Paks leállása után a magyar gyárak kerültek célkeresztbe: a forintot is magával ránthatja az energiaválság

A paksi atomerőmű kiesése elsősorban a nettó exporton keresztül ronthatja Magyarország harmadik negyedéves gazdasági teljesítményét. A megugró energiaimport önmagában akár több tizedszázalékponttal is lassíthatja a GDP növekedését, amelyre az ipari termelés és az export visszaesése további teherként rakódhat rá – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

A döntő kérdés az lehet, hogy az energiafelhasználás korlátozása megmarad-e a délután öt óra utáni időszakra / Fotó: sweet_tomato

A gazdasági veszteség nagyságát alapvetően az dönti el, hogy meddig maradnak érvényben a fogyasztáskorlátozások, milyen napszakokra terjednek ki, illetve a vállalatok mennyire tudják összeegyeztetni az energiafelhasználás csökkentését a megszokott üzletmenettel. Néhány napos zavar még kezelhető lehet

a műszakok átszervezésével

és a készletek felhasználásával,

az elhúzódó leállás azonban már tartós következményekkel járhat.

A válság a legkevésbé rosszkor érte el az ipart – ha lehet ilyet mondani

Augusztus eleve különleges hónap a magyar iparban. A nyári leállások és a szabadságolások miatt a termelés egy átlagos évben is 10–15 százalékkal elmarad egy szokásos hónap teljesítményétől. Molnár Dániel szerint ebből a szempontból – öröm az ürömben -, hogy a legkevésbé rosszkor érkezett az energiaválság. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy hatása ne jelenne meg az ipari statisztikákban. Az augusztusi adatokon mindenképpen nyomot hagy majd a rendkívüli helyzet, annak mértékét azonban egyelőre nem lehet pontosan meghatározni.

A döntő kérdés az lehet, hogy az energiafelhasználás korlátozása megmarad-e a délután öt óra utáni időszakra. Ebben az esetben a vállalatok egy része a korábbi műszakokban felpörgetheti a termelést, és részben alkalmazkodhat az esti fogyasztáscsökkentéshez.

Ha viszont szélesebb időszakra vagy több vállalatra kell kiterjeszteni az intézkedéseket, az már komolyabb termeléskiesést okozhat. A különböző iparágak mozgástere azonban jelentősen eltér, mivel nem minden gyártási technológia teszi lehetővé a műszakok vagy a termelési időszakok rugalmas átszervezését.

Ezek az iparágak lehetnek a legsérülékenyebbek

Az energiafelhasználás csökkentéséből minden területnek ki kell vennie a részét, a figyelem azonban kiemelten az energiaintenzív iparágakra és a nagy kapacitású termelőszegmensekre irányulhat.