabálysértések esetén nincs általánosan rögzített felső pénzbírsági korlát, míg Spanyolországban egyes esetekben a büntetés átszámítva akár 400 millió forint körüli összeg is lehet.

A nikkelterhelés nem csak az iváncsai gyárban került terítékre. Miként megírtuk, a debreceni CATL-gyárban a termelés bizonyos fázisainak beindítását is elhalasztották azrét, hogy a vállalat az előírtaknak megfelelő vizsgálatokat elvégezhesse dolgozói körében.

Két évvel korábban is találtak problémákat

A LIGA szerint további kérdést vet fel, hogy a hírek alapján már 2024-ben is hasonló munkavédelmi szabálytalanságokat tártak fel az üzemben. A szövetség szerint ezért tisztázni kell, hogy az akkor feltárt hiányosságok után milyen intézkedések történtek, és hogyan fordulhatott elő, hogy két évvel később ismét súlyos problémákat állapított meg a hatóság.

A korábbi vizsgálatok a munkavállalók rákkeltő, illetve toxikus anyagoknak, köztük nikkelnek, kobaltnak és lítiumnak való fokozott kitettségét is vizsgálták.

A LIGA által ismertetett megállapítások szerint több tucat dolgozónál a megengedett határértéket meghaladó vegyszerexpozíciót, illetve foglalkozási megbetegedést vagy mérgezést mutattak ki.

A szövetség szerint a problémák között szerepelt, hogy a veszélyes területeken nem minden esetben biztosítottak megfelelő szűrőképességű védőfelszerelést, illetve azok használatát sem ellenőrizték kellő szigorral. A technológiai elszívó berendezések működése és hatékonysága ugyancsak több esetben nem felelt meg az előírásoknak.