Ezt már nézni is rossz: megjöttek az adatok, így csökken centiről centire a Duna vize – itt minden erőre szükség lesz

A mögöttünk hagyott hétvégén is maradt a nyárias idő, maradt a kánikula, és ezúttal sem érkezett csapadék. Ez nem segített a vígügyi szakemberek egyébként sem könnyű helyzetén, ugyanis a magyarországi folyók egyébként is alacsony vízszintje tovább csökkent. A Duna apadása pedig hétfőn délelőtt is folytatódott.

Kritikus szint felé közelít a Duna vízállása / Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai szerint a Duna vízállás hétfőn délben Paksnál mínusz 129 centiméter volt. Ugyan a negatív rekordot jelentő augusztus elejei mínusz 140 centimétert még nem érte el, de tekintve, hogy szombaton ugyanekkor mínusz 123 centimétert, vasárnap ugyanekkor pedig mínusz 125 centimétert mutatott a mérés, egyértelműen romló tendenciáról beszélhetünk.

Ráadásul nemcsak a Duna került kritikus helyzetbe, a Tisza vízállása is rekord alacsony.

Paks: a bárkák nem süllyednek gyorsan, Magyar Péter elárulta, hogy kritikus napok jönnek

„Emberfeletti munka folyik Paksnál az Atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért” – írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebookon egy fotó kíséretében, amelyen hátra font karral szemléli az eseményeket a parti homokpadon, egy uszállyal a háttérben.

A miniszterelnök fontos részleteket közölt a következő napokat illetően a bejegyzésében:

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán.

Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől.

Ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt.

Fantasztikus hírt kapott a Paksi Atomerőmű: megérkezett a várva várt eső a Duna vízgyűjtőjére – mutatjuk, mikor érhet ide az első hullám

Végre megérkezett az eső a Duna vízgyűjtőjére: vasárnap este Bajorország több részén is csapadék hullott. Paks számára azonban talán még ennél is fontosabb, hogy a csapadékosabb periódus várhatóan nem ér véget ezzel. A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet.