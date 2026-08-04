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A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ

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Paks leállása után a magyar gyárak kerültek célkeresztbe: a forintot is magával ránthatja az energiaválság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kieső hazai áramtermelés jelentősen megdobhatja az energiaimportot, miközben az ipari korlátozások az exportot is visszavethetik. Egy rövid válság vesztesége még behozható, tartós leállás és az energiatermelés átszervezése miatt esetén azonban már a nagyvállalatok magyarországi jelenléte és a forint stabilitása is veszélybe kerülhet.
Zováthi Domokos
2026.08.04, 08:32

A paksi atomerőmű kiesése elsősorban a nettó exporton keresztül ronthatja Magyarország harmadik negyedéves gazdasági teljesítményét. A megugró energiaimport önmagában akár több tizedszázalékponttal is lassíthatja a GDP növekedését, amelyre az ipari termelés és az export visszaesése további teherként rakódhat rá – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

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A döntő kérdés az lehet, hogy az energiafelhasználás korlátozása megmarad-e a délután öt óra utáni időszakra / Fotó: sweet_tomato

A gazdasági veszteség nagyságát alapvetően az dönti el, hogy meddig maradnak érvényben a fogyasztáskorlátozások, milyen napszakokra terjednek ki, illetve a vállalatok mennyire tudják összeegyeztetni az energiafelhasználás csökkentését a megszokott üzletmenettel. Néhány napos zavar még kezelhető lehet 

  • a műszakok átszervezésével
  • és a készletek felhasználásával,

az elhúzódó leállás azonban már tartós következményekkel járhat.

A válság a legkevésbé rosszkor érte el az ipart – ha lehet ilyet mondani

Augusztus eleve különleges hónap a magyar iparban. A nyári leállások és a szabadságolások miatt a termelés egy átlagos évben is 10–15 százalékkal elmarad egy szokásos hónap teljesítményétől. Molnár Dániel szerint ebből a szempontból – öröm az ürömben -, hogy a legkevésbé rosszkor érkezett az energiaválság. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy hatása ne jelenne meg az ipari statisztikákban.  Az augusztusi adatokon mindenképpen nyomot hagy majd a rendkívüli helyzet, annak mértékét azonban egyelőre nem lehet pontosan meghatározni.

A döntő kérdés az lehet, hogy az energiafelhasználás korlátozása megmarad-e a délután öt óra utáni időszakra. Ebben az esetben a vállalatok egy része a korábbi műszakokban felpörgetheti a termelést, és részben alkalmazkodhat az esti fogyasztáscsökkentéshez.

Ha viszont szélesebb időszakra vagy több vállalatra kell kiterjeszteni az intézkedéseket, az már komolyabb termeléskiesést okozhat. A különböző iparágak mozgástere azonban jelentősen eltér, mivel nem minden gyártási technológia teszi lehetővé a műszakok vagy a termelési időszakok rugalmas átszervezését.

Ezek az iparágak lehetnek a legsérülékenyebbek

Az energiafelhasználás csökkentéséből minden területnek ki kell vennie a részét, a figyelem azonban kiemelten az energiaintenzív iparágakra és a nagy kapacitású termelőszegmensekre irányulhat.

A legsérülékenyebb ágazatok közé tartozhat:

  • a vegyipar,
  • az alapanyaggyártás,
  • a gyógyszergyártás,
  • az akkumulátoripar,
  • a járműgyártás,
  • valamint a számítógépgyártás.

Molnár Dániel hangsúlyozta, az alkalmazott technológiától függ, hogy az egyes szegmensek mennyire rugalmasan tudják alakítani a termelésüket és ezzel együtt az energiafelhasználásukat.

Egyes üzemek a műszakok átszervezésével vagy a későbbi kapacitások növelésével visszahozhatják az elmaradást. Más ágazatokban viszont a gyártási folyamatok leállítása és újraindítása is időigényes, ezért a fogyasztás csökkentése közvetlenül és gyorsan megjelenhet a kibocsátásban.

Az sem mindegy, hogy az energiafelhasználás visszafogása tényleges gyárleállást jelent-e, vagy a vállalatok kevésbé lényeges fogyasztások elhalasztásával, a műszakok áthelyezésével és más takarékossági intézkedésekkel is teljesíteni tudják az elvárásokat.

A nettó exporton keresztül kaphatja a legnagyobb ütést a GDP

A paksi atomerőmű kiesése miatt jelentősen megugorhat Magyarország villamosenergia-importja. Ennek hatása a GDP-ben elsősorban a nettó export romlásán keresztül jelenhet meg a harmadik negyedévben. Molnár Dániel hangsúlyozta, hogy

a többlet-energiaimport akár több tizedszázalékponttal is lassíthatja a gazdasági növekedést. Erre rakódhat rá másodlagos hatásként az ipari termelés visszaesése, amely az exportban is megjelenhet.

