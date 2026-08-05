Elképesztett az OTP, szembe viszi az egész világgal a budapesti tőzsdét: rendetlenkedik a BUX

A várakozásoktól elmaradó eredményt köző OTP árfolyama enyhe mínuszban nyitott, pár perccel a kereskedés kezdete után viszont enyhe pluszba húzták fel a befektetők az árfolyamot. A BUX nem követte a nemzetközi trendeket.

Nem ült fel a nemzetközi trendre a BUX a nyitást követően / Fotó: Móric Sabján Simon

A Mol 0,21 százalék,

a Richter 0,25 százalék,

az Mtelekom pedig 0,22 százalék mínuszban járt a kereskedést követő percekben.

A BUX enyhe mínuszban gyakorlatilag stagnált.

A forint árfolyama a tőzsdenyitást követően enyhe mínuszban járt, az

euróval szemben a 360-361 közötti sávban,

a dollárral szemben a 312-313

körüli sávban kereskedtek vele.

Jelentett az OTP

Mind az előző év azonos időszakának eredményétől, mind a tárgyidőszakra közzétett elemzői konszenzustól kismértékben elmaradt az OTP csoport konszolidált adózás utáni eredménye a második negyedévben,

a tavalyi bázishoz mérten 7 százalékos volt az eltérés, míg az elemzői konszenzushoz mérten kevesebb mint 1,7 százalék volt a differencia.

A menedzsment a féléves teljesítmény fényében egy ponton módosítja a 2026-os évre vonatkozó várakozásait: az első fél évben a nettó kamatmarzs elérte a 4,61 százalékot, ami meghaladja a 2025-ben elért 4,34 százalékos értéket, ezért a menedzsment most már a 2025-ös 4,34 százalékhoz képest magasabb marzsszintet tart elérhetőnek.

A globális tőzsdéken jó hangulat uralkodik

Az ázsiai piacokon kedvező hangulat uralkodott, amit a Wall Street rekordközeli teljesítménye, a technológiai részvények iránti kereslet, valamint a csökkenő olajárak támogattak.

A dél-koreai Kospi több mint 4 százalék,

a japán Nikkei 225 pedig 3,2 százalék emelkedéssel vezette a régiót.

Hongkongban ugyanakkor mérsékelt, 0,4 százalék visszaesés volt látható,

míg a kínai CSI 300 index lényegében stagnált - írták az OTP elemzői.

A reggeli órákban tovább folytatódott az olajárak csökkenése, miközben a technológiai szektorral kapcsolatos optimizmus jelenleg is kitart. A határidős részvényindexek alapján mind Európában, mind az Egyesült Államokban pozitív nyitás körvonalazódik a mai kereskedésre. A tőzsdei debütálása óta először jelentő SpaceX bevételei ugrásszerűen nőttek az első negyedévben, miközben a műholdas és a mesterséges intelligencia üzletágak robbanásszerű növekedést mutattak.