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CATL
akkugyár
Debrecen
engedély
kormányhivatal
kínai
akkumulátor

Hivatalos: baj van Magyarország legnagyobb akkugyárával, azonnal léptek a kínaiak – a kormányhivatal közleményben magyarázta el, mi történik

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Fokozott nikkelterhelést azonosítottak kilenc munkavállalónál a debreceni CATL-nél, a hatóság pedig súlyos munkavédelmi hiányosságokat állapított meg. A gyár egyik használatbavételi engedélyét közben megadták, egy másik kérelmet azonban elutasítottak. A CATL maga jelezte a dolgozókkal kapcsolatos problémát.
VG
2026.08.26, 08:09
Frissítve: 2026.08.26, 08:09

Három üzemi területen tiltotta meg a munkavégzést a hatóság a CATL épülő debreceni akkumulátorgyárában, miután kilenc dolgozónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak. Az ügy nemcsak munkavédelmi vizsgálatot hozott: a cellagyártó épület használatbavételi eljárásában az egyik ütem engedélyét megadták, a másikét viszont megtagadták.

Battery manufacturer CATL in Thuringia
A kínai CATL 2022-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel második európai akkumulátorgyárát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A munkáltató maga jelezte a hatóságnak, hogy kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést mértek. Az ezt követő helyszíni ellenőrzés szerint a gyár nem biztosította megfelelően az alkalmazottak védőeszközeit – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért megtiltotta a munkavégzést a cellagyártó épület három részében: a katód- és anódfóliák lézervágó területén, az anód- és katódfóliák tekercselő üzemében, valamint a cellaszárító üzemben. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat meg nem szüntetik. A közlemény nem tér ki arra, hogy a kilenc érintett dolgozónál

  • milyen mértékű terhelést mutattak ki,
  • szükségük volt-e orvosi ellátásra,
  • illetve mennyi idő alatt pótolhatja a vállalat a hiányosságokat.

Az sem derült ki, hogy a felfüggesztés hány alkalmazottat érint összesen.

Két külön döntés született az engedélyekről

A munkavédelmi intézkedéssel párhuzamosan a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeit is elbírálta a kormányhivatal. A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, ezért az első ütemre vonatkozó engedélyt augusztus 25-én megkapta.

A második ütem kérelmét ugyanakkor már augusztus 19-én elutasították. A hatóság indoklása szerint a benyújtott vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a ténylegesen megvalósult épületet. A két eljárást ezért fontos különválasztani: az egyik döntés munkavédelmi hiányosságok miatt három üzemi területen állította le a munkát, míg a használatbavételi engedély megtagadásának dokumentációs oka volt.

A kormányhivatal közlése szerint továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, termelést még nem végző akkumulátorgyárral szemben.

A mostani intézkedések nem jelentik a teljes beruházás leállítását: meghatározott munkaterületeket érintenek, az egyik használatbavételi engedélyt pedig közben kiadták.

Magyarország legnagyobb ipari beruházása a CATL-gyár

A kínai CATL 2022-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel második európai akkumulátorgyárát. A 7,34 milliárd eurós beruházást 100 gigawattóra éves kapacitásúra tervezték, a gyár területe 221 hektár. A korábbi kormányzati tájékoztatás szerint a projekt értéke mintegy 3000 milliárd forint, és kilencezer munkahely létrehozását ígérték.

A beruházás mérete miatt a hatósági döntéseknek a három érintett üzemrészen túlmutató jelentőségük van. A gyár a magyar akkumulátoripari stratégia egyik központi eleme, miközben építését kezdettől vita kíséri a környezeti terhelésről, a biztonságról és az ellenőrzés szigoráról. A mostani ügy tétje az is, milyen gyorsan szünteti meg a CATL a dolgozók védelmét érintő hiányosságokat.

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