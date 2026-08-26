Több száz milliárd forintos megszorításra készülhet a kormány: Bóka János szerint fogalmazhat bárhogy Kármán András, ez elvonás – csak az a kérdés, honnan söprik be a pénzt

„Ki fogja viselni a legújabb 300 milliárdos költségvetési elvonás terhét?” − tette fel a kérdést egy Facebook-bejegyzésben Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus rámutatott, hogy Kármán András pénzügyminiszter hiába próbál szépíteni, a pénzt valamelyik tárcától el kell vonni. Bóka szerint a kérdés leginkább az, hogy az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a rendőrség, vagy esetleg a honvédség látja majd kárát a belengetett megszorításnak.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője / Fotó: Xinhua via AFP

Bóka János a pénzügyminiszter szavaira alapozta állítását

A pénzügyminisztérium hétfőn egy közleményben arról írt, hogy „a takarékosabb állami működés érdekében megvalósítandó további lépések – amelyek a korábbi indokolatlan és politikailag motivált túlköltések megakadályozását szolgálják – még mintegy 300 milliárd forint megtakarítást eredményeznek az év utolsó hónapjaiban, így idén összesen mintegy 700 milliárd forinttal lesz takarékosabb az állami működés.” Azt is közölték, hogy a tárcánkénti lebontásról az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján október közepéig dönt a kormány.

Ezt sajtóbeszámolók szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen megerősítette, valamint arról is beszélt, hogy véleménye szerint a „túlárazások és pazarlás” megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg kormány.

Miért van szükség a megszorításokra?

A pénzügyminiszter vezette keddi beszélgetésen az is kiderült, hogy hiába emelkedik az idei költségvetési hiány a GDP 7,5 százalékára a kormány 2030-ra továbbra is teljesíteni kívánja az euró bevezetéséhez szüséges kritériumokat.

A cél változatlan

− fogalmazott Kármán András, aki az előző kormányt okolta az ország nehéz pénzügyi helyzete miatt.

Az euró bevezetéséhez az éves költségvetési hiányt a GDP 3 százalékára, az államadósságot pedig a 60 százalékára kell csökkenteni, miközben az infláció mértéke legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legjobban teljesítő EU-tagállam átlagát.

A Citi elemzői azonban szkeptikus a feszített tempót illetően. A szakemberek úgy gondolják, ilyen magas deficitről nem lehet néhány év alatt elérni az euró bevezetéséhez szükséges szintet.

Ekkora ugrást kizárólag az állami bevételek jelentős emelésével, illetve a kiadások lefaragásával lehet elérni.

A Tisza-kormány tagadja, hogy megszorításokra készülne, azonban érdemes figyelni az elemzői, valamint befektetői reakciókat is. Amennyiben gyengül a bizalom, annak a forint, a magyar állampapírok és részvények árfolyamai láthatják kárát.