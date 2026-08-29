BMW-gyár, új út, új forgalmi rend: szeptembertől változás jön Debrecenben, több milliárdos fejlesztés valósul meg – sok lesz a dudálás, türelmet kérnek a lakosságtól
A Domokos Márton út folytatásával a 354-es és a 33-as főút közötti közlekedési kapcsolat válik teljesebbé. A beruházás egy mintegy 1,5 kilométer hosszú, kétsávos útszakasz megépítését jelenti a Vezér utca jelenlegi végpontja és a 354-es főút között. Az új út a 354-eshez különszintű csomóponttal csatlakozik. A fejlesztésnek ugyanakkor nem pusztán közlekedésszervezési jelentősége van – írja a Dehir.hu. Az új útkapcsolat több nagyvállalat telephelyének megközelítését is javítja, így a BMW debreceni gyárához, valamint a ThyssenKrupp és az Ewe Power üzemeihez is kedvezőbb kapcsolatot teremthet.
A BMW miatt is fontos az új út
Debrecen ipari fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az új ipari területek megfelelő közúti infrastruktúrán keresztül kapcsolódjanak a városhoz és az országos főúthálózathoz. A Domokos Márton út folytatása ebben a rendszerben fontos összekötő elem lehet.
A fejlesztés egyúttal újabb lehetőséget ad arra, hogy az északi városrészből érkező, illetve az ipari területek felé tartó forgalom ne kizárólag a jelenlegi, nagyobb terhelésnek kitett útvonalakat használja.
A beruházás elkészülése után a Balmazújvárosi út és a Vezér utca forgalma is mérséklődhet, miközben a Böszörményi út egy részének forgalmi terhelése is csökkenhet.
Papp László, Debrecen polgármestere korábban úgy fogalmazott: „Ha a teljes út elkészül, akkor az északról a város központi vagy déli része felé tartóknak ez az út kézenfekvő lesz, s a Böszörményi úttal párhuzamosan egy komoly tehermentesítő funkciót is be tud majd tölteni.”
Szeptembertől ismét változik a forgalmi rend
Az építkezés következő szakasza miatt a 354-es főúton is újabb forgalomkorlátozásra kell számítani. Az aszfaltmarási és aszfaltbeépítési munkák miatt a jelenlegi ideiglenes forgalomkorlátozást átépítik.
A 354-es főút 1+700 és 3+100 kilométerszelvénye között a jelenlegi, 2x2 sávos útpályán 2x1 sávos forgalmi rendet alakítanak ki. A közlekedők számára folyamatosan biztosított marad a 2x1 sávos haladás.
A korlátozás várhatóan szeptember 1-jétől október elejéig lesz érvényben.
Több mint 8 milliárd forintból épül az út
A Domokos Márton út első, 1,1 kilométeres szakasza önkormányzati beruházásban készült el 2020 januárjára a 33-as főút és a Vezér utca keleti vége között. A kétsávos út megépítése mellett közvilágítási és csatornázási munkákat is elvégeztek.
A folytatás megépítéséről később az önkormányzat és a kormány is megállapodott. Az új, mintegy 1,5 kilométeres szakasz már állami forrásból készül.
A beruházás bruttó 8,25 milliárd forintba kerül
Elkészülésével nemcsak egy újabb városi összeköttetés jön létre, hanem Debrecen ipari övezeteinek közúti megközelíthetősége is javulhat. Ez különösen a BMW-gyár és a hozzá kapcsolódó beszállítói, ipari környezet szempontjából lehet fontos, miközben a város északi részének közlekedési terhelését is mérsékelheti.