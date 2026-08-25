Paks fellélegezhet, de nem hiába volt óvatos Magyar Péter – még mindig van miért aggódni

A Duna vízállásának alakulásánál sokszor nem is az a legfontosabb kérdés, hogy Budapesten vagy Pakson esik-e az eső. A folyó hatalmas vízgyűjtője jóval messzebbre nyúlik: Ausztriából, Németországból és az Alpok térségéből is érkezhet olyan vízutánpótlás, amely néhány nappal később Magyarországon is érezteti a hatását. Erre most különösen jó példa az elmúlt napok helyzete. A Duna felső vízgyűjtőjén ugyanis az Alpok tágabb környezetében helyenként 50-60 milliméternél is több csapadék hullott három nap alatt. A HungaroMet szerint ez kedvezően hatott a Duna vízállására. Vagyis a mostani vízemelkedés mögött nem egyszerűen egy-két magyarországi zápor áll: feljebb is érkezett utánpótlás. A kérdés viszont az, hogy jön-e a következő.

Jön-e újabb eső a Duna felső vízgyűjtőjére?/Fotó: David Balogh Xinhua / eyevine

Lesz újabb eső a Duna felső vízgyűjtőjén?

A jelenlegi kép már kevésbé biztató. Ausztriában ugyanis továbbra is rendkívüli szárazság uralkodik. A GeoSphere Austria adatai szerint 2026. január 1. és augusztus 12. között az ország területének 72 százalékán az elmúlt 65 év bármelyikénél több száraz nap fordult elő. A meteorológiai szolgálat szerint az elmúlt tizenkét hónap Ausztriában a mérések 1850-es kezdete óta a legszárazabb volt.

Ez önmagában nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem fog esni. Egy-egy front vagy zivatar természetesen még hozhat jelentősebb csapadékot. A probléma inkább az, hogy egyelőre nem látszik olyan tartós, nagy kiterjedésű esős időszak, amely hosszabb távon is biztos vízutánpótlást adna a Dunának. Ez pedig Paks szempontjából kulcskérdés.

Magyarországon lehet zápor, de ettől még nem oldódik meg az aszály

Itthon is előfordulhatnak záporok, zivatarok, de ezek nagyon egyenetlenül osztják el a csapadékot. Az egyik település kaphat néhány óra alatt több tíz millimétert, néhány tíz kilométerrel arrébb pedig szinte semmi nem esik.

Az aszály szempontjából pedig nem az számít, hogy valahol egyszer nagyot zuhog-e, hanem az, hogy hosszabb idő alatt mennyi víz érkezik a talajba, illetve mennyit veszítünk közben párolgással.

A HungaroMet szerint a középső országrészben tovább fokozódott az aszály, miközben az Alföldön és az északi tájakon is egyre nagyobb lett a csapadékhiány. Ezért hiába jönnek időnként záporok: egy-egy csapadékosabb nap még nem fordítja vissza az egész országot sújtó vízhiányt.