Hivatalos: Magyarország segítséget kért Németországtól a Duna vízszintje miatt, azonnal jött az elutasító válasz – Orbán Anitáék nem ezt remélték

Különös és szokatlan esetről számolt be a napokban a német sajtó. A tudósításokból az derült ki, hogy a Duna magyarországi szakaszának hetek óta tartó alacsony vízállása miatt a magyar diplomácia segítséget kért Németországtól. A németek válasza azonban nem éppen úgy hangzott, ahogyan azt Orbán Anitáék előzetesen remélték.

Hivatalos: Magyarország segítséget kért Németországtól a Duna vízszintje miatt, azonnal jött az elutasító válasz / Fotó: Orbán Anita / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámol, a Duna alacsony vízszintje július vége óta fenyegeti és akadályozza a paksi atomerőmű működését. A blokkok hűtését ugyanis a folyó biztosítja. A víz azonban olyan mélyen van a mederben, hogy már nem érhető el a szükséges mennyiség a teljes paksi atomerőmű számára, ezért jelenleg csak két turbina üzemel.

A Tisza-kormány tájékoztatása szerint ezen a héten a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán. Magyar Péter vasárnapi közlése szertin akkor 9 centiméterre állt a Duna vízszintje attól, hogy az utolsó előtti turbinát ismételen ki kelljen kapcsolni. Ez csak csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.

Ezt a műveletet a magyar honvédség jelenleg is végzi. Emellett egy fenékküszöb is épül. A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről múlt szerdán döntött a kabinet

a beérkezett tervek,

a várható vízállási adatok

és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján.

Magyarország segítséget kért Németországtól a Duna vízszintje miatt

Csakhogy ezzel párhuzamosan más úton is próbálkozik a Tisza-kormány, hogy javítson a Duna helyzetén. Ezek a lépések nem a fizikai megoldások, hanem a diplomácia szintjén történtek meg.

Az SWR (Südwestrundfunk) írta meg még a múlt héten, hogy a Duna alacsony vízállása

Magyarország segítséget kér Baden-Württemberg német tartománytól.

A Duna Baden-Württemberg tartományban, Donaueschingennél ered a Fekete-erdőben, ahol a Brigach és a Breg összefolyik. A német lap részletezte, hogy a Duna rendkívül kevés vizet szállít, ami Magyarországon energiakrízist okoz. "Mindez pedig egy szokatlan megkereséshez vezetett a Tübingeni Kormányzati Hivatalnál (Regierungspräsidium Tübingen)" – számolt be az SWR.