Fordulat a reptéri taxiháborúban: bekeményít a BKK, büntethetik azt, aki a távolabbi parkolóban hagyja az utast

Szerződésszegést követ el az a taxis, aki az utas kérése ellenére nem a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megjelölt termináljához, hanem az attól mintegy 1100 méterre található parkolóba viszi – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A BKK ellenőrizni fogja a taxisokat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BKK ezzel egyértelművé tette, hogy a taxisok nem háríthatják át az új repülőtéri behajtási rendszer következményeit az utasokra. Ha valaki a 2A terminált jelöli meg úti célként, a szolgáltatónak egészen odáig kell szállítania.

Ha az utas a Repülőtér 2A termináljára kíván menni, de a taxis a távolabbi parkolóba viszi, akkor a taxis részéről szerződésszegés történik, mely szankcionálható

– válaszolta kérdésünkre a közlekedési központ.

Kiemelt ellenőrzés indul a repülőtéren

A BKK nemcsak jogértelmezést adott, hanem konkrét hatósági fellépést is bejelentett. A következő napokban kiemelten ellenőrzik a repülőtéri taxifuvarok kezdő- és végpontjait. Az ellenőrök így azt is vizsgálhatják, hogy a taxis

valóban a megrendelésben meghatározott terminálhoz vitte-e az utast,

illetve onnan kezdte-e meg a fuvart.

Aki az utas szándékától eltérően a távolabbi parkolónál fejezi be az utat, szankcióra számíthat.