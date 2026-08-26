Hivatalos: baj van Magyarország legnagyobb akkugyárával, azonnal léptek a kínaiak – a kormányhivatal közleményben magyarázta el, mi történik

Három üzemi területen tiltotta meg a munkavégzést a hatóság a CATL épülő debreceni akkumulátorgyárában, miután kilenc dolgozónál fokozott nikkelterhelést azonosítottak. Az ügy nemcsak munkavédelmi vizsgálatot hozott: a cellagyártó épület használatbavételi eljárásában az egyik ütem engedélyét megadták, a másikét viszont megtagadták.

A kínai CATL 2022-ben jelentette be, hogy Debrecenben építi fel második európai akkumulátorgyárát / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A munkáltató maga jelezte a hatóságnak, hogy kilenc munkavállalónál fokozott nikkelterhelést mértek. Az ezt követő helyszíni ellenőrzés szerint a gyár nem biztosította megfelelően az alkalmazottak védőeszközeit – közölte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal ezért megtiltotta a munkavégzést a cellagyártó épület három részében: a katód- és anódfóliák lézervágó területén, az anód- és katódfóliák tekercselő üzemében, valamint a cellaszárító üzemben. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a feltárt szabálytalanságokat meg nem szüntetik. A közlemény nem tér ki arra, hogy a kilenc érintett dolgozónál

milyen mértékű terhelést mutattak ki,

szükségük volt-e orvosi ellátásra,

illetve mennyi idő alatt pótolhatja a vállalat a hiányosságokat.

Az sem derült ki, hogy a felfüggesztés hány alkalmazottat érint összesen.

Két külön döntés született az engedélyekről

A munkavédelmi intézkedéssel párhuzamosan a cellagyártó épület használatbavételi engedélyeit is elbírálta a kormányhivatal. A beruházó a szükséges hiánypótlásokat teljesítette, ezért az első ütemre vonatkozó engedélyt augusztus 25-én megkapta.

A második ütem kérelmét ugyanakkor már augusztus 19-én elutasították. A hatóság indoklása szerint a benyújtott vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a ténylegesen megvalósult épületet. A két eljárást ezért fontos különválasztani: az egyik döntés munkavédelmi hiányosságok miatt három üzemi területen állította le a munkát, míg a használatbavételi engedély megtagadásának dokumentációs oka volt.

A kormányhivatal közlése szerint továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, termelést még nem végző akkumulátorgyárral szemben.

A mostani intézkedések nem jelentik a teljes beruházás leállítását: meghatározott munkaterületeket érintenek, az egyik használatbavételi engedélyt pedig közben kiadták.