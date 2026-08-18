A magyar kenyérre megvan a búza és még olcsóbb is lett, de a kukoricával komoly baj lehet
Továbbra is alacsony szinten mozog a magyarországi búza és kukorica termelői ára az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb gabonapiaci jelentése szerint. Az AKI PÁIR adatai alapján az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára augusztus első hetében tonnánként 67,2 ezer forint volt, 13 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
A takarmánybúza 65,2 ezer forintos tonnánkénti ára 9 százalékos éves visszaesést jelentett, míg a takarmánykukorica 77,1 ezer forintért cserélt gazdát, ami 1 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől.
A megelőző AKI-jelentésben még 67,4 ezer forintos étkezésibúza-, 66,4 ezer forintos takarmánybúza- és 79,5 ezer forintos kukoricaár szerepelt. Ehhez képest az étkezési búza ára alig változott, a takarmánybúzáé csaknem 2, a kukoricáé pedig mintegy 3 százalékkal csökkent. Julius elején még 63,8 ezer forintos búza árról számolt be az AKI. A számok különösen érzékenyen érintik a gazdákat, mert a termelési költségek éppen ellenkező irányt vettek. A műtrágya, az energia, az üzemanyag, a növényvédő szerek, a géphasználat és a finanszírozás költsége továbbra is jelentős terhet jelent.
A legutóbbi heti adatok ugyanakkor már jeleznek némi korrekciót. Ez arra utal, hogy a kukoricapiac kezdheti beárazni a rendkívül rossz hazai és uniós terméskilátásokat.
Búza: van elég, de az ár csalódást okoz
Magyarországon az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint 4,1–4,2 millió tonna búzát takarítottak be az idén. Ez elegendő a belföldi malomipari, takarmányozási és vetőmagigény kielégítéséhez, exportárualap is maradhat, a gazdálkodók értékesítési lehetőségeit azonban rontja a nyomott európai árszint.
Az Európai Unióban az Expana augusztusi becslése szerint 126,8 millió tonna őszi búza teremhet, 7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál:
- Franciaország kibocsátása 5 százalékkal 31,6 millió,
- Németországé 4 százalékkal 21,9 millió,
- Lengyelországé pedig 11 százalékkal 12 millió tonnára csökkenhet.
Románia ugyanakkor 13,3 millió tonnás, az előző évit 5 százalékkal meghaladó termést takarított be.
A világpiaci kép az egy hónappal korábbinál csak kismértékben változott. A USDA augusztusi előrejelzése 819,3 millió tonnára tette a 2026/2027-es globális búzatermést, szemben a júliusban várt 819,97 millió tonnával. A becslést tehát mintegy 670 ezer tonnával rontották.
A globális felhasználási prognózis közben 826,16 millióról 826,27 millió tonnára emelkedett. A fogyasztás így körülbelül 7 millió tonnával meghaladhatja a termelést. A zárókészlet mégis 272,84 millióról 273,25 millió tonnára nőhet, elsősorban a korábbi szezon készletadatainak módosítása miatt.
A chicagói árutőzsdén a szeptemberi búzajegyzés augusztus 3. és 14. között 232–248 dollár, Párizsban 213–228 euró között mozgott tonnánként. Az árakat a bőséges induló készletek lefelé, az európai hozamveszteségek és a fekete-tengeri szállítási kockázatok felfelé húzzák.
Kukoricából kritikus lehet a hazai hiány
A kukorica helyzete lényegesen rosszabb. Az Expana már csak 2,5 millió tonnás magyar termést vár, ami nemcsak a korábbi évekhez képest jelent súlyos visszaesést, hanem a hazai takarmány-, keményítő- és bioetanol-ipari szükségletek fedezésére sem lehet elegendő. Emiatt Magyarország jelentős importra szorulhat.
Az uniós terméskilátás is gyorsan romlik. Az Expana szerint az EU-ban 49,1 millió tonna kukoricát takaríthatnak be, 14 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Franciaországban a hőség, a talajok kiszáradása és az öntözési korlátozások miatt a termés megfeleződhet, 6,8 millió tonnára. Több területen már júliusban szilázsként hasznosították az állományokat, így azok nem jelennek meg a szemes kukorica kínálatában.
Németországban 7 százalékos csökkenéssel 4,4 millió tonnát várnak, Lengyelországban viszont a kedvezőbb csapadékeloszlás miatt közel 9 millió tonna teremhet. Románia 7,7 millió tonnás, 19 százalékkal nagyobb kibocsátása részben enyhítheti a régiós hiányt, bár a magyar határhoz közeli román területeken szintén rosszak a kilátások.
Világszinten kevésbé drámai a helyzet. Az USDA augusztusban 1298,88 millió tonnára emelte a kukoricatermés becslését a júliusi jelentésben szereplő 1297,09 millió tonnáról. A várható felhasználást azonban ennél nagyobb mértékben, 1320,49 millióról 1323,05 millió tonnára növelték. Emiatt a globális zárókészlet 275,26 millióról 274,66 millió tonnára csökkenhet.
A világpiacon tehát a felhasználás közel 24 millió tonnával haladhatja meg a termelést. Ez önmagában is áremelkedési kockázatot jelent, miközben Európában a terméskiesés miatt az importigény növekedésére lehet számítani.
A hazai kukorica ára ennek ellenére még így is elmaradt a tavalyitól, és az előző AKI-jelentéshez képest is csökkent. Ez azonban könnyen átmeneti állapot lehet: ha a 2,5 millió tonnás termésbecslés beigazolódik, az importköltségek és az egyre szűkösebb uniós kínálat az ősz folyamán gyorsan megfordíthatja az ártrendeket.