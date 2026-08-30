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endometriózis
munkaképesség
munkaerőpiac

Munkahelyek tízezrei lehetnek veszélyben: komoly gazdasági ára van az endometriózisnak

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Az endometriózis nemcsak a mindennapokat, hanem a munkavégzést és a megélhetést is jelentősen megnehezítheti. A Semmelweis Egyetem kutatása szerint az érintett nők átlagosan több mint kétszer annyi munkaórát veszítenek egészségügyi problémáik miatt, mint a nem érintettek. A kutatók szerint a menstruációs szabadság, a rugalmas és hibrid munkavégzés, valamint a munkáltatók nagyobb tájékozottsága segíthetne abban, hogy az endometriózissal élő nők hosszabb távon is a munkaerőpiacon maradjanak.
VG
2026.08.30, 06:00
Frissítve: 2026.08.30, 06:22

A menstruációs szabadságot és a rugalmas munkavégzést tartanák a legfontosabb segítségnek az endometriózissal élő nők, akiknél a fájdalom és a kimerültség miatt gyakoribb a munkahelyi hiányzás és romlik a munkateljesítmény – derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak a Preventive Medicine Reports folyóiratban megjelent tanulmányából . Az első nagyszabású közép-kelet-európai vizsgálat eredményei szerint az érintettek átlagosan évi 1757 euró jövedelemtől esnek el, ami nagyjából egyhavi magyar átlagkeresetnek felel meg. A becslés ráadásul csak a hiányzásokból eredő veszteséget veszi figyelembe; a csökkent munkateljesítményből és az egészségügyi kiadásokból fakadó költségeket nem.

Az endometriózis hatása nemcsak egészségügyi, hanem komoly társadalmi és gazdasági kérdés is
Az endometriózis hatása nemcsak egészségügyi, hanem komoly társadalmi és gazdasági kérdés is/Fotó: Fotó: PSG.G2

Ennyi munkaórát veszítenek az endometriózissal élő nők

A Semmelweis Egyetem kutatói 566 endometriózissal élő és 447 nem érintett nő adatait elemezték. Nemzetközileg elfogadott kérdőívek segítségével vizsgálták a munkateljesítményt, a munkából való hiányzást és a munkaképességet. Az eredmények szerint az endometriózissal élő nők négy hét alatt átlagosan 12,7 munkaórát veszítettek egészségügyi problémáik miatt, míg a kontrollcsoport tagjai csupán 5,7 órát. A kiesett munkaidő alapján a kutatók az érintettek éves jövedelemkiesését átlagosan 1757 euróra becsülték. 

„Az endometriózis hatása nemcsak egészségügyi, hanem komoly társadalmi és gazdasági kérdés is. A betegség a nők életének egyik legaktívabb időszakában jelentkezik, ezért a munkavállalásra, a karrierépítésre és a hosszú távú anyagi biztonságra is hatással lehet”

– mondta dr. Balogh Dóra, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának adjunktusa, a tanulmány utolsó szerzője.

Az endometriózis világszerte a reproduktív korú nők mintegy 10 százalékát érinti 

A krónikus nőgyógyászati betegség során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami krónikus kismedencei fájdalmat, fájdalmas menstruációt, kimerültséget és akár meddőséget is okozhat. A tünetek gyakran hosszú éveken át fennállnak, mielőtt megszületik a diagnózis.

A vizsgálat szerint az endometriózissal élő nők 42 százaléka tartozik a rossz munkaképességű kategóriába, míg a kontrollcsoportban ez az arány csupán 17,9 százalék.

A rossz munkaképesség azt jelenti, hogy az érintettek egészségi állapotuk miatt nehezebben tudják ellátni munkájukat, és nagyobb a kockázata annak, hogy később hosszabb időre munkaképtelenné válnak vagy kiszorulnak a munkaerőpiacról.

„A legmeglepőbb eredmény számunkra az volt, hogy az érintett nők csaknem fele ebbe a kategóriába került. Ez arra utal, hogy megfelelő támogatás hiányában az endometriózis nemcsak a mindennapi munkavégzést nehezítheti meg, hanem a későbbi munkában maradást is veszélyeztetheti”

– emelte ki dr. Miklós Dominika, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának rezidense, a tanulmány első szerzője.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a munkahelyek többsége nincs felkészülve az endometriózissal élő munkavállalók támogatására.

  • A válaszadók 54 százaléka szerint munkáltatója alig vagy egyáltalán nem ismeri a betegséget,
  • miközben mindössze 17 százalékuk vélte úgy, hogy munkahelyén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek róla.

A résztvevők leginkább menstruációs szabadságot, rugalmas munkarendet, otthoni vagy hibrid munkavégzési lehetőséget, valamint nagyobb megértést és támogatást várnának a munkáltatóktól. Néhány európai országban, például Spanyolországban és Portugáliában már léteznek olyan szabályozások, amelyek bizonyos esetekben lehetővé teszik a menstruációs szabadság igénybevételét.

A tanulmány nemzetközi jelentőségét növeli, hogy ez az első átfogó közép-kelet-európai vizsgálat, amely egyszerre elemezte az endometriózis munkateljesítményre, munkaképességre és munkahelyi támogatásra gyakorolt hatását. Az eredmények összhangban vannak a nyugat-európai és ausztrál kutatásokkal, ami arra utal, hogy az endometriózis munkaerőpiaci hatásai világszerte hasonlóak. A kutatás alapján a rugalmas munkavégzés és a munkáltatók nagyobb tájékozottsága segítheti az endometriózissal élő nők munkában maradását.

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