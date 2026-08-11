Kínai buszok lepték el a magyar megyeszékhelyt – újabb településen hódítanak a BYD-k

„Már az utcákon az új BYD buszok. 10 solo és 3 csukló BYD busz mától a kaposvári közösségi közlekedésben is láthatóak” – jelentette ki kedden, a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Forgalomba álltak Kaposváron a BYD-buszok / Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A városvezető szerint történelmi pillanathoz érkeztek, hiszen Kaposvár úgy döntött, hogy a közösségi közlekedésében valami olyan csodát tesz, amit Magyarországon még nem láttak. A mostani korszerű, a répaszeletelőből előállított biogázzal működő buszaikat még korszerűbbre cserélik. Ennek érdekében 42 új buszt vásárolnak, melyek mindegyike elektromos.

Hozzátette, hogy a 42 buszból 38 olyan elektromos busz lesz, ahol sofőr vezeti a buszt, de 4 új önvezető buszt is vásárolnak.

A 42-ből eddig 15 érkezett meg. Kettő már korábban bemutatott midibusz már forgalomba állt. Ehhez csatlakozott a keddi 13 busz is.

Ilyet is ritkán látni: ellepték a várost a Magyarországon gyártott kínai BYD-buszok

Tíz szóló és három csuklós elektromos BYD-autóbusz érkezett meg Kaposvárra – írta július végén a Sonline. Az új járművek akkor még a Kaposvári Közlekedési Zrt. telephelyén sorakoztak, forgalomba állásuk előtt azonban még el kellett végezni a szükséges ellenőrzéseket és az üzemeltetéshez kapcsolódó előkészületeket.

A buszokat a kínai BYD komáromi gyárában készítették, kifejezetten a somogyi vármegyeszékhely számára. A tíz szóló jármű a BYD B12.b, a három, közel tizenkilenc méter hosszú csuklós pedig a B19 típusba tartozik. Mindegyik a város új, vízkék flottaszínét kapta.

A B12.b típusú buszokat 491 kilowattórás, a nagyobb B19-eseket pedig 563 kilowattórás lítium-vasfoszfát akkumulátorcsomaggal szerelték fel. A járművekben a BYD saját fejlesztésű, a padlóvázba integrált Blade Battery technológiája működik.

Kaposvár Budapest után a második magyar város lehet, ahol állandó jelleggel forgalomba állnak az ilyen akkumulátorral szerelt B12.b buszok. A B19-es csuklós változatokkal a fővárosban és Miskolcon már találkozhatnak az utasok.