Magyarország így két irányból kerülhet nyomás alá: miközben több villamos energiát kell külföldről beszereznie, az ipari korlátozások miatt kevesebb feldolgozóipari terméket exportálhat. Ez együttesen ronthatja a külkereskedelmi mérleget és fékezheti a GDP növekedését. A gazdasági következmény nagysága ebben az esetben is a válság tartósságától függ. Rövid leállásnál az iparban rendelkezésre álló kapacitások lehetőséget teremthetnek arra, hogy

a vállalatok akár már szeptemberben bepótolják a kiesett termelést.

Ebben a forgatókönyvben a nettó export várhatóan csak átmenetileg húzná vissza a gazdasági növekedést. Ha azonban az energiaválság elhúzódik, és tartós ipari korlátozásokra lesz szükség, jóval kedvezőtlenebb folyamat indulhat el.

A készletek egy ideig elfedhetik a termeléskiesést

Az iparban van a legnagyobb esély arra, hogy az átmeneti termeléskiesést a helyzet rendeződése után pótolják. A vállalatok ugyanis a készletszintek függvényében akkor is folytathatják az értékesítést, amikor az adott időszakban kevesebbet termelnek.

A készleteket azonban később vissza kell tölteni, ezért a gyáraknak a válság elmúltával növelniük kell a termelésüket. Ez a hatás a teljes beszállítói láncon végigmehet: a nagyvállalatok megrendeléseinek átmeneti csökkenése először visszafoghatja a beszállítók teljesítményét, majd a termelés újraindításakor megugorhat a kereslet az alkatrészek és szolgáltatások iránt. A rövid kiesés tehát nem feltétlenül jelent végleg elvesző termelést. Ehhez azonban arra van szükség, hogy

a vállalatok rendelkezzenek szabad kapacitással, a megrendelések megmaradjanak, és a termelést később valóban vissza lehessen pótolni.

Minél tovább tart a válság, annál kisebb az esély a teljes korrekcióra. Több hónapos leállás esetén a nagy multinacionális vállalatoknál előtérbe kerülhet a gyárak közötti munkamegosztás átalakítása.

A megrendeléseket más országok üzemeibe irányíthatják át, ami tartós veszteséget okozhat a magyarországi gyáraknak és beszállítóiknak.

Molnár Dániel szerint szélsőséges esetben, különösen akkor, ha nem látszik tartós megoldás az energiaellátási problémára, a nagyvállalatok a magyarországi jelenlétüket is felülvizsgálhatják.

Ez már nem csupán egyetlen gyenge ipari hónapot jelentene. A termelés tartós áthelyezése a beruházásokra, az exportra, a beszállítói hálózatokra és a foglalkoztatásra is hosszabb távú hatást gyakorolhatna.

Átmenetileg romolhat a külkereskedelmi mérleg

A külkereskedelmi mérlegben alapesetben átmeneti romlás várható. A paksi termelés kiesése növeli az energiaimportot, miközben az ipari korlátozások az exportált termékek mennyiségét is csökkenthetik.

Ha az atomerőművet rövid időn belül újra lehet indítani, az importvolumen mérséklődhet, a gyárak pedig később bepótolhatják az elmaradt termelésük egy részét. Ebben az esetben a külkereskedelmi mérleg romlása is átmeneti maradhat. Az elhúzódó válság viszont már

  • tartósan magasabb energiaimportot
  • és gyengébb ipari exportot

eredményezhet. Ez nemcsak a GDP-t fékezné, hanem Magyarország külső egyensúlyi helyzetét is ronthatná. A folyó fizetési mérleg romlása a pénzügyi piacokon is megjelenhet, mivel az ország növekvő külső finanszírozási igénye kedvezőtlenül befolyásolhatja Magyarország kockázati megítélését.

A költségvetésnek is pluszkiadásokkal kell számolnia

Az energiaválság az államháztartást sem hagyja érintetlenül. A paksi atomerőmű olcsóbb termelését drágább importtal kell helyettesíteni, miközben a lakossági energiaárak változatlan szinten tartása többletkiadást okozhat a költségvetésnek.

Ehhez hozzáadódnak a védekezés közvetlen költségei. Az energiaellátás biztosításához szükséges rendkívüli intézkedések, a pótlólagos beszerzések és az infrastruktúra működtetése egyaránt növelhetik az állami kiadásokat.

A költségvetési hatás mértéke szintén attól függ, meddig tart a paksi termelés kiesése, mennyi áramot kell külföldről megvásárolni, és milyen áron sikerül biztosítani a szükséges mennyiséget.

Rövid válság esetén átmeneti pluszkiadással lehet számolni. Tartós leállásnál azonban a drága import és az ipari termelés visszaesése egyszerre ronthatja az államháztartás helyzetét.

Augusztusban még jöhet az MNB kamatcsökkentése

A gazdasági növekedés lassulása és az energiapiaci árnyomás ellentétes irányú követelményeket támaszthat a Magyar Nemzeti Bankkal szemben. A gyengébb gazdasági teljesítmény a monetáris lazítás mellett szólhat, a forint gyengülése és az energiaárak emelkedése viszont szűkítheti a kamatcsökkentés mozgásterét.

