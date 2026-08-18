Idegen gép a termőföldön: így védekezhet a gazdálkodó a birtoksértés ellen

A mezőgazdaságban a birtokháborítás sokféle formát ölthet. Előfordulhat, hogy a szomszéd gazdálkodó néhány méterrel átszántja vagy beveti a táblahatárt, valaki engedély nélkül legeltet, terményt takarít be, utat alakít ki, gépeket vagy bálákat tárol a területen. Birtoksértés lehet az is, ha egy lejárt haszonbérleti szerződés után a korábbi használó nem adja vissza a földet - mutatott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz).

A véletlenszerű birtoksértés miatt is jelentős támogatási viták alakulhatnak ki Fotó: Kállai Márton

A probléma magyarországi gyakoriságát nehéz pontosan meghatározni. A jegyzői birtokvédelmi eljárásokról készül országos statisztikai adatgyűjtés, ez azonban együtt kezeli az ingatlanokkal, lakásokkal, szomszédjogi vitákkal és termőföldekkel kapcsolatos ügyeket, így külön agráradat nem áll rendelkezésre. Egy szakmai összesítés szerint országosan évente körülbelül 6–8 ezer jegyzői birtokvédelmi eljárás indulhat, de ebből nem derül ki, hány érint mezőgazdasági területet.

A termőföldek esetében ráadásul számos konfliktus el sem jut a hatóságig: a felek sokszor egymás között rendezik a táblahatár elnézéséből, pontatlan művelésből vagy a földhasználati szerződés eltérő értelmezéséből fakadó vitát.

Birtoksértés: három módon léphet fel a gazdálkodó

A Polgári Törvénykönyv szerint a birtokost védelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Ez nemcsak a tulajdonost illeti meg: birtokvédelmet kérhet például a földet szerződés alapján használó haszonbérlő is.

A gazdálkodó három alapvető eszköz közül választhat:

a szükséges mértékben önhatalommal háríthatja el a birtoka ellen irányuló közvetlen támadást, a birtoksértéstől számított egy éven belül birtokvédelmi eljárást kezdeményezhet a jegyzőnél, bírósághoz fordulhat, különösen akkor, ha a jogvita összetett, a birtoksértés óta már több mint egy év telt el, vagy a föld használatának jogcíme is vitatott.

Az önbíráskodás azonban nem jelent szabad felhatalmazást erő alkalmazására - hívta fel a figyelmet a Magosz. mint írták, csak a birtok megvédéséhez szükséges és arányos beavatkozás megengedett. Az elveszett birtok önhatalmú visszaszerzése is csak akkor jogszerű, ha más eszköz igénybevételével járó késedelem meghiúsítaná a birtokvédelmet. A vitatott traktor, vagy más eszköz elszállítása, megrongálása vagy a másik fél fizikai kényszerítése ezért könnyen jogellenessé válhat.