Több száz milliárd forintos megszorításra készülhet a kormány: Bóka János szerint fogalmazhat bárhogy Kármán András, ez elvonás – csak az a kérdés, honnan söprik be a pénzt
„Ki fogja viselni a legújabb 300 milliárdos költségvetési elvonás terhét?” − tette fel a kérdést egy Facebook-bejegyzésben Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. A politikus rámutatott, hogy Kármán András pénzügyminiszter hiába próbál szépíteni, a pénzt valamelyik tárcától el kell vonni. Bóka szerint a kérdés leginkább az, hogy az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, a rendőrség, vagy esetleg a honvédség látja majd kárát a belengetett megszorításnak.
Bóka János a pénzügyminiszter szavaira alapozta állítását
A pénzügyminisztérium hétfőn egy közleményben arról írt, hogy „a takarékosabb állami működés érdekében megvalósítandó további lépések – amelyek a korábbi indokolatlan és politikailag motivált túlköltések megakadályozását szolgálják – még mintegy 300 milliárd forint megtakarítást eredményeznek az év utolsó hónapjaiban, így idén összesen mintegy 700 milliárd forinttal lesz takarékosabb az állami működés.” Azt is közölték, hogy a tárcánkénti lebontásról az egyes szerződésekhez tartozó összegek alapján október közepéig dönt a kormány.
Ezt sajtóbeszámolók szerint Kármán András pénzügyminiszter egy keddi háttérbeszélgetésen megerősítette, valamint arról is beszélt, hogy véleménye szerint a „túlárazások és pazarlás” megszüntetésével eddig 400 milliárd forintot takarított meg kormány.
Miért van szükség a megszorításokra?
A pénzügyminiszter vezette keddi beszélgetésen az is kiderült, hogy hiába emelkedik az idei költségvetési hiány a GDP 7,5 százalékára a kormány 2030-ra továbbra is teljesíteni kívánja az euró bevezetéséhez szüséges kritériumokat.
A cél változatlan
− fogalmazott Kármán András, aki az előző kormányt okolta az ország nehéz pénzügyi helyzete miatt.
Az euró bevezetéséhez az éves költségvetési hiányt a GDP 3 százalékára, az államadósságot pedig a 60 százalékára kell csökkenteni, miközben az infláció mértéke legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legjobban teljesítő EU-tagállam átlagát.
A Citi elemzői azonban szkeptikus a feszített tempót illetően. A szakemberek úgy gondolják, ilyen magas deficitről nem lehet néhány év alatt elérni az euró bevezetéséhez szükséges szintet.
Ekkora ugrást kizárólag az állami bevételek jelentős emelésével, illetve a kiadások lefaragásával lehet elérni.
A Tisza-kormány tagadja, hogy megszorításokra készülne, azonban érdemes figyelni az elemzői, valamint befektetői reakciókat is. Amennyiben gyengül a bizalom, annak a forint, a magyar állampapírok és részvények árfolyamai láthatják kárát.
Bóka János már korábban is számonkérte a kormányt
A Tisza-kormány megalakulásának századik napján Bóka János arra hívta fel a figyelmet arra, hogy a nagy kampányígéretekből eddig kevés valósult meg. A Fidesz ezért 27 írásbeli kérdést intézett a kormányhoz, hogy kiderüljön, hol tartanak az „azonnali” intézkedéseknek a megvalósításával.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ilyen ígéret volt többek között
- a családi pótlék;
- az anyasági támogatás;
- az időskorúak járadéka;
- valamint a gyes és a gyet megduplázása.
A párt egy közleményben azt is számonkérte, hogy miért nem történt meg a szociális szektorban beígért 25 százalékos béremelés, illetve az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése.
A Fidesz szerint ezek mellett az iskolakezdési támogatás, a gyógyszerek áfája és a 480 forintos benzinár kérdésében is eltérés van a kampányban elhangzott ígéretek és a jelenlegi helyzet között.
Az ellenzéki frakció szerint a Tisza-kormány kivezette a kamatstopot, támadja az Otthon Start Programot és a rezsicsökkentést, miközben az energiaszektor és a magyar piac sorsával kapcsolatban is komoly kifogásokat fogalmazott meg, valamint sérelmezte, hogy a a külföldi multik egyre nagyobb teret kapnak. A Fidesz azt is hangsúlyozta, hogy az azbeszttel szennyezett területeken élő családok problémájának megoldásában nem történt érdemi előrelépés.
Működő és emberséges Magyarországot ígértek, de kormányzás helyett csak színészkedést, hergelést és hatalmi önkényt kaptunk
− olvasható a közlemény zárásában.