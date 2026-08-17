Boltzár jön Magyarországon: felejtse el, ha itt akar vásárolni – mutatjuk az üzletek nyitva tartását a nemzeti ünnepen
Az államalapítás ünnepe 2026-ban csütörtökre esik, augusztus 21. pedig áthelyezett pihenőnap, így négynapos hosszú hétvége vár Magyarországra. A munkarend változása azonban nem jelenti azt, hogy a boltok négy napon keresztül zárva lesznek: a nagy üzletláncok csak augusztus 20-án nem nyitnak ki.
Aki nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes legkésőbb szerda estig beszereznie, amire szüksége van. A hosszú hétvége második napjától már ismét a szokásos, üzletenként eltérő nyitvatartás lesz érvényben.
Így alakul a négynapos hétvége
A boltok általános nyitvatartási rendje a következő lesz:
- Augusztus 19., szerda: a megszokott hétköznapi nyitvatartás.
- Augusztus 20., csütörtök: a nagy üzletláncok áruházai zárva tartanak.
- Augusztus 21., péntek: az üzletek jellemzően a szokásos pénteki rend szerint nyitnak ki.
- Augusztus 22., szombat: a normál szombati nyitvatartás érvényes.
- Augusztus 23., vasárnap: a boltok a megszokott vasárnapi rend szerint működnek.
Az egyes üzletek nyitási és zárási időpontjai péntektől településenként, illetve áruházanként eltérhetnek, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott bolt üzletkeresőjét.
Ezek az üzletláncok bezárnak augusztus 20-án
Az államalapítás ünnepén az országos élelmiszerláncok hagyományos üzleteinek döntő többsége nem nyit ki. Zárva lesznek:
- az Aldi üzletei,
- a Lidl áruházai,
- a Penny boltjai,
- a Tesco üzletei,
- az Auchan áruházai,
- a Spar és az Interspar egységei,
- a Metro áruházai,
- valamint a CBA és a Príma legtöbb boltja.
A Lidl hivatalos tájékoztatása szerint augusztus 20-án valamennyi üzlete zárva tart, augusztus 21-től pedig változatlan nyitvatartással várják a vásárlókat. A Penny ugyancsak közölte, hogy boltjai a nemzeti ünnepen nem nyitnak ki, az előtte és utána következő napokon viszont a megszokott rend szerint működnek.
A Tesco üzletkeresője szintén zárvatartást jelez csütörtökre. Még azoknál az áruházaknál is megszakad a folyamatos nyitvatartás, amelyek a hét többi részében éjjel-nappal működnek. Egy budapesti, normál esetben 0–24 órás hipermarket például szerda este 22 órakor bezár, és péntek reggel 6 órakor nyit ki újra.
A Balatonnál is bezárnak az áruházak és a boltok
Az ünnepi boltzár a kiemelt turisztikai térségek üzleteire is vonatkozik. Az Aldi, a Penny és más láncok több Balaton környéki áruháza a nyári főszezonban hosszabb nyitvatartással működik, augusztus 20-án azonban ezek az egységek sem nyitnak ki.
Péntektől már ismét a nyári menetrend lesz érvényben. Az Aldi érintett balatoni üzleteinek többsége augusztus 23-ig hétfőtől szombatig 7 és 21.30, vasárnap pedig 7 és 20 óra között várja a vásárlókat. Egyes egységek – például a balatonfüredi Petőfi Sándor utcai áruház – ennél korábban nyithatnak.
A Penny szintén meghosszabbított nyári nyitvatartással működteti többek között tapolcai, balatonlellei, siófoki, balatonfüredi, keszthelyi és balatonalmádi üzleteit. Ez a rend péntektől ismét életbe lép.
Ezek a helyek augusztus 20-án is nyitva lehetnek
A munkaszüneti napi boltzár nem jelent teljes országos leállást. Csütörtökön is működhetnek:
- a benzinkutak és az azokhoz tartozó üzletek,
- az ügyeleti rendben dolgozó gyógyszertárak,
- egyes vasútállomásokon és repülőtereken működő boltok,
- az önálló virág- és édességüzletek,
- az újságárusok,
- a vendéglátó- és szórakozóhelyek,
- valamint azok a kisebb boltok, amelyekben a tulajdonos vagy annak családtagja dolgozik.
A töltőállomásokon működő élelmiszerüzletek közül több Spar express és más benzinkutas bolt is elérhető lehet, de a nyitvatartás helyszínenként változik. A CBA- és Príma-hálózatok franchise-rendszerben működő üzleteinél ugyancsak lehetnek egyedi kivételek.
A bevásárlóközpontok kereskedelmi egységei jellemzően bezárnak augusztus 20-án, miközben az épületekben található mozik, éttermek és szórakozóhelyek külön nyitvatartás szerint működhetnek.
A gyógyszertáraknál az ügyeleti rendet kell keresni
A hagyományos gyógyszertárak többsége szintén zárva tart a nemzeti ünnepen. Sürgős esetben az ügyeletes vagy készenléti patikákat lehet felkeresni, ezek listája településenként eltér.
Az ügyeleti időszakban a gyógyszertárak csengővel vagy más módon biztosíthatják a kiszolgálást, egyes helyeken pedig ügyeleti díjat is felszámíthatnak. Indulás előtt ezért nemcsak a patika címét, hanem a pontos ügyeleti időt és a kiszolgálás módját is célszerű ellenőrizni.
Péntektől visszaáll a megszokott rend
Augusztus 21. ugyan pihenőnap lesz, a kereskedelemben azonban nem ünnepnapi szabályok érvényesülnek. A nagy láncok üzletei pénteken ismét kinyitnak, és jellemzően a szokásos pénteki menetrend szerint működnek.
A hosszú hétvége hátralévő részében sem várható általános korlátozás: szombaton a szombati, vasárnap pedig a vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Az egyedi eltérések miatt azonban különösen a kisebb településeken, a bevásárlóközpontokban és az üdülőövezetekben érdemes előre ellenőrizni a kiválasztott üzlet pontos nyitvatartását.