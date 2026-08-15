Mol-torony méretű szélturbinák épültek, Románia méregdrága mozdonyai a síneken ragadhatnak, és ismét apadni kezdett a Duna – ez volt a hét

A hét legolvasottabb cikke egy Németországban felépített szélerőműparkról szólt, amelynek turbinái csaknem a budapesti Mol Campus magasságáig érnek. Nagy érdeklődést váltott ki a román vasút különös beszerzése is: közel 90 millió euróért vásároltak új mozdonyokat, amelyek a vasúti hálózat műszaki hiányosságai miatt több vonalon nem feltétlenül használhatók. A top tízbe két, üzemanyagárakról szóló cikk is bekerült, miközben a Duna helyzete Magyarországon és Romániában egyaránt az érdeklődés középpontjában maradt.

A Duna alacsony vízállása óriási gondokat okozott Pakson / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

A hét végére az is bizonytalanná vált, van-e jövője Magyarországon az orosz hátterű Basket Plus diszkontláncnak.

Mol-torony méretű turbinák épültek az Északi-tengeren

A hét legnagyobb érdeklődést kiváltó híre a németországi He Dreiht szélerőműparkról szólt. Az Északi-tengeren, Helgolandtól mintegy 110 kilométerre nyugatra mind a 64 szélturbinát felállították, a 960 megawatt összteljesítményű létesítmény pedig évente körülbelül 1,1 millió háztartás fogyasztásának megfelelő áramot termelhet.

A méreteket jól mutatja, hogy a turbinák agymagassága 142 méter, vagyis csaknem a budapesti Mol Campus tetejének magasságában található. Egy-egy berendezés 15 megawatt teljesítményű, a rotor átmérője 236 méter, egyetlen fordulata pedig annyi villamos energiát állíthat elő, amennyi négy háztartás egynapi fogyasztását fedezi.

A 2,4 milliárd euróból, átszámítva mintegy 875 milliárd forintból megvalósított beruházáshoz nem kapcsolódik garantált német betáplálási támogatás. Az EnBW hosszú távú áramvásárlási szerződéseket kötött többek között

a Google-lel,

a Boschsal,

a Deutsche Bahnnal

és a frankfurti repülőteret működtető Fraporttal. A német projekt magyar szemmel is figyelemre méltó. Tizenöt év kihagyás után itthon is újraindulhat a szélerőművek építése, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig 2030-ig négyezer megawattnyi új kapacitással számol.

Méregdrága mozdonyokat vett Románia, mégsem biztos, hogy használni tudja őket

Románia közel 90 millió euróért 16 Alstom Traxx villamos mozdonyt vásárolt, de a járművek a vasúti hálózat egyes szakaszain nem feltétlenül állhatnak forgalomba. A problémát a mozdonyok fedélzeti berendezései és a pályaoldali biztosítórendszer közötti összeférhetetlenség okozza.