Saját márkás élelmiszerek, pizzástálcák, on-line rendelések túlméretes dobozai: éveken át tartanak a ma elindult változások – a színfalak mögött minden átalakul, és sokat nyerhetünk ezzel

Az Európai Unió ún. PPWR-rendelete valójában már 2025 decemberében hatályba lépett, azon belül augusztus 12-től vált alkalmazandóvá az élelmiszerek csomagolására vonatkozó előírás. A most nagy figyelmet kapó uniós rendelet a csomagolások teljes életciklusára kiterjed a gyártástól és az anyagösszetételtől a címkézésen, forgalmazáson és újrahasználaton át egészen a hulladékkezelésig. A szabályozás célja egyszerre a csomagolási hulladék mennyiségének csökkentése és az uniós szabályok egységesítése. Ez így összefoglalva lehet, hogy fogyasztói oldalon csekély érdeklődést vált ki, de áttételes hatása – amennyiben sikerül a rendelet időbeni ütemezése szerint megtenni annak lépcsőit – óriási lesz az egész gazdaságra, valamint a fenntarthatóságra is.

Augusztus 12-től lépett életbe az EU csomagolási rendeletének élelmiszereket érintő pontja, ez egy folyamat kezdetét jelenti (illusztráció)

Fotó: Sirozy / Shutterstick

Már most szigorodnak az élelmiszercsomagolásokra vonatkozó szabályok

A változás jóval több vállalkozást érinthet, mint elsőre gondolnánk.

Nemcsak a csomagolóanyagok gyártóinak kell alkalmazkodniuk, hanem az importőröknek, forgalmazóknak és azoknak a cégeknek is, amelyek saját márkás termékeket értékesítenek

– hívta fel a figyelmet a Niveus tanácsadó vállalat.

Az egyik legfontosabb azonnali változás az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban használt PFAS-vegyületeket érinti (arról, hogy mi a baj ezekkel a vegyületekkel, és hogy nem csak felnagyított problémáról, hanem a lakosságot érintő valódi veszélyől van szó, a Nébih oldalán lehet részleteket olvasni).

A PPWR augusztus 12-től meghatározott határértékek felett tiltja ezeknek a per- és polifluorozott alkilvegyületeknek a használatát az élelmiszerekkel érintkező csomagolásokban.

Nem teljes PFAS-tilalomról van szó, hanem rendkívül alacsony koncentrációs határértékekről. Röviden összefoglalva:

egyetlen vizsgált PFAS-vegyületből legfeljebb 25 mikrogramm lehet kilogrammonként,

a vizsgált nem polimer PFAS-vegyületek együttes mennyisége nem érheti el a 250 mikrogrammot kilogrammonként,

az összes PFAS – a polimer változatokat is beleértve – pedig legfeljebb 50 milligramm lehet kilogrammonként.

Ez olyan, a mindennapi életben gyakran használt termékeket is érinthet, mint

a zsírálló papírok,

a gyorséttermi dobozok,

az elviteles poharak és ételdobozok,

a sütőpapírok vagy más, közvetlenül élelmiszerrel érintkező csomagolások.

Megmarad emellett a nehézfémekre vonatkozó korlátozás is: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm együttes koncentrációja főszabály szerint nem haladhatja meg a 100 milligrammot kilogrammonként.