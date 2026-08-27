Drámai fordulat a Semcorp-botrányban: meglepő eredmény érkezett a bezárt kínai akkugyárból – már a termelés újraindítására készülnek

Ismét elindítaná a termelést debreceni üzemében a Semcorp, miután a vállalat által felkért független szakértők szerint a telephelyen nem azonosítható fémek által okozott talaj- vagy talajvízszennyezés.

A debreceni Semcorp korábban elismerte, hogy a márciusi, rendkívül magas értékeket tartalmazó eredményeket korábban nem vizsgálta ki kellő alapossággal / Fotó: Semcorp Hungary

A kínai tulajdonú akkumulátoripari társaság nyílt levélben hozta nyilvánosságra az átfogó vizsgálat eredményeit. Közlése szerint négy független, akkreditált laboratórium dolgozott a minták elemzésén, a szakértők pedig a gyár területén kijelölt 45 ponton több száz talaj- és talajvízmintát vizsgáltak meg. A vizsgálatok sem alumínium, sem a további 12 ellenőrzött fém esetében nem mutattak ki szennyezést – írta a Dehir.

Óriási eltérés van a régi és az új mérések között

A mostani eredmények élesen ellentmondanak azoknak a márciusi laboratóriumi adatoknak, amelyek nyomán a hatóságok végül felfüggesztették a debreceni üzem termelését. Az akkori jelentés két mintavételi pontnál literenként több mint 2,6 millió, illetve 300 ezer mikrogrammos alumíniumkoncentrációt jelzett.

Ehhez képest az új vizsgálat során ugyanazon fúrások ötvenméteres körzetében egyetlen helyen sem mértek literenként 30 mikrogrammnál magasabb alumíniumértéket. A jogszabályban meghatározott határérték literenként 200 mikrogramm.

A vállalat szerint a hatalmas különbség hátterében mintavételi vagy vizsgálati módszertani probléma állhatott. A Semcorp ugyanakkor elismerte, hogy a márciusi, rendkívül magas értékeket tartalmazó eredményeket korábban nem vizsgálta ki kellő alapossággal.

A tűzvédelemmel is gond volt a debreceni gyárban

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal júniusban azért függesztette fel az üzem termelési tevékenységét, mert

a monitoringkutakból,

a csapadékvíz-elvezető rendszerből

és a tározóból vett minták

több fém és félfém esetében is határérték-túllépést mutattak. Az érintett anyagok között az alumínium mellett bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas és arzén is szerepelt.

A cég az eredményeket késve küldte meg a hatóságnak, ezért egymillió forintos vízgazdálkodási bírságot kapott. A hatóság kármentesítést és részletes tényfeltárást is elrendelt, valamint a monitoringrendszer további vizsgálatára kötelezte a társaságot.