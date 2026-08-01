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Ferihegy
BKK
taxi

Fordulat a reptéri taxiháborúban: bekeményít a BKK, büntethetik azt, aki a távolabbi parkolóban hagyja az utast

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem hagyhatják a távolabbi parkolóban utasaikat azok a taxisok, akik nem akarják megfizetni a repülőtéri behajtás költségét. A BKK kiemelt ellenőrzést indít Ferihegyen, a szabály megszegése pedig szankciót vonhat maga után.
Zováthi Domokos
2026.08.01, 08:40

Szerződésszegést követ el az a taxis, aki az utas kérése ellenére nem a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megjelölt termináljához, hanem az attól mintegy 1100 méterre található parkolóba viszi – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

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A BKK ellenőrizni fogja a taxisokat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BKK ezzel egyértelművé tette, hogy a taxisok nem háríthatják át az új repülőtéri behajtási rendszer következményeit az utasokra. Ha valaki a 2A terminált jelöli meg úti célként, a szolgáltatónak egészen odáig kell szállítania.

Ha az utas a Repülőtér 2A termináljára kíván menni, de a taxis a távolabbi parkolóba viszi, akkor a taxis részéről szerződésszegés történik, mely szankcionálható

– válaszolta kérdésünkre a közlekedési központ.

Kiemelt ellenőrzés indul a repülőtéren

A BKK nemcsak jogértelmezést adott, hanem konkrét hatósági fellépést is bejelentett. A következő napokban kiemelten ellenőrzik a repülőtéri taxifuvarok kezdő- és végpontjait. Az ellenőrök így azt is vizsgálhatják, hogy a taxis

  • valóban a megrendelésben meghatározott terminálhoz vitte-e az utast,
  • illetve onnan kezdte-e meg a fuvart.

Aki az utas szándékától eltérően a távolabbi parkolónál fejezi be az utat, szankcióra számíthat.

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A BKK indoklása szerint a személytaxi-szolgáltatás alapvető eleme, hogy a szolgáltató az indulási címről az utas által kért érkezési pontra szállítsa az ügyfelet. A repülőtér termináljai előtti területek ugyan magántulajdonban vannak, de közforgalom számára megnyitott területnek minősülnek, közigazgatásilag pedig Budapesthez tartoznak.

Ezért a taxis nem dönthet úgy egyoldalúan, hogy a terminál helyett egy távolabbi ponton teszi ki az utast.

Nem lehet külön elkérni a parkolási díjat

A BKK azt is megerősítette lapunknak, hogy a repülőtéri parkolási vagy behajtási költséget nem lehet a taxaméter által mutatott viteldíjon felül beszedni az utastól. Ez akkor is így van, ha az utas önként vállalná a pluszösszeg megfizetését.

Önkéntes díjfizetést nem ismernek a vonatkozó jogszabályok

– fogalmazott a közlekedési központ. A hatályos fővárosi taxirendelet alapján a taxaméter által képzett viteldíjon túl más díj megfizetésére nem kötelezhető az utas.

A reptéri fuvarok esetében ugyanakkor augusztus 1-jétől külön, magasabb alapdíj lép életbe:

Az utasoknak a normál tarifánál nyolcszáz forinttal többet, összesen 2100 forintos alapdíjat kell fizetniük, ha a repülőtérről indulnak vagy oda utaznak.

A BKK álláspontja szerint éppen ennek a magasabb alapdíjnak a megfizetése alapozza meg azt, hogy a taxis köteles legyen az utast egészen a repülőtér utasbejáratáig vinni. A parkolásért vagy a sorompón történő áthaladásért ezen felül nem kérhető további összeg.

A taxisok az 1100 méterre lévő parkolót emlegették

A vita azt követően robbant ki, hogy a Fővárosi Taxi Egyesület közölte: a Budapest Airport augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik ötperces díjmentes áthaladási lehetőségét a repülőtéri parkolókban, köztük a 2-es terminál bejáratánál található prémiumparkolóban.

Az érdekképviselet szerint minden utas ki- és beszállítása parkolási költséget okozhat a taxisoknak. Mivel ezt nem számíthatják fel külön az ügyfélnek, a szervezet arra figyelmeztetett, hogy a taxik jelentős része a terminál főbejáratától körülbelül 1100 méterre fekvő parkolóban végezheti majd az utasok fel- és leszállítását.

A BKK mostani válasza alapján ezt a taxisok nem tehetik meg jogszerűen, ha az utas a terminált jelölte meg úti célként. A szolgáltatónak akkor is a bejárathoz kell vinnie, ha ehhez díjköteles területre kell behajtania. A Budapest Airport korábban már reagált a kialakult helyzetre, erről a Világgazdaság is beszámolt.

A BKK nem dönthet a behajtási díjról

A közlekedési központ hangsúlyozta, hogy a behajtási díj bevezetése a Budapest Airport saját döntése volt, annak megváltoztatása pedig nem tartozik a BKK hatáskörébe.

A szervezet jelenleg nem jelezte, hogy tarifa- vagy rendeletmódosítást kezdeményezne.

Közölte ugyanakkor, hogy ha meghívást kap, részt vesz a repülőtér üzemeltetője és a taxis érdekképviseletek közötti egyeztetésen.

A helyzet így patthelyzethez közelít: a taxisnak el kell vinnie az utast a terminálig, az ebből eredő repülőtéri költséget nem kérheti el külön, és a távolabbi parkoló választása is szankcionálható. A megoldást ezért a Budapest Airport és a taxisok közötti megállapodás hozhatja el.

 

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