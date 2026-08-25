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egészségügy
Országos Mentőszolgálat
várólista

Elkezdhetjük figyelni a várólistákat, és Hegedűs Zsolt a mentőkkel kapcsolatban is újdonságot ígér

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ősszel indulhat a várólisták csökkentését célzó program, szeptemberben pedig nyilvánosságra hozhatják az Országos Mentőszolgálat minőségi mutatóit – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca emellett ősszel elindítaná a betegelégedettségi platformot, és az állami és magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában is előrelépést ígér.
VG
2026.08.25, 09:42
Frissítve: 2026.08.25, 09:42

Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) minőségi mutatóit – közölte az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Az állami és magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában is előrelépést ígér
Az állami és magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában is előrelépést ígér/Fotó: Hegedüs Róbert

Önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését

Hegedűs Zsolt hozzátette: elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amelynek végrehajtása a szükséges kormányzati döntést követően ősszel kezdődhet meg. A programhoz finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket kívánnak rendelni.

A bejegyzésből kiderül, hogy a tárca kiemelt ügyként kezeli a betegelégedettségi platform elindítását, amelyre a tervek szerint szintén ősszel kerülhet sor. Szeptemberre tervezi a minisztérium az OMSZ minőségi mutatóinak átlátható bemutatását, és tovább kívánják erősíteni a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát is.

A miniszter jelezte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg működését. Ezzel párhuzamosan új intézményirányítási és úgynevezett clinical governance rendszer kialakításán is dolgoznak.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van; ennek során egyebek mellett 

  • a vezénylésre, 
  • a munka- és pihenőidőre, 
  • valamint az ügyeletre vonatkozó szabályokat vizsgálják felül.

A miniszter azt is közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását.

A kórházi hűtési programot többéves rekonstrukcióként kívánják folytatni, az alapellátási krónikusbetegség-menedzsment programot pedig úgy alakítják át, hogy hosszú távon fenntartható legyen.

Hegedűs Zsolt szerint a 2027-es költségvetés előkészítése során az egészségügynek ígért többletforrásokat egy többéves átalakítás pénzügyi alapjaként tervezik felhasználni, a többletforrásoktól pedig egyebek mellett jobb hozzáférést, korszerűbb alapellátást, jobb munkakörülményeket és betegellátást várnak.

"Az egészségügynek ígért többletforrás nem egyszeri pénzosztást jelent számunkra, hanem egy többéves átalakítás pénzügyi alapját"

- írta posztjában a miniszter.

Kiemelte, nem szeretnék "több pénzből ugyanazt a rendszert működtetni", a többletforrásnak mérhetően jobb hozzáférést, jobb munkakörülményeket, korszerűbb alapellátást és jobb betegellátást kell eredményeznie.

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