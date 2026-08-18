A magyar kenyérre megvan a búza és még olcsóbb is lett, de a kukoricával komoly baj lehet

Továbbra is alacsony szinten mozog a magyarországi búza és kukorica termelői ára az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb gabonapiaci jelentése szerint. Az AKI PÁIR adatai alapján az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára augusztus első hetében tonnánként 67,2 ezer forint volt, 13 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

A búza már learatva, a még aratható kukricát pedig most kezdték betakarítani a földekről. Az aszály jelentősen rontotta a termésmennyiséget, az árak viszont alig kapaszkodnak felfelé, miközben a gazdák költségei folyamatosan nőttek Fotó: Havran Zoltán

A takarmánybúza 65,2 ezer forintos tonnánkénti ára 9 százalékos éves visszaesést jelentett, míg a takarmánykukorica 77,1 ezer forintért cserélt gazdát, ami 1 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől.

A megelőző AKI-jelentésben még 67,4 ezer forintos étkezésibúza-, 66,4 ezer forintos takarmánybúza- és 79,5 ezer forintos kukoricaár szerepelt. Ehhez képest az étkezési búza ára alig változott, a takarmánybúzáé csaknem 2, a kukoricáé pedig mintegy 3 százalékkal csökkent. Julius elején még 63,8 ezer forintos búza árról számolt be az AKI. A számok különösen érzékenyen érintik a gazdákat, mert a termelési költségek éppen ellenkező irányt vettek. A műtrágya, az energia, az üzemanyag, a növényvédő szerek, a géphasználat és a finanszírozás költsége továbbra is jelentős terhet jelent.

A legutóbbi heti adatok ugyanakkor már jeleznek némi korrekciót. Ez arra utal, hogy a kukoricapiac kezdheti beárazni a rendkívül rossz hazai és uniós terméskilátásokat.

Búza: van elég, de az ár csalódást okoz

Magyarországon az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint 4,1–4,2 millió tonna búzát takarítottak be az idén. Ez elegendő a belföldi malomipari, takarmányozási és vetőmagigény kielégítéséhez, exportárualap is maradhat, a gazdálkodók értékesítési lehetőségeit azonban rontja a nyomott európai árszint.

Az Európai Unióban az Expana augusztusi becslése szerint 126,8 millió tonna őszi búza teremhet, 7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál:

Franciaország kibocsátása 5 százalékkal 31,6 millió,

Németországé 4 százalékkal 21,9 millió,

Lengyelországé pedig 11 százalékkal 12 millió tonnára csökkenhet.

Románia ugyanakkor 13,3 millió tonnás, az előző évit 5 százalékkal meghaladó termést takarított be.