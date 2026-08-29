Kíméletlen diagnózis az államtitkártól: hamarosan kiderül, hol kell kórházbezárásokra számítani − „nem lehet minden településen minden ellátást fenntartani”

Svéd Tamás államtitkári kinevezése óta adott első nagy interjújában sok kérdés érintett, és az egészségügyi ellátórendszer átalakításáról is beszélt. Véleménye szerint nagyobb beavatkozásra lesz szükség, mivel a jelenlegi állapot nem fenntartható, azonban a részletes tervre még nem derült fényt. A politikai államtitkár szerint jelenleg „verseny” zajlik aközött, hogy sikerül-e stabilizálni az egészségügyet, vagy előbb omlik össze. A helyzetet egy dugóhúzóba került repülőhöz hasonlítja, amelyet először egyáltalán vissza kell hozni irányítható állapotba.

Hamarosan megkezdődhet az egészségügyi ellátórendszer átalakítása / Fotó: Purger Tamás

Az államtitkár szerint a hamarosan kezdődő országleltár befejezése előtt pontosan nem lehet megmondani, hogy hány intézmény szűnhet meg, de az év végéig kell elkészülnie a pontos listának.

Egészségügyi reality és országleltár

Őszintén remélem, hogy a nyitottabb szemlélet, amit mi képviselünk, eléri a kórházakat is. A kórházakban engedély nélkül lehet forgatni, fényképezni − mondta Svéd Tamás a Népszava újságírójának azon kérdésére amiben a korábban beígért kórházi realityvel kapcsolatban érdeklődött.

Ezt követően a kórházi rendszer fenntartásának kihívásairól esett szó. Svéd Tamás rámutatott, hogy

a változásnak vannak gyorsabb és vannak időigényesebb részei.

Orvosokat például nem lehet hat évnél rövidebb idő alatt beállítani, mert ennyi ideig tart az egyetem, valamint épületeket sem lehet varázsütésre előállítani. Véleménye szerint elsősorban felújításokra, átalakításokra és kiváltásokra kerülhet sor. Néhány folyamat már el is kezdődött.

Svéd kategorikusan kijelentette, hogy az egészségügynek meg kell kapnia az ígért évi plusz 500 milliárd forintot, mert az ágazat súlyosan alulfinanszírozott. Arra a kérdésre pedig, mi történik, ha mégsem érkezik meg a pénz, azt válaszolja: akkor nem tudják teljesíteni a vállalásaikat.

Bezárások jöhetnek

Az államtitkár szerint a jelenlegi rendszer nem fenntartható, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű emberi erőforrás, így lehetetlen annyi ellátóhelyet nyitva tartani, amennyi most van.

Az országleltár vége vélhetőleg az lesz, hogy nem lehet minden településen minden ellátást fenntartani

− mondta Svéd Tamás, aki hangsúlyozta, hogy szakdolgozó- és orvoshiány az üzem- és betegbiztonság szempontjából is veszélyes lehet.

Ezért bizonyos ellátásokat centrumokba kell szervezni.

Arról is említést tett, hogy a méretgazdaságosság miatt, a nagy értékű és helyigényű műszerek, eszközök, s a használatukhoz szükséges szaktudás és karbantartás költségeit is figyelembe kell venni a tervezéskor.