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beruházás
Exim Magyar ExportImport Bank Zrt
Duna Aszfalt Zrt
Tisza-kormány
Afrika

Megszólalt a Duna Aszfalt az afrikai óriásberuházásról: 200 millió dollárt már ráköltött az út- és hídépítésre, sokat árthat a Tisza-kormány – de van egy még nagyobb kockázat

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Új szakaszba ért a magyar vállalatcsoport egyik legnagyobb külföldi beruházása, ám az időjárás és a Magyarországon elindított vizsgálatok is kockázatot jelentenek. A Duna Aszfalt a Világgazdaságnak elárulta, mennyit költöttek eddig a projektre, mikorra készülhet el az út és a híd, valamint azt is, milyen hatást éreznek a kormány lépései miatt.
Zováthi Domokos
2026.08.01, 21:00

Mintegy harmincszázalékos műszaki készültségnél tart a Duna Aszfalthoz köthető Kasomeno–Mwenda Corridor Project, a beruházás elemei várhatóan 2027 második negyedévére készülhetnek el – közölte a társaság lapunk megkeresésére.

Duna Aszfalt, Afrika, útépítés
A Duna Aszfalt most először lapunknak konkrét adatokat is közölt a kivitelezés állásáról és az eddigi ráfordításokról / Fotó: Duna Aszfalt Facebook-oldala

A Kongói Demokratikus Köztársaságot és Zambiát összekötő fejlesztés részeként 184 kilométeres útszakasz, a Luapula folyón átívelő híd, valamint határátkelő és további kapcsolódó infrastruktúra épül. A Duna Aszfalt most először lapunknak konkrét adatokat is közölt

  • a kivitelezés állásáról
  • és az eddigi ráfordításokról.

A projekt teljes költsége 600 millió dollár, amelyből a vállalat tájékoztatása szerint körülbelül egyharmadot már felhasználtak. Ez hozzávetőleg 200 millió dollárt jelent. Az összeget részben a beruházás előkészítésére, részben a kivitelezési munkák finanszírozására fordították.

Egyelőre nem állította meg a projektet a kormányzati vizsgálat

A beruházás azt követően került ismét a figyelem középpontjába, hogy a magyar kormány feljelentést tett az Eximbank több korábbi finanszírozási ügylete miatt. A Duna Aszfalt közlése szerint az elindított vizsgálatok közvetlenül eddig nem befolyásolták érdemben az afrikai projektet, ugyanakkor a társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a bejelentések óta még kevés idő telt el. A vállalat a közvetett következményeket már kedvezőtlenebbül ítéli meg.

A hasonló folyamatok bejelentése és a cégcsoportunk kockázatvállalásának kisebbítésére vonatkozó megjegyzések negatív hírét keltik a cégcsoportunknak a partnereink és a közvélemény körében, ezzel közvetve fejtve ki kedvezőtlen hatást a projekt sikerességére

– válaszolta lapunknak a Duna Aszfalt. A társaság tájékoztatása szerint a finanszírozás a Duna Aszfalt Zrt.-n keresztül történik. A hitelezők kockázatának megítélésében ezért nem kizárólag az afrikai projekt számít, hanem a vállalatcsoport magyarországi, lengyelországi, csehországi, szlovákiai és romániai kivitelezési tevékenységének eredményessége is. A vállalat közölte azt is, hogy

a kibocsátott kötvény kamatát rendben fizeti, eddig minden adósságszolgálati kötelezettségének eleget tett, és a jövőben is erre készül.

A logisztikai cégek már várják az új útvonalat

A beruházás üzleti modelljének egyik legfontosabb kérdése, hogy mekkora forgalom használhatja majd az új útvonalat, illetve mennyi bevételt termelhet az útdíjrendszer. A társaság válasza szerint a projektcsapat elvégezte a szükséges számításokat, az ezekre épülő üzleti modellt pedig megosztották a finanszírozó bankokkal. A pénzintézetek ennek ismeretében készítették el saját elemzéseiket és hozták meg döntéseiket.

Arra a kérdésünkre, kötöttek-e már megállapodásokat a térség bányaipari vagy logisztikai vállalataival az út használatáról, a cég konkrét szerződéseket nem nevezett meg. Mint írták,

az építési szakaszban már felvette a kapcsolatot a térség nagy logisztikai szereplőivel.

Ezek a vállalatok várják az új korridor megnyitását, mert az elégtelen infrastruktúra dollármilliókban mérhető károkat okoz nekik, rajtuk keresztül pedig a világgazdaságnak is. Az új útvonal a tervek szerint mintegy ötszáz kilométerrel rövidítheti le a térség bányáiból az Indiai-óceán felé vezető szállítási útvonalat.

Az esős évszak hátráltatta a Duna Aszfalt munkáját

A kivitelezés legfontosabb jelenlegi kockázatának maga a vállalat is az építési folyamatot tartja. A munkálatokat a helyi műszaki felügyelet mellett a Duna Aszfalt szakemberei is nyomon követik: drónos felméréseket végeznek, a magyar cég munkatársai pedig folyamatosan látogatják a helyszínt. Kiemelték, hogy

az út- és a hídépítés legjelentősebb akadálya az időjárás.

A szokatlanul hosszúra nyúlt esős évszak lassította a kivitelezést, annak befejeződése után azonban ismét teljes kapacitással folytatódnak a munkálatok. A cég közlése szerint folyamatosan ellenőrzi az ütemterv betartását.

A csúszás ugyanakkor nem maradna pénzügyi következmények nélkül. A bankokkal megkötött megállapodások alapján közvetlen pénzügyi hátrány érné a Duna Aszfalt Zrt.-t, ha az építkezés nem a megfelelő ütemben haladna. A kibocsátott kötvény feltételei tehát kezelik az esetleges késedelmeket.

Feljelentés után állt ki a projekt mellett az Afrika-szakértő

Korábban a Világgazdaság is részletesen bemutatta, hogy Suha György Afrika-szakértő szerint erős gazdasági logika áll a beruházás mögött. A fejlesztés a kongói és zambiai réz-, kobalt- és koltánbányák szállítási útvonalát rövidítené le, miközben tehermentesítené a túlterhelt határátkelőket. A projekt része a 184 kilométeres úthálózat mellett egy 345 méteres határhíd, egy új határállomás, valamint raktárak, parkolók és egy útdíjrendszer kialakítása. Suha György arra hívta fel a figyelmet, hogy

az útvonal használatáért elsősorban nem a helyi lakosság, hanem a nemzetközi bányaipari és logisztikai szereplők fizetnének.

A Duna Aszfalt mostani válasza alapján a beruházást változatlanul folytatják. A harmincszázalékos készültségnél járó projekt következő szűk két évének legfontosabb kérdése az lesz, tartható-e a 2027 második negyedévére kitűzött befejezési időpont.

 

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