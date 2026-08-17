Hivatalos: Magyarország segítséget kért Németországtól a Duna vízszintje miatt, azonnal jött az elutasító válasz – Orbán Anitáék nem ezt remélték
Különös és szokatlan esetről számolt be a napokban a német sajtó. A tudósításokból az derült ki, hogy a Duna magyarországi szakaszának hetek óta tartó alacsony vízállása miatt a magyar diplomácia segítséget kért Németországtól. A németek válasza azonban nem éppen úgy hangzott, ahogyan azt Orbán Anitáék előzetesen remélték.
Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámol, a Duna alacsony vízszintje július vége óta fenyegeti és akadályozza a paksi atomerőmű működését. A blokkok hűtését ugyanis a folyó biztosítja. A víz azonban olyan mélyen van a mederben, hogy már nem érhető el a szükséges mennyiség a teljes paksi atomerőmű számára, ezért jelenleg csak két turbina üzemel.
A Tisza-kormány tájékoztatása szerint ezen a héten a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Magyar Péter vasárnapi közlése szertin akkor 9 centiméterre állt a Duna vízszintje attól, hogy az utolsó előtti turbinát ismételen ki kelljen kapcsolni. Ez csak csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.
Ezt a műveletet a magyar honvédség jelenleg is végzi. Emellett egy fenékküszöb is épül. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről múlt szerdán döntött a kabinet
- a beérkezett tervek,
- a várható vízállási adatok
- és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján.
Magyarország segítséget kért Németországtól a Duna vízszintje miatt
Csakhogy ezzel párhuzamosan más úton is próbálkozik a Tisza-kormány, hogy javítson a Duna helyzetén. Ezek a lépések nem a fizikai megoldások, hanem a diplomácia szintjén történtek meg.
Az SWR (Südwestrundfunk) írta meg még a múlt héten, hogy a Duna alacsony vízállása
Magyarország segítséget kér Baden-Württemberg német tartománytól.
A Duna Baden-Württemberg tartományban, Donaueschingennél ered a Fekete-erdőben, ahol a Brigach és a Breg összefolyik. A német lap részletezte, hogy a Duna rendkívül kevés vizet szállít, ami Magyarországon energiakrízist okoz. "Mindez pedig egy szokatlan megkereséshez vezetett a Tübingeni Kormányzati Hivatalnál (Regierungspräsidium Tübingen)" – számolt be az SWR.
A Regierungspräsidium nagyjából a magyar kormányhivatal megfelelője. A tübingeni szervezet akkor találkozott hivatalosan is a Duna rendkívül alacsony vízállása által Magyarországon okozott állapottal, amikor érdeklődés, segítségkérés érkezett hozzá diplomáciai úton.
Ennek a tárgya az volt, hogy lehetséges lenne-e több vizet engedni a folyóba?
A történteket a kormányzati hivatal erősítette meg az SWR-nek. Szóvivőjük útján arról számoltak be, hogy a stuttgarti magyar főkonzulátus írásban fordult hozzájuk augusztusban, azonban a megkereséshez nem csatoltak konkrét javaslatokat arra vonatkozóan, miként lehetne több vizet juttatni a Dunába.
A német hatóság világosan közölte a magyar főkonzulátussal, hogy a kérés teljesítésére nincs lehetőség. "Baden-Württembergben nincsenek olyan duzzasztóművek vagy hasonló létesítmények, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy alacsony vízállás esetén megtámogassák a Duna vízhozamát" – fogalmazott a szóvivő.
Orbán Anita és a Duna vízszintje
Magyarország ezen próbálkozása tehát rövid úton elhasalt, a németek világosá tették, hogy tőlük nem fog több víz érkezni a Dunába. Pláne, hogy a folyó helyzete Baden-Württembergben is problémás., ahogy egyébként a régióban is.
A Baden-Württembergi Alacsonyvíz-információs Központ helyzetjelentése szerint a hundersingeni (Sigmaringen járás) vízmércénél a vízállás a 2-es fokozatú, rendkívül alacsony vízszintnél jár. Javulás nem várható rövidtávon.
A Külügyminisztérium és Orbán Anita mindenestre nem csak Németországgal egyeztet. A magyar miniszter vasárnap Tomás Tarabával, szlovák miniszterelnök-helyettessel és környezetvédelmi miniszterrel tárgyalt. Ennek eredményeképp felállt egy kétoldalú szakértői együttműködés a válság kezelésére.
Nagybajcsnál biztosított az a vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükségünk van. Hivatalos levélben is megköszöntem a szlovák fél konstruktív együttműködését. Egyúttal azt kértem, hogy ameddig a rendelkezésre álló vízkészletek ezt lehetővé teszik, tartsuk fenn ezt az egyenletes vízhozamot és a stabil vízszintet. A szakemberek továbbra is közvetlen kapcsolatban vannak egymással, mi pedig politikai és diplomáciai szinten mindent megteszünk azért, hogy segítsük a munkájukat és megőrizzük Paks biztonságos működésének feltételeit – fogalmazott Orbán Anita.