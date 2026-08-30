Karácsony Gergely végre elárulta, milyen változások jönnek a fővárosi közlekedésben szeptembertől: sok utas várta már a fordulatot – újra gőzerővel teperhetnek a trolik

Szeptember 1-jétől visszatér a megszokott működési rend Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester vasárnapi bejegyzésében közölte, hogy a fővárosi cégek ismét az eredeti munkarend szerint dolgoznak, az elmúlt hetekben bevezetett energia- és víztakarékossági korlátozásokat pedig fokozatosan megszüntetik.

Karácsony Gergely: Budapest rendkívüli helyzetben képes összehangoltan és felelősen reagálni / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A rendkívüli intézkedésekre a nyári hőség, a szélsőséges aszály és az ország energiaellátásában kialakult nehézségek miatt volt szükség. A főváros arra törekedett, hogy csökkentse fogyasztását, miközben a közszolgáltatások működése a lehető legkevésbé változzon.

Mostanra helyreállt az energiaellátás, ezért szeptember elejétől megszűnik a rendkívüli működés. Karácsony Gergely bejegyzése nem részletezte, hogy az egyes szolgáltatások pontosan milyen ütemben térnek vissza, de azt egyértelművé tette, hogy a takarékossági időszak véget ér.

Több látványos szolgáltatást is leállítottak Budapesten

A válság idején a közösségi közlekedésben és a fővárosi vállalatoknál is visszafogták az energiafelhasználást, ahol ezt a folyamatos működés veszélyeztetése nélkül meg lehetett tenni.

Átalakították a budapesti fák öntözését is: takarékosabb módszerekkel próbálták megóvni a növényállományt, miközben jelentősen mérsékelték a vízfelhasználást. A korlátozások részeként ideiglenesen kikapcsolták a fővárosi díszvilágítás egy részét, leállították a szökőkutakat, valamint a gellérthegyi vízesést is.

A főpolgármester szerint az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatták, hogy Budapest rendkívüli helyzetben képes összehangoltan és felelősen reagálni. Úgy fogalmazott, a nyári intézkedésekkel a főváros alkalmazkodni tudott a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeihez.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: bár a takarékossági intézkedések most véget érnek, az azokból levont tanulságokat a város működésének későbbi alakításakor is felhasználják. A főváros folytatja az energiafüggőség csökkentését, valamint egy fenntarthatóbb és a szélsőséges időjárási helyzetekkel szemben ellenállóbb Budapest kialakítását.