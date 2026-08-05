Elképesztett az OTP, szembe viszi az egész világgal a budapesti tőzsdét: rendetlenkedik a BUX
A várakozásoktól elmaradó eredményt köző OTP árfolyama enyhe mínuszban nyitott, pár perccel a kereskedés kezdete után viszont enyhe pluszba húzták fel a befektetők az árfolyamot. A BUX nem követte a nemzetközi trendeket.
- A Mol 0,21 százalék,
- a Richter 0,25 százalék,
- az Mtelekom pedig 0,22 százalék mínuszban járt a kereskedést követő percekben.
- A BUX enyhe mínuszban gyakorlatilag stagnált.
A forint árfolyama a tőzsdenyitást követően enyhe mínuszban járt, az
- euróval szemben a 360-361 közötti sávban,
- a dollárral szemben a 312-313
körüli sávban kereskedtek vele.
Jelentett az OTP
Mind az előző év azonos időszakának eredményétől, mind a tárgyidőszakra közzétett elemzői konszenzustól kismértékben elmaradt az OTP csoport konszolidált adózás utáni eredménye a második negyedévben,
a tavalyi bázishoz mérten 7 százalékos volt az eltérés, míg az elemzői konszenzushoz mérten kevesebb mint 1,7 százalék volt a differencia.
A menedzsment a féléves teljesítmény fényében egy ponton módosítja a 2026-os évre vonatkozó várakozásait: az első fél évben a nettó kamatmarzs elérte a 4,61 százalékot, ami meghaladja a 2025-ben elért 4,34 százalékos értéket, ezért a menedzsment most már a 2025-ös 4,34 százalékhoz képest magasabb marzsszintet tart elérhetőnek.
A globális tőzsdéken jó hangulat uralkodik
Az ázsiai piacokon kedvező hangulat uralkodott, amit a Wall Street rekordközeli teljesítménye, a technológiai részvények iránti kereslet, valamint a csökkenő olajárak támogattak.
- A dél-koreai Kospi több mint 4 százalék,
- a japán Nikkei 225 pedig 3,2 százalék emelkedéssel vezette a régiót.
- Hongkongban ugyanakkor mérsékelt, 0,4 százalék visszaesés volt látható,
- míg a kínai CSI 300 index lényegében stagnált - írták az OTP elemzői.
A reggeli órákban tovább folytatódott az olajárak csökkenése, miközben a technológiai szektorral kapcsolatos optimizmus jelenleg is kitart. A határidős részvényindexek alapján mind Európában, mind az Egyesült Államokban pozitív nyitás körvonalazódik a mai kereskedésre. A tőzsdei debütálása óta először jelentő SpaceX bevételei ugrásszerűen nőttek az első negyedévben, miközben a műholdas és a mesterséges intelligencia üzletágak robbanásszerű növekedést mutattak.
Az OTP elemzői szerint ma
- az amerikai ADP foglalkoztatottsági adat és
- az ISM szolgáltatószektori index, valamint az eurózóna júniusi termelői árindexe kerülhet a befektetők fókuszába.
Vállalati oldalon Európában a Novo Nordisk, az Infineon és a Glencore, míg az Egyesült Államokban a Berkshire Hathaway, az Eli Lilly és a chipgyártó SanDisk teszi közzé negyedéves eredményeit.