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Mohácsi Duna-híd
Duna Aszfalt Zrt
megállapodás

Mohácsi Duna-híd: megállapodott a kormány és a Duna Aszfalt, az útépítő vállalat visszafizeti az előleget

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Havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át a Mohácsi Duna-híd projektnél a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal (KBM) kötött megállapodásuk szerint. Az új egyezség tartalmazza azt is, hogy visszafizetik a teljesítéssel még le nem fedett előleget, miközben a kivitelezés a felfüggesztéssel nem érintett területeken folyamatosan halad – közölte a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. hétfőn az MTI-vel.
VG
2026.08.17, 21:31

A közlemény szerint a havi teljesítésigazolások és részszámlák közvetlenül az adott időszakban elvégzett munkákhoz kapcsolódnak. Az előleg mértéke a hátralévő vállalkozói díj 20 százaléka lehet, összhangban az eredeti szerződéses konstrukcióval. A Duna Aszfalt Zrt. a megállapodás értelmében 58,6 milliárd forintot fizet vissza. 

Duna Aszfalt Zrt.
Havi, teljesítésarányos elszámolásra tér át a Duna Aszfalt Zrt. a Mohácsi Duna-híd projektnél a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal (KBM) kötött új megállapodás szerint. / Fotó: Világgazdaság

Tovább folynak az egyeztetések a Duna Aszfalt és a közlekedési tárca között

A felek 2026. június 22. napjával bezárólag elszámoltak egymással, a szerződésmódosítást a Duna Aszfalt Zrt. aláírta – jegyezték meg. Az új megállapodás szerinti előleg nettó 45 milliárd forint.

A műszaki ütemterv alapján a következő időszakban, várhatóan három hónapon belül elvégzendő munkák értéke meg fogja haladni a visszafizetett előleg összegét – tudatta a cég.

A Duna Aszfalt Zrt. vállalja, hogy a teljesítésigazolások és részszámlák alapján fizetendő díjrészleteket az előleg mértékénél nagyobb arányban csökkenti mindaddig, amíg az elszámolatlan előleg összege ezt lehetővé teszi.

A közleményben kitértek arra is, hogy a mérföldkőalapú elszámolást és az előleg megemelését az előző adminisztráció kezdeményezte. Tájékoztattak arról is, hogy az egyeztetések folytatódnak, azok a műszaki paraméterekről szólnak.

A Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat projekt keretében 

  • egy 756 méter hosszú, három hídszakaszból álló új híd, 
  • mintegy 28 kilométer közút, 
  • valamint további hidak és kisebb műtárgyak épülnek. 

A fejlesztés az M6-os autópálya és az 51-es főút összekötésével állandó közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, javítja a térség elérhetőségét, élénkíti a gazdaságot, és egy új, déli, kelet-nyugati kereskedelmi tengely alapját teremti meg
– írták.

A kormány még júniusban döntött arról, hogy felülvizsgálja a mohácsi új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítását, mert álláspontjuk szerint a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a híd és a kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott.

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