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Elképesztett az OTP, szembe viszi az egész világgal a budapesti tőzsdét: rendetlenkedik a BUX

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Nem ült fel a nemzetközi trendre a nyitás után a magyar tőzsde, a vártnál gyengébb OTP gyorsjelentés nyomán tétova kereskedéssel kezdték a napot a részvények. A BUX gyakorlatilag stagnált, a forint árfolyam enyhén gyengült az euróval és a dollárral szemben.
VG
2026.08.05, 09:38
Frissítve: 2026.08.05, 09:38

A várakozásoktól elmaradó eredményt köző OTP árfolyama enyhe mínuszban nyitott, pár perccel a kereskedés kezdete után viszont enyhe pluszba húzták fel a befektetők az árfolyamot. A BUX nem követte a nemzetközi trendeket. 

BUX BÉT
Nem ült fel a nemzetközi trendre a BUX a nyitást követően / Fotó: Móric Sabján Simon
  • A Mol 0,21 százalék, 
  • a Richter 0,25 százalék, 
  • az Mtelekom pedig 0,22 százalék mínuszban járt a kereskedést követő percekben. 
  • A BUX enyhe mínuszban gyakorlatilag stagnált. 

A forint árfolyama a tőzsdenyitást követően enyhe mínuszban járt, az 

  • euróval szemben a 360-361 közötti sávban, 
  • a dollárral szemben a 312-313

körüli sávban kereskedtek vele. 

Jelentett az OTP

Mind az előző év azonos időszakának eredményétől, mind a tárgyidőszakra közzétett elemzői konszenzustól kismértékben elmaradt az OTP csoport konszolidált adózás utáni eredménye a második negyedévben, 

a tavalyi bázishoz mérten 7 százalékos volt az eltérés, míg az elemzői konszenzushoz mérten kevesebb mint 1,7 százalék volt a differencia. 

A menedzsment a féléves teljesítmény fényében egy ponton módosítja a 2026-os évre vonatkozó várakozásait: az első fél évben a nettó kamatmarzs elérte a 4,61 százalékot, ami meghaladja a 2025-ben elért 4,34 százalékos értéket, ezért a menedzsment most már a 2025-ös 4,34 százalékhoz képest magasabb marzsszintet tart elérhetőnek. 

A globális tőzsdéken jó hangulat uralkodik 

Az ázsiai piacokon kedvező hangulat uralkodott, amit a Wall Street rekordközeli teljesítménye, a technológiai részvények iránti kereslet, valamint a csökkenő olajárak támogattak. 

  • A dél-koreai Kospi több mint 4 százalék, 
  • a japán Nikkei 225 pedig 3,2 százalék emelkedéssel vezette a régiót. 
  • Hongkongban ugyanakkor mérsékelt, 0,4 százalék visszaesés volt látható, 
  • míg a kínai CSI 300 index lényegében stagnált - írták az OTP elemzői.

A reggeli órákban tovább folytatódott az olajárak csökkenése, miközben a technológiai szektorral kapcsolatos optimizmus jelenleg is kitart. A határidős részvényindexek alapján mind Európában, mind az Egyesült Államokban pozitív nyitás körvonalazódik a mai kereskedésre. A tőzsdei debütálása óta először jelentő SpaceX bevételei ugrásszerűen nőttek az első negyedévben, miközben a műholdas és a mesterséges intelligencia üzletágak robbanásszerű növekedést mutattak.

Az OTP elemzői szerint  ma 

  • az amerikai ADP foglalkoztatottsági adat és 
  • az ISM szolgáltatószektori index, valamint az eurózóna júniusi termelői árindexe kerülhet a befektetők fókuszába. 

Vállalati oldalon Európában a Novo Nordisk, az Infineon és a Glencore, míg az Egyesült Államokban a Berkshire Hathaway, az Eli Lilly és a chipgyártó SanDisk teszi közzé negyedéves eredményeit.

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