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talajvízszennyezés
Semcorp Csoport
vizsgálat
Debrecen

Drámai fordulat a Semcorp-botrányban: meglepő eredmény érkezett a bezárt kínai akkugyárból – már a termelés újraindítására készülnek

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Nem talált talaj- vagy talajvízszennyezést a Semcorp telephelyén elvégzett független szakértői vizsgálat – állítja a kínai vállalat. A hónapok óta álló debreceni szeparátorfólia-gyár újraindulásáról azonban nem a cég, hanem a hatóságok döntenek, ráadásul a környezetvédelmi problémák mellett korábban súlyos tűzvédelmi hiányosságokat is feltártak.
VG
2026.08.27, 11:56

Ismét elindítaná a termelést debreceni üzemében a Semcorp, miután a vállalat által felkért független szakértők szerint a telephelyen nem azonosítható fémek által okozott talaj- vagy talajvízszennyezés.

Semcorp Hungary, Debrecen, akkumulátor
A debreceni Semcorp korábban elismerte, hogy a márciusi, rendkívül magas értékeket tartalmazó eredményeket korábban nem vizsgálta ki kellő alapossággal / Fotó: Semcorp Hungary

A kínai tulajdonú akkumulátoripari társaság nyílt levélben hozta nyilvánosságra az átfogó vizsgálat eredményeit. Közlése szerint négy független, akkreditált laboratórium dolgozott a minták elemzésén, a szakértők pedig a gyár területén kijelölt 45 ponton több száz talaj- és talajvízmintát vizsgáltak meg. A vizsgálatok sem alumínium, sem a további 12 ellenőrzött fém esetében nem mutattak ki szennyezést – írta a Dehir.

Óriási eltérés van a régi és az új mérések között

A mostani eredmények élesen ellentmondanak azoknak a márciusi laboratóriumi adatoknak, amelyek nyomán a hatóságok végül felfüggesztették a debreceni üzem termelését. Az akkori jelentés két mintavételi pontnál literenként több mint 2,6 millió, illetve 300 ezer mikrogrammos alumíniumkoncentrációt jelzett.

Ehhez képest az új vizsgálat során ugyanazon fúrások ötvenméteres körzetében egyetlen helyen sem mértek literenként 30 mikrogrammnál magasabb alumíniumértéket. A jogszabályban meghatározott határérték literenként 200 mikrogramm.

A vállalat szerint a hatalmas különbség hátterében mintavételi vagy vizsgálati módszertani probléma állhatott. A Semcorp ugyanakkor elismerte, hogy a márciusi, rendkívül magas értékeket tartalmazó eredményeket korábban nem vizsgálta ki kellő alapossággal.

A tűzvédelemmel is gond volt a debreceni gyárban

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal júniusban azért függesztette fel az üzem termelési tevékenységét, mert

  • a monitoringkutakból,
  • a csapadékvíz-elvezető rendszerből
  • és a tározóból vett minták

több fém és félfém esetében is határérték-túllépést mutattak. Az érintett anyagok között az alumínium mellett bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas és arzén is szerepelt.

A cég az eredményeket késve küldte meg a hatóságnak, ezért egymillió forintos vízgazdálkodási bírságot kapott. A hatóság kármentesítést és részletes tényfeltárást is elrendelt, valamint a monitoringrendszer további vizsgálatára kötelezte a társaságot.

A tiszta minták még nem jelentik az automatikus újraindulást

A Semcorp abban bízik, hogy a hatóságok figyelembe veszik az új szakértői eredményeket, és a szükséges jogszabályi feltételek teljesítése után engedélyezik a termelés újraindítását. Erre azonban egyelőre nincs hatósági jóváhagyás.

A környezetvédelmi ügy mellett a gyár tűzvédelmi hiányosságait is rendezni kell. A hatóság július elején azonnali hatállyal minden tevékenységet megtiltott a telephelyen, mert az ellenőrzések szerint a beépített tűzoltó berendezés egyik szivattyúja üzemképtelen volt, és a habbal oltó rendszer vízellátását sem biztosították megfelelően.

A tiltás ezért nemcsak a gyártásra, hanem az üzemeltetésre, a karbantartásra, a takarításra és a tárolásra is kiterjedt. A termelés csak akkor indulhat újra, ha a Semcorp valamennyi környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményt teljesíti, ezt pedig a hatóságok is igazolják.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a debreceni ügynek Kínában is visszhangja támadt, miközben az üzem jövője teljesen bizonytalanná vált. A friss vizsgálat most esélyt adhat a Semcorpnak a visszatérésre, de önmagában még nem oldja fel a hónapok óta érvényben lévő hatósági korlátozásokat.

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