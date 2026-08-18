Idegen gép a termőföldön: így védekezhet a gazdálkodó a birtoksértés ellen
A mezőgazdaságban a birtokháborítás sokféle formát ölthet. Előfordulhat, hogy a szomszéd gazdálkodó néhány méterrel átszántja vagy beveti a táblahatárt, valaki engedély nélkül legeltet, terményt takarít be, utat alakít ki, gépeket vagy bálákat tárol a területen. Birtoksértés lehet az is, ha egy lejárt haszonbérleti szerződés után a korábbi használó nem adja vissza a földet - mutatott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz).
A probléma magyarországi gyakoriságát nehéz pontosan meghatározni. A jegyzői birtokvédelmi eljárásokról készül országos statisztikai adatgyűjtés, ez azonban együtt kezeli az ingatlanokkal, lakásokkal, szomszédjogi vitákkal és termőföldekkel kapcsolatos ügyeket, így külön agráradat nem áll rendelkezésre. Egy szakmai összesítés szerint országosan évente körülbelül 6–8 ezer jegyzői birtokvédelmi eljárás indulhat, de ebből nem derül ki, hány érint mezőgazdasági területet.
A termőföldek esetében ráadásul számos konfliktus el sem jut a hatóságig: a felek sokszor egymás között rendezik a táblahatár elnézéséből, pontatlan művelésből vagy a földhasználati szerződés eltérő értelmezéséből fakadó vitát.
Birtoksértés: három módon léphet fel a gazdálkodó
A Polgári Törvénykönyv szerint a birtokost védelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Ez nemcsak a tulajdonost illeti meg: birtokvédelmet kérhet például a földet szerződés alapján használó haszonbérlő is.
A gazdálkodó három alapvető eszköz közül választhat:
- a szükséges mértékben önhatalommal háríthatja el a birtoka ellen irányuló közvetlen támadást,
- a birtoksértéstől számított egy éven belül birtokvédelmi eljárást kezdeményezhet a jegyzőnél,
- bírósághoz fordulhat, különösen akkor, ha a jogvita összetett, a birtoksértés óta már több mint egy év telt el, vagy a föld használatának jogcíme is vitatott.
Az önbíráskodás azonban nem jelent szabad felhatalmazást erő alkalmazására - hívta fel a figyelmet a Magosz. mint írták, csak a birtok megvédéséhez szükséges és arányos beavatkozás megengedett. Az elveszett birtok önhatalmú visszaszerzése is csak akkor jogszerű, ha más eszköz igénybevételével járó késedelem meghiúsítaná a birtokvédelmet. A vitatott traktor, vagy más eszköz elszállítása, megrongálása vagy a másik fél fizikai kényszerítése ezért könnyen jogellenessé válhat.
Tizenöt napon belül döntenie kell a jegyzőnek
Az egyik leggyorsabb jogi lehetőség a jegyzői birtokvédelmi eljárás. A kérelmet annál a jegyzőnél kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a kifogásolt magatartás történt. A beadvány írásban vagy szóban is előterjeszthető, és az eljárás illetékmentes.
A jegyzőnek fő szabály szerint 15 napon belül kell döntenie. Birtokvédelmet azonban csak akkor lehet kérni tőle, ha a birtoksértés vagy a jogellenes állapot kezdete óta még nem telt el egy év. Régebbi ügyben már közvetlenül a bírósághoz kell fordulni. A részletes eljárási szabályokat a 17/2015. kormányrendelet tartalmazza.
A kérelemben pontosan meg kell jelölni:
- a feleket és az érintett földterületet;
- a birtoksértő cselekményt;
- annak helyét és időpontját;
- a helyreállítani kívánt korábbi birtokállapotot;
- valamint azt, hogy a kérelmező milyen döntést vár a jegyzőtől.
A bizonyítékokat célszerű már a kérelemmel együtt átadni. Fontos lehet a földhasználati szerződés, a tulajdoni vagy földhasználati lap, a térképmásolat, a dátummal és helyadatokkal ellátott fénykép, a gépmozgási adat, a tanúk megnevezése, illetve szükség esetén egy földmérő dokumentációja. A jegyző szemlét tarthat, és meghallgathatja a feleket vagy a tanúkat is.
A jegyző elsősorban nem a tulajdonjogi kérdést dönti el, hanem azt vizsgálja, ki volt ténylegesen birtokban, és történt-e jogalap nélküli zavarás. Ha a birtoklás jogcíme is vitás, annak végleges tisztázása rendszerint a bíróság feladata.
Rendőrség is közreműködhet a végrehajtásban
Ha a jegyző megalapozottnak találja a kérelmet, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását, és eltiltja a másik felet a további birtoksértéstől. Ha a kötelezett ennek nem tesz eleget, a jogosultnak külön kérnie kell a végrehajtást.
A végrehajtás során rendőrségi közreműködés is igénybe vehető. A kötelezettség teljesítésének kikényszerítése érdekében akár 500 ezer forintig terjedő bírság is kiszabható, és az intézkedés szükség esetén megismételhető.
A jegyző határozata ellen nincs hagyományos közigazgatási fellebbezés. A sérelmesnek tartott döntés megváltoztatását a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül, a másik fél ellen indított perben lehet kérni a bíróságtól. A jegyzői eljárás legfontosabb határidőit és feltételeit az önkormányzati ügyintézési tájékoztatók is részletezik.
A birtoksértő nem viheti el automatikusan a támogatást
A föld fizikai elfoglalása önmagában nem alapoz meg agrártámogatási jogosultságot. A 2026-os egységes kérelem beadási határideje június 9. volt, és a terület után fő szabály szerint annak a termelőnek járhat támogatás, aki ezen a napon jogszerű földhasználónak minősült, és szabályosan benyújtotta az igénylést. Ezt a feltételt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2026-os tájékoztatója is kiemeli.
Ez azt jelenti, hogy a földet jogellenesen elfoglaló vagy megművelő személy pusztán a tényleges jelenlétére hivatkozva nem szerez támogatási jogosultságot. A vitás használat ugyanakkor túligénylést és kincstári adategyeztetést okozhat, ezért a gazdálkodónak haladéktalanul jeleznie kell az esetet, és be kell mutatnia a használati jogcímét igazoló dokumentumokat.
A legfontosabb gyakorlati szabály tehát az azonnali bizonyítás: fényképezni kell a területet és a munkagépeket, rögzíteni a dátumot, értesíteni a másik felet, majd mielőbb benyújtani a birtokvédelmi kérelmet. Ha rongálás, fenyegetés, termény eltulajdonítása vagy erőszak is történik, a birtokvédelmi eljárástól függetlenül rendőrségi feljelentésnek is helye lehet.