Nézni se bírja Európa egyik leggazdagabb állama, mi folyik Magyarországon: elárasztották a kínai elektromos buszok már a vidéket is – náluk éppen most tiltják ki őket

„Újabb elektromos autóbuszokkal bővült Miskolc járműparkja. A főváros után Miskolc rendelkezik a legtöbb elektromos autóbusszal az országban. A BYD típusú buszok közül pedig a legnagyobb flotta már a borsodi vármegyeszékhelyen található” – írta kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Hollósy András alpolgármester.

Újabb elektromos autóbuszokkal bővült Miskolc járműparkja / Fotó: Hollósy András Facebook-oldala

A Minap miskolci hírportál tudósítása szerint két újabb elektromos autóbuszt vehetett át augusztus 24-én a BYD-től az MVK Zrt., amivel huszonkét darabosra bővült a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. elektromos autóbusz flottája. Ezzel Budapest után Miskolc rendelkezik a legtöbb elektromos autóbusszal. Az új buszok átadását sajtótájékoztató keretében jelentették be augusztus 24-én, hétfő délelőtt, az MVK Zrt. telephelyén.

„Azt gondolom, hogy ez Miskolc város életében egy nagyon fontos esemény, hiszen jelentős beszerzési csomag végére tettünk pontot. Olyan busz áll mögöttünk, amely az elkövetkezendő időszakban nemcsak Miskolcnak, hanem a város környékének a közlekedésében is segítséget nyújt” – mondta Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere. „Érdeme van ebben az előző városvezetésnek is, hiszen ezt a projektet ők indították el, de érdeme van benne az MVK Zrt. és az összes lebonyolító munkatársainak” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a munkát szeretnék tovább folytatni a BYD-val közösen a Bükk városában.

A lap értesülései szerint Miskolcon jelenleg 18 darab tizenkét méteres szóló autóbusz fut, valamint 4 darab csuklós autóbusz, amely az országban csak Budapesten van még. Hangsúlyozta, ezeknek az elektromos buszoknak a szén-dioxid kibocsátása és üzemanyag-megtakarítása jóval kisebb, mint a hagyományos autóbuszoké és a szerviz igényük is sokkal egyszerűbb.

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Norvégia biztonsági és ellátásbiztonsági okokra hivatkozva fékezné a kínai autóbuszok gyors térnyerését. A tervezett közbeszerzési változtatásoknak magyar vonatkozásuk is lehet, mivel a kínai BYD első európai elektromosbusz-gyára Komáromban működik, ahol jelentős kapacitásbővítés zajlik – számolt be róla nemrég a Magyarbusz.