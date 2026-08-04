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MVM Paksi Atomerőmű
vízállás
Magyar Péter

Megnyugtató hírek érkeztek: emelkedett a Duna vízállása − egyelőre termel az utolsó paksi blokk

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Az elmúlt néhány napban az egész országot lázban tartja a Paksi Atomerőmű sorsa. Néhány napja még maga a miniszterelnök is a legrosszabbtól tartott, azonban most úgy tűnik a Duna vízállása a kritikus szint felett stabilizálódott.
Nagy Krisztián
2026.08.04, 19:34

Sokat változott a helyzet, mivel szombaton Magyar Péter még arról értesítette a lakosságot, hogy elkerülhetetlen a Paksi Atomerőmű leállítása, azonban úgy tűnik keddre a helyzet némileg javult. A 2-es blokk továbbra is termel, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter reménykeltő mondatokat fogalmazott meg az atomerőmű sorsával kapcsolatban, a kormányfő pedig arról számolt be egy Facebook-bejegyzésben, hogy a fogyasztás a tervezett szint alatt, míg a Duna vízállása a kritikus szint felett van.

Emelkedett a Duna vízállása
Emelkedett a Duna vízállása / Fotó: NurPhoto via AFP

Emelkedett a Duna vízállása

„Ismét beléptünk a kritikus 17:00-22:00 órás szakaszba. Magyarország ismét összefogott, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 centimétert nőtt, az utolsó turbina stabilan termel” − számolt be az aktualitásokról Magyar Péter.

Korábban a kormányfő azt is elmondta, több dolgon múlik majd, hogy le kell-e állítani az erőmű utolsó még üzemben lévő blokkját:

  • A paksi szakemberek munkáján,
  • a Duna vízállásán,
  • az erőmű berendezéseinek hibamentes működésén,
  • valamint azon, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan az gerebellenállás.

Mindeközben a Védelmi Munkacsoport kedd este Budapesten ülésezik, ahol áttekintik a kritikus időszakra várható adatokat, a szerdai napra vonatkozó energetikai becsléseket és a vízügyi, meteorológiai előrejelzéseket is.

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