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Market Építő Zrt.

Nem sokat kellett várni: Magyar Péter felszólította a nagytőkéseket, Garancsi István cége azonnal reagált – tízezer tonnával száll be a dunai fenékküszöb építésébe a Market

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmas munka kezdődött a Duna paksi szakaszán. A kormány egy fenékküszöb építését rendelte el, azonban a beruházás drága és bonyolult lesz, ezért Magyar Péter szóvá tette, hogy számít a „NER-es cégek” szerepvállalására is. Az első reakció pedig meg is érkezett.
VG
2026.08.13, 21:27
Frissítve: 2026.08.13, 21:44

A paksi munkálatokhoz nagy mennyiségű kőre van szükség, azonban ezt nem elég csupán megvásárolni, hanem a helyszínre is kell szállítani, ez pedig igazi logisztikai kihívást jelent. Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. azonban mindkét feladathoz hozzájárul, amivel a munka egy számottevő részét magára vállalja.

Garancsi István cége azonnal reagált
Garancsi István cége azonnal reagált / Fotó: Facebook / Market Építő Zrt.

Közleményt adott ki Garancsi István cége

„A Market Építő Zrt. nevében ezúton jelezzük, hogy a dunai fenékküszöb emelésével kapcsolatos munkálatok támogatására készen állunk felajánlást tenni. Kérjük, szíveskedjenek tájékoztatni bennünket arról, hogy a jelenlegi helyzetben milyen típusú segítségre van a legnagyobb szükség, és miben tudnánk a leghatékonyabban hozzájárulni a műszaki beavatkozáshoz. Előzetesen 10000 tonna követ tudunk felajánlani, amelyet a megjelölt helyszínre saját kapacitással leszállítunk.” – írta közleményben a Market Építő Zrt.

Magyar Péter a csütörtöki sajtótájékoztatón azt nehezményezte, hogy miközben a Strabag és a KÉSZ csoport, valamint kisebb cégek is számos felajánlást tettek, addig a „nemzeti vállalkozók” nem tettek tettek így.

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