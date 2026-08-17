Ezt már nézni is rossz: megjöttek az adatok, így csökken centiről centire a Duna vize – itt minden erőre szükség lesz
A mögöttünk hagyott hétvégén is maradt a nyárias idő, maradt a kánikula, és ezúttal sem érkezett csapadék. Ez nem segített a vígügyi szakemberek egyébként sem könnyű helyzetén, ugyanis a magyarországi folyók egyébként is alacsony vízszintje tovább csökkent. A Duna apadása pedig hétfőn délelőtt is folytatódott.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai szerint a Duna vízállás hétfőn délben Paksnál mínusz 129 centiméter volt. Ugyan a negatív rekordot jelentő augusztus elejei mínusz 140 centimétert még nem érte el, de tekintve, hogy szombaton ugyanekkor mínusz 123 centimétert, vasárnap ugyanekkor pedig mínusz 125 centimétert mutatott a mérés, egyértelműen romló tendenciáról beszélhetünk.
Ráadásul nemcsak a Duna került kritikus helyzetbe, a Tisza vízállása is rekord alacsony.
Paks: a bárkák nem süllyednek gyorsan, Magyar Péter elárulta, hogy kritikus napok jönnek
„Emberfeletti munka folyik Paksnál az Atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért” – írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon egy fotó kíséretében, amelyen hátra font karral szemléli az eseményeket a parti homokpadon, egy uszállyal a háttérben.
A miniszterelnök fontos részleteket közölt a következő napokat illetően a bejegyzésében:
- A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán.
- Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől.
- Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.
Fantasztikus hírt kapott a Paksi Atomerőmű: megérkezett a várva várt eső a Duna vízgyűjtőjére – mutatjuk, mikor érhet ide az első hullám
Végre megérkezett az eső a Duna vízgyűjtőjére: vasárnap este Bajorország több részén is csapadék hullott. Paks számára azonban talán még ennél is fontosabb, hogy a csapadékosabb periódus várhatóan nem ér véget ezzel. A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet.
Ez magyar szempontból különösen fontos, hiszen napok óta apad a Duna. Vasárnap este Paksnál –125 centiméter körül állt a folyó, vagyis már vészesen megközelítette azt a kritikus tartományt, amely komoly problémát okozhat a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásában. A jelenlegi helyzetben –134 centiméter környéke számít kritikus tartománynak.
A magyar vízügyi előrejelzésben ugyanis jól látható egy lehetséges fordulat, szerda délután még –138 centiméter körüli értékkel számolnak, majd megállhat az apadás. Augusztus 20-án reggelre a prognózis már –130 centiméter körüli vízállást mutat. A jelenlegi számítás szerint ezt követően tovább emelkedhet a Duna. Szombat reggelre már –105 centiméter körüli érték szerepel a prognózisban.
A helyzetet javíthatja, hogy hazánkban is hidegfront hozhat enyhülést a hét elején. Továbbra is nyári marad az időjárás, de enyhülés várható, heves zivatarok csaphatnak le hamarosan.