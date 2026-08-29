BMW-gyár, új út, új forgalmi rend: szeptembertől változás jön Debrecenben, több milliárdos fejlesztés valósul meg – sok lesz a dudálás, türelmet kérnek a lakosságtól

A Domokos Márton út folytatásával a 354-es és a 33-as főút közötti közlekedési kapcsolat válik teljesebbé. A beruházás egy mintegy 1,5 kilométer hosszú, kétsávos útszakasz megépítését jelenti a Vezér utca jelenlegi végpontja és a 354-es főút között. Az új út a 354-eshez különszintű csomóponttal csatlakozik. A fejlesztésnek ugyanakkor nem pusztán közlekedésszervezési jelentősége van – írja a Dehir.hu. Az új útkapcsolat több nagyvállalat telephelyének megközelítését is javítja, így a BMW debreceni gyárához, valamint a ThyssenKrupp és az Ewe Power üzemeihez is kedvezőbb kapcsolatot teremthet.

Jelentős közútfejlesztés valósul meg Debrecenben, javul a BMW-gyár útkapcsolata is (illusztráció)

Fotó: Joó István / Facebook

A BMW miatt is fontos az új út

Debrecen ipari fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy az új ipari területek megfelelő közúti infrastruktúrán keresztül kapcsolódjanak a városhoz és az országos főúthálózathoz. A Domokos Márton út folytatása ebben a rendszerben fontos összekötő elem lehet.

A fejlesztés egyúttal újabb lehetőséget ad arra, hogy az északi városrészből érkező, illetve az ipari területek felé tartó forgalom ne kizárólag a jelenlegi, nagyobb terhelésnek kitett útvonalakat használja.

A beruházás elkészülése után a Balmazújvárosi út és a Vezér utca forgalma is mérséklődhet, miközben a Böszörményi út egy részének forgalmi terhelése is csökkenhet.

Papp László, Debrecen polgármestere korábban úgy fogalmazott: „Ha a teljes út elkészül, akkor az északról a város központi vagy déli része felé tartóknak ez az út kézenfekvő lesz, s a Böszörményi úttal párhuzamosan egy komoly tehermentesítő funkciót is be tud majd tölteni.”

Szeptembertől ismét változik a forgalmi rend

Az építkezés következő szakasza miatt a 354-es főúton is újabb forgalomkorlátozásra kell számítani. Az aszfaltmarási és aszfaltbeépítési munkák miatt a jelenlegi ideiglenes forgalomkorlátozást átépítik.

A 354-es főút 1+700 és 3+100 kilométerszelvénye között a jelenlegi, 2x2 sávos útpályán 2x1 sávos forgalmi rendet alakítanak ki. A közlekedők számára folyamatosan biztosított marad a 2x1 sávos haladás.