Megnyugtató hírek érkeztek: emelkedett a Duna vízállása − egyelőre termel az utolsó paksi blokk

Sokat változott a helyzet, mivel szombaton Magyar Péter még arról értesítette a lakosságot, hogy elkerülhetetlen a Paksi Atomerőmű leállítása, azonban úgy tűnik keddre a helyzet némileg javult. A 2-es blokk továbbra is termel, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter reménykeltő mondatokat fogalmazott meg az atomerőmű sorsával kapcsolatban, a kormányfő pedig arról számolt be egy Facebook-bejegyzésben, hogy a fogyasztás a tervezett szint alatt, míg a Duna vízállása a kritikus szint felett van.

Emelkedett a Duna vízállása / Fotó: NurPhoto via AFP

Emelkedett a Duna vízállása

„Ismét beléptünk a kritikus 17:00-22:00 órás szakaszba. Magyarország ismét összefogott, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A Duna vízszintje már 5 centimétert nőtt, az utolsó turbina stabilan termel” − számolt be az aktualitásokról Magyar Péter.

Korábban a kormányfő azt is elmondta, több dolgon múlik majd, hogy le kell-e állítani az erőmű utolsó még üzemben lévő blokkját:

A paksi szakemberek munkáján,

a Duna vízállásán,

az erőmű berendezéseinek hibamentes működésén,

valamint azon, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan az gerebellenállás.

Mindeközben a Védelmi Munkacsoport kedd este Budapesten ülésezik, ahol áttekintik a kritikus időszakra várható adatokat, a szerdai napra vonatkozó energetikai becsléseket és a vízügyi, meteorológiai előrejelzéseket is.