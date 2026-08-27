Színjáték: miközben a kormánypárt képviselői folyamatosan támadják a kínai akkugyárat, a Tisza-kormány hivatala simán kiadta a CATL engedélyét

Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt az elmúlt hónapokban a Tisza Párt akkumulátoriparral szembeni fellépésének legaktívabb szereplőivé váltak. A Tisza debreceni képviselői munkahelyi rosszullétekről, veszélyesanyag-kezelési szabálytalanságokról és környezeti kockázatokról számoltak be, Tárkányi pedig május végén már azt jelentette ki, hogy a kormány nem támogatja a CATL második és harmadik debreceni ütemének megépítését.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal augusztus 25-én megadta a CATL akkumulátorcellákat gyártó épületének első ütemére vonatkozó használatbavételi engedélyt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikai kommunikációból azonban könnyen az a kép alakulhatott ki, mintha a kormány a beruházás egészét igyekezne megállítani. A hatósági döntések ennél jóval árnyaltabb – és a Tisza képviselőinek támadásai szempontjából kellemetlenebb – valóságot mutatnak.

CATL: megadták az első ütem engedélyét

A Tisza-kormány irányítása alatt működő Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal augusztus 25-én, a szükséges hiánypótlások teljesítése után megadta a CATL akkumulátorcellákat gyártó épületének első ütemére vonatkozó használatbavételi engedélyt. A második eljárásban benyújtott kérelmet valóban elutasították, de nem környezetvédelmi vagy munkavédelmi okból, hanem azért, mert a vázrajzon nem megfelelően ábrázolták a megvalósult épületet.

Ez fontos különbség. A Tisza politikusai úgy beszélnek a CATL-ről, mintha a beruházás megakadályozása lenne a cél, a kormányhivatal döntése azonban lehetővé teszi, hogy az első ütem – a további feltételek teljesülése után – közelebb kerüljön a termeléshez.

A második kérelem elutasítása sem jelenti a CATL tervezett második és harmadik gyáregységének megakadályozását. Két, különálló hatósági eljárásról van szó, az elutasítás pedig egy javítható dokumentációs hiányosságon alapult.

Munkát tiltottak meg, nem a gyár működését

A kormányhivatal ezzel egyidejűleg három üzemi területen valóban megtiltotta a munkavégzést, miután kilenc dolgozó esetében fokozott nikkelterhelést azonosítottak. A helyszíni vizsgálat szerint a vállalat nem minden esetben biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket.

A tilalom a katód- és anódfólia lézervágó, illetve tekercselő területére, valamint a cellaszárító üzemre vonatkozott, és a szabálytalanságok megszüntetéséig marad érvényben. A cellagyárban ugyanakkor még nem kezdődött el az üzemszerű termelés: a gyártóberendezések üzembe helyezése és a tesztgyártás előkészítése zajlott.