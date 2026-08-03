Bejelentést tett Magyarország egyik legnagyobb plázája: lecsavarja a fogyasztást, a vásárlók megértését kéri – előhúzzák a titkost fegyvert, amit a tetőre szereltek

A Westend bevásárlóközpont a kialakult energiaügyi helyzetben péntektől a helyzet rendeződéséig mérsékli a működéséhez nem feltétlenül szükséges energiafelhasználást, különös tekintettel a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban − olvasható a Gránit Pólus Csoport közleményében.

A Westend az energiakrízis-helyzet idején is várja a látogatókat / Fotó: Viacheslav Life Studio

A bevásárlóközpont üzemeltetéséért felelős vállalat fontosnak tartja, hogy a kialakult rendkívüli energiahelyzetben felelős nagyfogyasztóként hozzájáruljon a hazai villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez.

A Westend az energiakrízis-helyzet idején is várja a látogatókat

A bevásárlóközpont 17 óráig a megszokott szolgáltatási színvonalon várja a látogatókat.

Az energiafelhasználást mérséklő intézkedések ugyanakkor egyes kényelmi szolgáltatások működésére, is hatással lehetnek, ezért a társaság számít a látogatói megértésére és türelmére.

A bevásárlóközpont a hőhullám és az energiahelyzet idején is biztonságos, kényelmes teret biztosít látogatóinak − derül ki a közleményből.

A bevásárlóközpont üzemeltetője arra is felhívja a figyelmet, hogy a Westend áramfelhasználásának mintegy 80 százalékát megújuló forrásból fedezi, amelyhez nagyban hozzájárul a 2026 nyarán üzembe helyezett tetőre telepített napelempark, valamint közvetlen zöldáram vásárlási szerződése is.

A komplexum refinanszírozásához is hozzájárultak a zöld fejlesztések

A Gránit Pólus Csoport nemrégiben jelentette be, hogy lezárta a Westend épületkomplexum 290 millió eurós (116 milliárd forint) refinanszírozását, amely Magyarország egyik legnagyobb ingatlan-refinanszírozási tranzakciója.

A korábbi finanszírozást felváltó hosszú távú hitelkonstrukciót az Erste Group Bank AG, az Erste Bank Hungary Zrt., az UniCredit Bank és a K&H Bank alkotta konzorcium biztosítja, amelynek vezetője az Erste.

A cég közleménye szerint a refinanszírozás egyik legfontosabb sajátossága, hogy a tranzakciót zöldhitelként valósították meg. Ennek feltételeit

a Westendben az elmúlt években végrehajtott, mintegy tízmillió euró (4 milliárd forint) értékű fenntarthatósági és energiahatékonysági beruházások teremtették meg.

A fejlesztések során javították az épületegyüttes energiahatékonyságát, közel 80 százalékra emelték a megújuló energiaforrások arányát, természetalapú megoldásokat vezettek be, valamint mesterséges intelligenciára épülő üzemeltetési rendszereket alkalmaztak.

A műszaki korszerűsítések eredményeként az ingatlan elérte az A, illetve A+ energiahatékonysági besorolást.

A Westend várhatóan még az idén megszerzi a BREEAM In-Use Excellent és Outstanding zöldépület-minősítéseket is. A Gránit Pólus szerint a komplexum ezzel az Európai Unió taxonómiarendeletében meghatározott követelményeknek is megfelelhet.