Molnár Dániel várakozása szerint az augusztusi kamatcsökkentés még megvalósulhat.

Az inflációs adatok egyelőre nem indokolják a kamat tartását, az MGFÜ előrejelzése szerint pedig a júliusi fogyasztóiár-index is a jegybank toleranciasávja alatt alakulhat. Szeptembertől azonban továbbra is jelentős a bizonytalanság. Ezt nem kizárólag a magyar energiaválság, hanem

  • az iráni háború,
  • a világpiaci energiaárak
  • és a nagy jegybankok monetáris politikája

is befolyásolja. Ha az Európai Központi Bank az erősödő inflációs nyomás miatt újabb szigorításra kényszerülne, az az MNB mozgásterét is korlátozná. A magyar jegybanknak ugyanis a hazai gazdaság állapota mellett

  • a forint kamatelőnyét
  • és az árfolyam stabilitását

is figyelembe kell vennie. Az MGFÜ alappályája továbbra is azzal számol, hogy az év végéig 5 százalékra csökkenhet a jegybanki alapkamat. Molnár Dániel szerint azonban az energiaválság következtében megerősödtek az ezt az előrejelzést övező negatív kockázatok.

Elhúzódó válság esetén a forint sem úszhatja meg az energiaválságot

A forint piacát jelenleg turbulens nemzetközi és hazai környezet jellemzi. Az aszály gazdasági következményei és a növekvő energiaimport az iráni háborúval, az olajárak mozgásával és a nagy jegybankok döntéseivel együtt alakítják az árfolyamot.

A hét végén az euró árfolyama elérte a 365 forint körüli szintet. Ezt követően az OPEC kitermelésnövelési bejelentése, valamint az amerikai–iráni megbeszélések folytatásáról szóló hírek nyomán csökkentek a világpiaci olajárak, ami a forint árfolyamában is korrekciót hozott.

Black out: a paksi hírekre kiütötték a forintot is

Havi mélypontja közelébe esett a magyar fizetőeszköz kurzusa. A paksi leállás és az újra emelkedő olajárak árnyékában lefordult a forint.

Molnár Dániel szerint elhúzódó energiaválság esetén a folyó fizetési mérleg romlása Magyarország kockázati megítélését is kedvezőtlenül érintheti. Az elemző szerint

ez forintgyengüléshez vezethet, különösen akkor, ha a hazai problémák ismét turbulens geopolitikai környezettel társulnak.

Konkrét árfolyamszintet nem lehet meghatározni, amely önmagában jelezné, hogy tartós gyengülési folyamat kezdődött. A gyors árfolyamromlás és a technikai támaszszintek azonnali letörése azonban mindenképpen intő jel lehet.

A forint kilátásai szempontjából az is fontos kérdés, hogy az MNB visszahozza-e a június végén kivezetett eszközét. Ez korábban az energiaimportőrök számára biztosította a szükséges devizafedezetet, mérsékelve az energiabeszerzésekhez kapcsolódó nagyobb devizavásárlások árfolyamhatását.

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Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az idő dönti el, mekkora árat fizet Magyarország

A paksi leállás gazdasági következményeinek súlyossága elsősorban a válság időtartamától függ. Ha az energiafelhasználás korlátozása csak néhány napig marad érvényben, és főként az esti időszakra koncentrálódik, a vállalatok egy része átszervezheti a műszakokat, majd később bepótolhatja a termelést.

Ebben az esetben az augusztusi ipari adatokban, a harmadik negyedéves nettó exportban és a költségvetési kiadásokban megjelenhet a válság hatása, de annak jelentős része átmeneti maradhat.

Tartós leállásnál viszont a növekvő energiaimport és a csökkenő ipari export együttesen akár több tizedszázalékponttal is lassíthatja a GDP növekedését. Több hónapos válság esetén pedig már nemcsak az idei gazdasági teljesítmény kerülhet veszélybe:

a multinacionális vállalatok a magyarországi gyáraik szerepét és szélsőséges esetben az országban való jelenlétüket is felülvizsgálhatják.

A Duna alacsony vízállása így Pakson keresztül elérheti a magyar ipart, a külkereskedelmet, a költségvetést, a jegybankot és a forintot is. Néhány nap kiesése még behozható lehet. Minél tovább tart azonban a válság, annál nagyobb része válhat véglegessé a gazdasági veszteségnek.

Magyar Péter most közölte, talán sikerült időt nyerni: öt centiméteren múlik Paks teljes leállítása – a nagyfogyasztók lekapcsolása is napirenden van

Egyelőre sikerült üzemben tartani a Paksi Atomerőmű utolsó, még áramot termelő turbináját, ám ehhez már csupán öt centiméteres vízszinttartalék áll rendelkezésre. Magyar Péter elmondta, hogyha az önkéntes takarékosság kevésnek bizonyul, a kormány kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és nagyfogyasztókat is lekapcsolhatnak a hálózatról.

 

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