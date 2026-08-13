Drágul a búza, összeomlott a kukoricatermés: Magyarország az uniós gabonaválság frontvonalába került
Jelentősen rontotta az Európai Unió gabonatermésére vonatkozó előrejelzését az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA). A szervezet legfrissebb, augusztusi világpiaci jelentése szerint az EU-ban a búza és a takarmánygabonák együttes termése 264,8 millió tonnára csökkenhet a 2026/27-es gazdasági évben. Ez 8 százalékos visszaesést jelent az előző szezonhoz képest.
A romlás hátterében a késő tavaszi és nyári hőség, valamint a tartós csapadékhiány áll. A szélsőséges időjárás már a búza és az árpa hozamát is visszavetette, a legnagyobb vesztes azonban a kukorica lehet. Az USDA már csak 50,2 millió tonnás uniós kukoricatermést vár, ami
- 3,6 millió tonnával kevesebb a júliusi prognózisnál,
- és csaknem 12 százalékkal marad el a tavalyi 56,8 millió tonnától.
Amennyiben a becslés beigazolódik, közel húsz éve nem takarítottak be ilyen kevés kukoricát az unióban.
A Bloomberg jelentése szerint a kukorica határidős árfolyama június óta a legnagyobb egynapos nyereséget érte el, miután az USDA a piac vártánál meredekebben csökkentette termés-előrejelzését.
Magyarországon különösen súlyos lehet a kiesés
Az USDA az uniót egységes piacként kezeli, ezért Magyarországra nem közöl külön termésbecslést. Más európai előrejelzések azonban arra utalnak, hogy hazánk a leginkább érintett országok közé tartozik.
A Világgazdaság által korábban ismertetett COCERAL-adatok szerint a júniusi hőhullám után 2,4 millió tonnával kellett csökkenteni a magyar gabonatermésre vonatkozó várakozást. Ennél nagyobb romlást csak Franciaországban mértek. A magyar kiesés termelői értéken elérheti a 175–180 milliárd forintot. A veszteség jelentős része a kukoricánál jelentkezhet, amelynek virágzását és termékenyülését éppen a legérzékenyebb időszakban érte a hőség és a vízhiány. A regionális képet ugyanakkor árnyalja, hogy Bulgáriában és Romániában korábban még javultak a terméskilátások.
A Copa–Cogeca ennél is borúlátóbb magyar kukoricabecslést közölt: mindössze 3,06 millió tonnás terméssel számolt, ami az általa tavalyra becsült mennyiséghez képest több mint 50 százalékos visszaesés lenne. Ebben az aszálykár mellett a vetésterület zsugorodása is szerepet játszik. A Magosz is arra hívta fel a figyelmet, hogy még a 2022-es súlyos aszályos évet is alulmúlhatja az idei termés, aminek nem csak az aszály az oka, hanem az is, hogy az akkori közel egymillió hektárhoz képest, idén csak mintegy 670 ezer hektáron vetetettek tengerit. Így tehát már a vetésterület eleve soha nem látott mélyponton alakult, a hőség és a szárazság pedig visszafordíthatatlan károkat okozott az állományban.Az ágazati szereplők szerint ezért az sem zárható ki, hogy az idei kukoricatermés nem fedezi teljes egészében a takarmánygyártás, az állattenyésztés, valamint a keményítő- és bioetanolipar szükségletét.
Búzából marad kivitelre, de kisebb lett a termés
A búzapiacon kevésbé súlyos a magyar helyzet. Az aratás közben közölt hazai becslések szerint 4,5 millió tonna körül alakulhatott a termés. Ez elmarad a szezon előtt remélt, 5 millió tonnát meghaladó mennyiségtől, de a belföldi malomipari és takarmányozási igény kielégítésére elegendő, és exportra is maradhat. A hozamok ugyanakkor rendkívül nagy területi különbségeket mutattak: egyes térségekben 20–25 százalékos kiesést tapasztaltak, máshol a vártnál jobb eredmények születtek.
Uniós szinten az USDA 134,2 millió tonnás búzatermést vár. Ez 1,8 millió tonnával marad el a júliusi prognózistól, és közel 11 millió tonnás csökkenés a tavalyi, kiemelkedően erős szezonhoz képest. Az EU búzaexportját ennek ellenére változatlanul 31 millió tonnára becsülik, amit a szezon elején rendelkezésre álló nagyobb készletek tesznek lehetővé.
A fekete-tengeri támadások megmozgatták az árakat
A kisebb európai termés önmagában is áremelő hatású, ezt azonban felerősítette a fekete-tengeri konfliktus kiéleződése. Az USDA szerint az uniós búza exportára egyetlen hónap alatt 25 dollárral, tonnánként 262 dollárra emelkedett. Az amerikai kemény őszi búza ára 26 dollárral 321 dollárra, a kanadai búzáé 20 dollárral 292 dollárra nőtt.
Az orosz búza ezzel szemben 3 dollárral, 224 dollárra olcsóbbodott az aratás miatti kínálati nyomás következtében. Ez azonban nem feltétlenül jelent könnyen elérhető árut: az azovi-tengeri és más fekete-tengeri exportútvonalakon kialakult fennakadások miatt az USDA 1,5 millió tonnával, 46 millió tonnára csökkentette Oroszország, egymillió tonnával, 13,5 millió tonnára pedig Ukrajna várható búzaexportját.
A magyar gabonaárak szempontjából ez különösen fontos. A hazai piacot nem önmagában a magyar termés nagysága, hanem a fekete-tengeri exportárak, a párizsi tőzsdei jegyzések, a forint árfolyama és a régiós szállítási költségek együtt alakítják. A Világgazdaság beszámolója szerint a párizsi malmi búza jegyzése júliusban tonnánként 233 euró fölé emelkedett, míg a kukorica megközelítette a 246 eurót.
Egymillió tonnával nőhet az uniós kukoricaimport
A hiányt az Európai Uniónak egyre nagyobb behozatallal kell ellensúlyoznia. Az USDA egyetlen hónap alatt egymillió tonnával, 23,5 millió tonnára emelte az EU 2026/27-es kukoricaimportjára vonatkozó becslését. Az uniós kukoricakivitel ugyanakkor 1,6 millió tonnára zsugorodhat.
Az import sem kínál feltétlenül olcsó megoldást. Ukrajna exportkapacitását a kikötői és tengeri szállítási zavarok korlátozzák, Brazíliában pedig a bioüzemanyag-gyártás növekvő belső kereslete lassítja a kivitelt. Magyarország számára ezért felértékelődhet a lengyel és szlovák kukorica, feltéve, hogy ezekben az országokban megfelelő exportálható többlet keletkezik. A behozatal korlátozhatja a magyarországi árak emelkedését, de a magasabb fuvarköltségek miatt nem képes teljesen kivédeni a hazai terméskiesés hatását.
Vagyis a kevesebb termés és a háborús kockázat támaszt ad a gabonaáraknak, a magyar gazdák jövedelme mégsem feltétlenül javul. A súlyosan aszálykáros táblákon a magasabb ár nem ellensúlyozza az elveszett termést, miközben a takarmánygyártók és a feldolgozók már a drágább, bizonytalanabb import kockázatával szembesülnek.