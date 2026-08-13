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Duna-Ipoly Nemzeti Park

Kisebb szigeteket hoztak létre Budapest felett a Dunán – ezt várják a szakemberek a sarkantyúk átvágásától

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Befejeződött két sarkantyú átvágása Sződliget térségében. A további munkálatokat csak a Duna magasabb vízállása esetén lehet folytatni.
VG
2026.08.13, 14:06
Frissítve: 2026.08.13, 14:19

Befejeződött két dunai sarkantyú átvágása Sződliget térségében egy európai uniós kutatási program részeként, amely azt vizsgálja, hogyan lehet a hajózás érdekében erősen szabályozott Dunán természetesebb élőhelyeket visszaállítani. A beavatkozás során a kőből épített sarkantyúk part felőli végét nyitották meg, így a főmedernél nyugodtabb, de folyamatosan átöblített mellékáramlás jöhet létre, amely kedvezőbb feltételeket biztosít halaknak és kétéltűeknek. Ezzel kisebb ideiglenes szigetek is létrejöttek – adta hírül a Portfolio.

Duna-Ipoly Nemzeti Park sziget, sarkantyú, folyó, Duna
Két sarkanyút vágtak át a Dunán / Fotó: Duna-Ipoly Nemzeti Park

A Duna-Ipoly Nemzeti Park az erről szóló Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy két hete adtak hírt arról, hogy az 1675–1676 folyamkilométernél, a Duna jobb partján található sarkantyúk átvágása megkezdődött. Ezek a munkálatok nagy része készült el csütörtökre.

Hozzátették, hogy a továbbiakban egy kisebb, hosszanti irányú sziget (hullámtörő) és a két átvágást összekötő meder kerül kialakításra, ám ezeket csak a Duna magasabb vízállása esetén, hajóról lehet megépíteni.

A cél a Duna élővilágának megóvása

„A végső cél az, hogy az élővilág számára egy áramló vizű parti zóna jöjjön létre, amely véd a hajók keltette nagy hullámzástól. Ennek alacsony – de a jelenleginél magasabb – vízállás esetén van jelentősége. A tervezett sziget/zátony ezért alacsony lesz, középvíznél talán már ki sem látszik majd a mederből” – fogalmazott közleményében a nemzeti park.

Ismertették azt is, hogy a bontásból származó kövek, illetve a meder kialakítása során nyert kavics alkotják majd a sziget vázát, alapját. Jelenleg csak a sziget alapjának megépítésére van meg az anyagi forrás a Danube4all Horizon Europe projekt keretében. A teljes befejezéshez jelentős mennyiségű anyagot kellene a területre szállítani, ami igen költséges lenne. Addig is bíznak a Duna vizének erejében, építő, mederkialakító munkájában.

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