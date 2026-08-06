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alacsony vízállás
dunai teherhajózás
Szlovákia

Eldőlt: elsőbbséggel adják át Magyarországnak a többletvizüket a szlovákok – Pozsony figyelmeztet, csak egy esetben teszik ezt meg

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Orbán Anita külügyminiszter szerint Szlovákia mindent megtesz azért, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra. A két ország között a rekordalacsony vízállás miatt indult egyeztetés, miközben Pozsony is vízhiánnyal küzd. A Duna vizével kapcsolatban fontos még egyszer rögzíteni: azt továbbra sem a felsőbb szakaszainak országai tartják vissza.
VG
2026.08.06, 10:20

Szlovák segítséget kért Magyarország a Duna vízhozamának stabilizálása érdekében – közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán. Tájékoztatása szerint Juraj Blanár szlovák külügyminiszterrel folytatott több egyeztetést követően telefonon tárgyalt Tomáš Taraba miniszterelnök-helyettessel, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével is. A magyar fél azt kérte Pozsonytól, hogy szakembereik minden lehetséges intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a Dunán a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen Magyarországra, illetve a vízhozam minél egyenletesebb legyen.

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A Duna budapesti szakaszán készült felvétel – a folyó vízállása minden közép-európai országban rekordalacsony
Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Magyarország nem hibáztatja szomszédait a Duna alacsony vízállása miatt

Orbán Anita közlése szerint szlovák kollégája ígéretet tett arra, hogy támogatják ezt a törekvést, annak ellenére is, hogy Szlovákiában szintén jelentős vízhiánnyal küzdenek.

A miniszter hangsúlyozta: 

Magyarország a nemzetközi kötelezettségek alapján továbbra is megkapja a számára biztosított, szokásos 400 köbméter/másodperces vízmennyiséget.

Orbán Anita egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a környező országok bármilyen módon felelősek lennének a Duna rendkívül alacsony vízállásáért. Mint megírtuk: a tárcavezető és miniszterelnök-helyettes korábban már jelezte, hogy a történelmi mértékű csapadékhiány és a rendkívüli hőség nem kizárólag Magyarországot érinti, hanem egész Közép-Európát, és alaptalanok azok a híresztelések, miszerint a Duna felsőbb folyásának országai visszatartanák a folyó vizét.

A régiós helyzet alapján

  • Ausztriában, Szlovákiában, Németországban, Romániában, valamint 
  • Szerbiában és Horvátországban is rekordalacsony vízállásokat mérnek, ami jól mutatja, hogy egy térségi léptékű természeti jelenségről van szó.

Mint Orbán Anita fogalmazott, a kialakult helyzet hátterében nem a szomszédos országok tevékenysége áll, hanem a térséget sújtó rendkívüli vízhiány és az alacsony csapadékmennyiség.

A magyar kormány képviselője megköszönte a szlovák fél együttműködését, és kiemelte: 

amennyiben Szlovákiában korábban érkezne jelentősebb csapadék, Pozsony kész arra, hogy az abból származó többletvizek egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsássa.

A Duna alacsony vízállása az elmúlt időszakban komoly kihívást jelent az energetikai szektor számára is, mivel a folyó vízhozama meghatározó szerepet játszik a Paksi Atomerőmű hűtésében. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt a folyó vízszintje kritikus szintek közelébe került, ami fokozott figyelmet igényel az energiaellátás biztonsága szempontjából.

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