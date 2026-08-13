Drágul a búza, összeomlott a kukoricatermés: Magyarország az uniós gabonaválság frontvonalába került

Jelentősen rontotta az Európai Unió gabonatermésére vonatkozó előrejelzését az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA). A szervezet legfrissebb, augusztusi világpiaci jelentése szerint az EU-ban a búza és a takarmánygabonák együttes termése 264,8 millió tonnára csökkenhet a 2026/27-es gazdasági évben. Ez 8 százalékos visszaesést jelent az előző szezonhoz képest.

A búza ára már emelkedik, pedig kevésbé érintette az aszály mint a kukoricát. A tengeriből már 3,6 millió tonnával kevesebbet jósolt az USDA az előző hónaphoz képest Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A romlás hátterében a késő tavaszi és nyári hőség, valamint a tartós csapadékhiány áll. A szélsőséges időjárás már a búza és az árpa hozamát is visszavetette, a legnagyobb vesztes azonban a kukorica lehet. Az USDA már csak 50,2 millió tonnás uniós kukoricatermést vár, ami

3,6 millió tonnával kevesebb a júliusi prognózisnál,

és csaknem 12 százalékkal marad el a tavalyi 56,8 millió tonnától.

Amennyiben a becslés beigazolódik, közel húsz éve nem takarítottak be ilyen kevés kukoricát az unióban.

A Bloomberg jelentése szerint a kukorica határidős árfolyama június óta a legnagyobb egynapos nyereséget érte el, miután az USDA a piac vártánál meredekebben csökkentette termés-előrejelzését.

Magyarországon különösen súlyos lehet a kiesés

Az USDA az uniót egységes piacként kezeli, ezért Magyarországra nem közöl külön termésbecslést. Más európai előrejelzések azonban arra utalnak, hogy hazánk a leginkább érintett országok közé tartozik.

A Világgazdaság által korábban ismertetett COCERAL-adatok szerint a júniusi hőhullám után 2,4 millió tonnával kellett csökkenteni a magyar gabonatermésre vonatkozó várakozást. Ennél nagyobb romlást csak Franciaországban mértek. A magyar kiesés termelői értéken elérheti a 175–180 milliárd forintot. A veszteség jelentős része a kukoricánál jelentkezhet, amelynek virágzását és termékenyülését éppen a legérzékenyebb időszakban érte a hőség és a vízhiány. A regionális képet ugyanakkor árnyalja, hogy Bulgáriában és Romániában korábban még javultak a terméskilátások.

A Copa–Cogeca ennél is borúlátóbb magyar kukoricabecslést közölt: mindössze 3,06 millió tonnás terméssel számolt, ami az általa tavalyra becsült mennyiséghez képest több mint 50 százalékos visszaesés lenne. Ebben az aszálykár mellett a vetésterület zsugorodása is szerepet játszik. A Magosz is arra hívta fel a figyelmet, hogy még a 2022-es súlyos aszályos évet is alulmúlhatja az idei termés, aminek nem csak az aszály az oka, hanem az is, hogy az akkori közel egymillió hektárhoz képest, idén csak mintegy 670 ezer hektáron vetetettek tengerit. Így tehát már a vetésterület eleve soha nem látott mélyponton alakult, a hőség és a szárazság pedig visszafordíthatatlan károkat okozott az állományban.Az ágazati szereplők szerint ezért az sem zárható ki, hogy az idei kukoricatermés nem fedezi teljes egészében a takarmánygyártás, az állattenyésztés, valamint a keményítő- és bioetanolipar szükségletét.