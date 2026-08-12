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Tovább csökken a Duna vízszintje, riadót fújt a Fővárosi Vízművek – „a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek

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Felelős vízhasználatot kérnek a lakosságtól. A Fővárosi Vízművek arra figyelmeztet, hogy tovább apad a Duna vízszintje. A tartalékok minimálisra csökkentek.
VG
2026.08.12, 17:25
Frissítve: 2026.08.12, 19:20

További apadás várható a Dunán. A Fővárosi Vízművek szerda délutáni Facebook-bejegyzése szerint a Duna vízállásának jelenlegi előrejelzése komoly figyelmet és felelős vízhasználatot követel mindenkitől. A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti.

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Tovább fog csökkeni a Duna vízszintje a következő napokban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kiemelték, hogy a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt a víztermelés számára. A Fővárosi Vízművek mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, ugyanakkor a rendelkezésre álló vízkészletekkel hosszabb távon is felelősen kell gazdálkodniuk. Az egyre nehezebb körülmények között a víz kitermelése ráadásul egyre nagyobb műszaki és energetikai ráfordítást igényel.

„Ezért valamennyi fogyasztónkat arra kérjük, hogy mérsékelje a vezetékes ivóvíz felhasználását. Most különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésünk ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezésre álló termelési kapacitás 100 százalékát. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek: további fogyasztásnövekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást” – áll a közleményben.

A vállalat felhívta a figyelmet, hogy a mostani már nem az az időszak, amikor korlátlanul használhatjuk az ivóvizet minden célra. Minden el nem használt köbméter növeli a rendszer mozgásterét, és hozzájárul ahhoz, hogy a rendelkezésre álló vízkészletek a tartósan alacsony dunai vízállás idején is elegendőek legyenek.

„Kérjük fogyasztóink együttműködését és felelős, mértékletes vízhasználatát. Dunabogdányban pedig nyomatékosan kérjük az érvényben lévő vízkorlátozás maradéktalan betartását” – zárult a Fővárosi Vízművek felhívása.

Rendkívüli bejelentés: fenékküszöböt építenek a Duna teljes szélességén, ha kell, bárkákat süllyesztenek el, hogy növeljék a vízállást a Paksi Atomerőmű miatt

Magyar Péter miniszterelnök szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. A kormányfő azzal kezdte a döntések ismertetését, hogy azonnal megvalósítható megoldást kellett találni, mert az előző kormány nem indított el semmilyen beruházást. Egybehangzó javaslat alapján csütörtökön megkezdik a Duna két partján egy dunai fenékküszöb építését, és elhelyeznek két bárkát. 

A Paks és Dunaszentbenedek között, a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak a felhasználni a víz alatti műtárgy építéséhez.

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