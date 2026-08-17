Boltzár jön Magyarországon: felejtse el, ha itt akar vásárolni – mutatjuk az üzletek nyitva tartását a nemzeti ünnepen

Az államalapítás ünnepe 2026-ban csütörtökre esik, augusztus 21. pedig áthelyezett pihenőnap, így négynapos hosszú hétvége vár Magyarországra. A munkarend változása azonban nem jelenti azt, hogy a boltok négy napon keresztül zárva lesznek: a nagy üzletláncok csak augusztus 20-án nem nyitnak ki.

Az ünnepi boltzár a kiemelt turisztikai térségek üzleteire is vonatkozik / Fotó: Akhenaton Images

Aki nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes legkésőbb szerda estig beszereznie, amire szüksége van. A hosszú hétvége második napjától már ismét a szokásos, üzletenként eltérő nyitvatartás lesz érvényben.

Így alakul a négynapos hétvége

A boltok általános nyitvatartási rendje a következő lesz:

Augusztus 19., szerda: a megszokott hétköznapi nyitvatartás.

Augusztus 20., csütörtök: a nagy üzletláncok áruházai zárva tartanak.

Augusztus 21., péntek: az üzletek jellemzően a szokásos pénteki rend szerint nyitnak ki.

Augusztus 22., szombat: a normál szombati nyitvatartás érvényes.

Augusztus 23., vasárnap: a boltok a megszokott vasárnapi rend szerint működnek.

Az egyes üzletek nyitási és zárási időpontjai péntektől településenként, illetve áruházanként eltérhetnek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott bolt üzletkeresőjét.

Ezek az üzletláncok bezárnak augusztus 20-án

Az államalapítás ünnepén az országos élelmiszerláncok hagyományos üzleteinek döntő többsége nem nyit ki. Zárva lesznek:

az Aldi üzletei,

a Lidl áruházai,

a Penny boltjai,

a Tesco üzletei,

az Auchan áruházai,

a Spar és az Interspar egységei,

a Metro áruházai,

valamint a CBA és a Príma legtöbb boltja.

A Lidl hivatalos tájékoztatása szerint augusztus 20-án valamennyi üzlete zárva tart, augusztus 21-től pedig változatlan nyitvatartással várják a vásárlókat. A Penny ugyancsak közölte, hogy boltjai a nemzeti ünnepen nem nyitnak ki, az előtte és utána következő napokon viszont a megszokott rend szerint működnek.

A Tesco üzletkeresője szintén zárvatartást jelez csütörtökre. Még azoknál az áruházaknál is megszakad a folyamatos nyitvatartás, amelyek a hét többi részében éjjel-nappal működnek. Egy budapesti, normál esetben 0–24 órás hipermarket például szerda este 22 órakor bezár, és péntek reggel 6 órakor nyit ki újra.