Megszólalt a Duna Aszfalt az afrikai óriásberuházásról: 200 millió dollárt már ráköltött az út- és hídépítésre, sokat árthat a Tisza-kormány – de van egy még nagyobb kockázat

Mintegy harmincszázalékos műszaki készültségnél tart a Duna Aszfalthoz köthető Kasomeno–Mwenda Corridor Project, a beruházás elemei várhatóan 2027 második negyedévére készülhetnek el – közölte a társaság lapunk megkeresésére.

A Duna Aszfalt most először lapunknak konkrét adatokat is közölt a kivitelezés állásáról és az eddigi ráfordításokról / Fotó: Duna Aszfalt Facebook-oldala

A Kongói Demokratikus Köztársaságot és Zambiát összekötő fejlesztés részeként 184 kilométeres útszakasz, a Luapula folyón átívelő híd, valamint határátkelő és további kapcsolódó infrastruktúra épül. A Duna Aszfalt most először lapunknak konkrét adatokat is közölt

a kivitelezés állásáról

és az eddigi ráfordításokról.

A projekt teljes költsége 600 millió dollár, amelyből a vállalat tájékoztatása szerint körülbelül egyharmadot már felhasználtak. Ez hozzávetőleg 200 millió dollárt jelent. Az összeget részben a beruházás előkészítésére, részben a kivitelezési munkák finanszírozására fordították.

Egyelőre nem állította meg a projektet a kormányzati vizsgálat

A beruházás azt követően került ismét a figyelem középpontjába, hogy a magyar kormány feljelentést tett az Eximbank több korábbi finanszírozási ügylete miatt. A Duna Aszfalt közlése szerint az elindított vizsgálatok közvetlenül eddig nem befolyásolták érdemben az afrikai projektet, ugyanakkor a társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a bejelentések óta még kevés idő telt el. A vállalat a közvetett következményeket már kedvezőtlenebbül ítéli meg.

A hasonló folyamatok bejelentése és a cégcsoportunk kockázatvállalásának kisebbítésére vonatkozó megjegyzések negatív hírét keltik a cégcsoportunknak a partnereink és a közvélemény körében, ezzel közvetve fejtve ki kedvezőtlen hatást a projekt sikerességére

– válaszolta lapunknak a Duna Aszfalt. A társaság tájékoztatása szerint a finanszírozás a Duna Aszfalt Zrt.-n keresztül történik. A hitelezők kockázatának megítélésében ezért nem kizárólag az afrikai projekt számít, hanem a vállalatcsoport magyarországi, lengyelországi, csehországi, szlovákiai és romániai kivitelezési tevékenységének eredményessége is. A vállalat közölte azt is, hogy

a kibocsátott kötvény kamatát rendben fizeti, eddig minden adósságszolgálati kötelezettségének eleget tett, és a jövőben is erre készül.

A logisztikai cégek már várják az új útvonalat

A beruházás üzleti modelljének egyik legfontosabb kérdése, hogy mekkora forgalom használhatja majd az új útvonalat, illetve mennyi bevételt termelhet az útdíjrendszer. A társaság válasza szerint a projektcsapat elvégezte a szükséges számításokat, az ezekre épülő üzleti modellt pedig megosztották a finanszírozó bankokkal. A pénzintézetek ennek ismeretében készítették el saját elemzéseiket és hozták meg döntéseiket.