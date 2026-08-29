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BMW
új útvonal
Debrecen
fejlesztés

BMW-gyár, új út, új forgalmi rend: szeptembertől változás jön Debrecenben, több milliárdos fejlesztés valósul meg – sok lesz a dudálás, türelmet kérnek a lakosságtól

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Újabb fontos szakaszához érkezett a debreceni északi elkerülő fejlesztése: épül a Domokos Márton út folytatása, amely nemcsak a városi forgalmat tehermentesítheti, hanem közvetlenebb útkapcsolatot teremthet több jelentős ipari beruházás, köztük a BMW gyára felé is. A munkálatok miatt szeptember elejétől ismét változik a forgalmi rend a 354-es főúton. A BMW mellett más jelentős cégek közúti elérhetősége is javul.
VG
2026.08.29, 12:14

A Domokos Márton út folytatásával a 354-es és a 33-as főút közötti közlekedési kapcsolat válik teljesebbé. A beruházás egy mintegy 1,5 kilométer hosszú, kétsávos útszakasz megépítését jelenti a Vezér utca jelenlegi végpontja és a 354-es főút között. Az új út a 354-eshez különszintű csomóponttal csatlakozik. A fejlesztésnek ugyanakkor nem pusztán közlekedésszervezési jelentősége van – írja a Dehir.hu. Az új útkapcsolat több nagyvállalat telephelyének megközelítését is javítja, így a BMW debreceni gyárához, valamint a ThyssenKrupp és az Ewe Power üzemeihez is kedvezőbb kapcsolatot teremthet.

BMW-gyár, Debrecen
Jelentős közútfejlesztés valósul meg Debrecenben, javul a BMW-gyár útkapcsolata is (illusztráció)
Fotó: Joó István / Facebook

A BMW miatt is fontos az új út

Debrecen ipari fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az új ipari területek megfelelő közúti infrastruktúrán keresztül kapcsolódjanak a városhoz és az országos főúthálózathoz. A Domokos Márton út folytatása ebben a rendszerben fontos összekötő elem lehet.

A fejlesztés egyúttal újabb lehetőséget ad arra, hogy az északi városrészből érkező, illetve az ipari területek felé tartó forgalom ne kizárólag a jelenlegi, nagyobb terhelésnek kitett útvonalakat használja.

A beruházás elkészülése után a Balmazújvárosi út és a Vezér utca forgalma is mérséklődhet, miközben a Böszörményi út egy részének forgalmi terhelése is csökkenhet.

Papp László, Debrecen polgármestere korábban úgy fogalmazott: „Ha a teljes út elkészül, akkor az északról a város központi vagy déli része felé tartóknak ez az út kézenfekvő lesz, s a Böszörményi úttal párhuzamosan egy komoly tehermentesítő funkciót is be tud majd tölteni.”

Szeptembertől ismét változik a forgalmi rend

Az építkezés következő szakasza miatt a 354-es főúton is újabb forgalomkorlátozásra kell számítani. Az aszfaltmarási és aszfaltbeépítési munkák miatt a jelenlegi ideiglenes forgalomkorlátozást átépítik.

A 354-es főút 1+700 és 3+100 kilométerszelvénye között a jelenlegi, 2x2 sávos útpályán 2x1 sávos forgalmi rendet alakítanak ki. A közlekedők számára folyamatosan biztosított marad a 2x1 sávos haladás.

A korlátozás várhatóan szeptember 1-jétől október elejéig lesz érvényben.

Több mint 8 milliárd forintból épül az út

A Domokos Márton út első, 1,1 kilométeres szakasza önkormányzati beruházásban készült el 2020 januárjára a 33-as főút és a Vezér utca keleti vége között. A kétsávos út megépítése mellett közvilágítási és csatornázási munkákat is elvégeztek.

A folytatás megépítéséről később az önkormányzat és a kormány is megállapodott. Az új, mintegy 1,5 kilométeres szakasz már állami forrásból készül.

A beruházás bruttó 8,25 milliárd forintba kerül

Elkészülésével nemcsak egy újabb városi összeköttetés jön létre, hanem Debrecen ipari övezeteinek közúti megközelíthetősége is javulhat. Ez különösen a BMW-gyár és a hozzá kapcsolódó beszállítói, ipari környezet szempontjából lehet fontos, miközben a város északi részének közlekedési terhelését is mérsékelheti.

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