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Kiss Ernő

Érthetetlen: hónapok óta nem kapnak értesítést az Otthoni Energiatároló Program pályázói – régóta a kormánynál pattog a labda

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pályázók és lehetséges kivitelezők tömege várja hónapok óta az értesítést, hogy milyen eredményel igényeltek támogatás otthoni energiatároló telepítésére. A 105,5 milliárd forintos Otthoni Energiatároló Program második ütemét az előző kormány alatt indították és függesztették is fel a túljelentkezés miatt, de már az új kormánynál, szakminisztériumnál van a labda.
B. H. L.
2026.08.06, 06:20
Frissítve: 2026.08.06, 06:29

Parkolópályán van az Otthoni Energiatároló Program második üteme, az elsővel kapcsolatban pedig halmozódik a türelmetlenség. Az első ütemet 2026 január 15-én hirdette meg az előző kormány. A 105,5 milliárd forintos kiírás szerint egy igénylő legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatott.

energiatároló
Napelemesek sora telepítene energiatárolót, de várnia kell/Fotó: anatoliy_gleb / Shutterstock

A pályázásra jogosultak köre január 29-én kibővült azon projekthelyszínekkel, amelyeken gazdasági tevékenység folyik, továbbá az egyházi ingatlanokban lakó magánszemélyekével. Több más részlet mellett pontosították még a támogatható projekt helyszínéül szolgáló ingatlan paramétereit és a műszaki feltételeket.

Közzétették továbbá, hogy a második ütem 2026. március 16-án indul, és 2026. szeptember 30-ig tart. Azonban még aznap bejelentették a pályázat felfüggesztését. A felfüggesztés visszavonásáig nem lehet további új pályázatokat benyújtani, sőt, a már megkezdett, de nem véglegesítetteket sem. Augusztusban is itt tartunk.

Ami nincs, az nem osztható ki

Most tanácstalanok azok a jelentkezők, akiknek még nem bírálták el az első körös pályázatát, illetve azok a kivitelezők, amelyek munkatársakkal és eszközökkel felkészültek az energiatárolók telepítésére. A Világgazdaság megkérdezte a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumot (GEM) a várakozás okáról és a folytatás várható idejéről, de egyelőre nem kapott választ. Mindazonáltal a pályázatot nem az áprilisi országgyűlési választások után létrejött GEM, hanem az előző kormány alatt működött Energiaügyi Minisztérium indította. A felfüggesztésről sem az új minisztérium, hanem az kormány döntött a keret kimerülése miatt.

Ugyanis a 105,5 milliárd forintos keretből mintegy 40 ezer háztartás lenne támogatható, de többször ennyi, 132 ezer pályázat érkezett.

Ennek alapján a 2. ütem újraélesztése a forrás kibővítése nélkül nem is időszerű. A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) közlése szerint az első ütemben mintegy 134 000 igény érkezett. Hha ezek mindegyike megkapja a fejenként 2,5 millió forintos támogatást, az összesen 335 milliárd forintos keretet feltételez.

Kiértesíteni azért lehetne

Ez még távolabb van, azonban ideje lenne az 1. ütemben még ki nem értesítettek tájékoztatása. A Világgazdaságnak egy pályázó arra panaszkodott, hogy nem tudja, sikeres volt-e az előregisztrációja, és azt sem, hogy kap-e támogatást. Értesítést ugyanis nem kapott, és bár a kivitelezője úgy tudja, hogy meglesz a támogatás, erre a pályázó nem alapozhat. Most nem tudja, hogy várjon-e tovább, vagy zsebből fizesse ki azt a beruházást, amelyről esetleg utólag derül ki, hogy nyert hozzá állami pénzt. Ráadásul a lehetséges kivitelező időközben már árat is emelt.

Ugrásra készek a kivitelezők, de már fáradnak

Az eset nem egyedi. A Világgazdaságnak írt levelében egy kivitelező is arra panaszkodott, számos pályázót nem értesítettek arról, hogy sikeres volt-e az előregisztrációja. Sok esetben azok a kérelmezők sem tudnak hónapok óta továbblépni, akik már megkapták a pozitív értesítést, mert a továbblépést már hosszú ideje nem teszi lehetővé a pályázati felület. Mint írja, 

"cégünk is

  • több száz ügyféllel kötött előzetes megállapodást,
  • munkatársakat vett fel a pályázatok kezelésére,
  • marketingkampányokat indított,
  • anyagbeszerzéseket tervezett,
  • valamint kivitelezési és ügyintézési kapacitásokat alakított ki a program kiszolgálására.

Mindez az éves üzleti tervezésünk része volt". Adott helyzetben a kivitelezők sem tudnak felelősen tervezni, mert közben változhatnak az építőipari és villamosipari alapanyagok árai és munkadíjak. Idővel esetleg felül kell vizsgálni a hónapokkal korábban kalkulált ajánlatokat és szerződéses feltételeket. 

Lenne céges előfinanszírozás az energiatárolókra 

A szakterület mintegy 47 ezer vállalkozása készletezett be a kivitelezésre - ezt Kiss Ernő, az MNNSZ elnöke közölte az ATV kedd reggeli műsorában. Egyúttal bejelentette, hogy a szövetség mintegy 300 tagvállalata az előrelépés érdekében, mint eddigi is, készek megelőlegezni az energiatároló telepítésének költségét. A szövetség azon felül, hogy kérte a kormánytól a program folytatását, egy másik ügyben is fellépett:

meg kellene szüntetni az 50 kilowattosnál nagyobb háztartási méretű kiserőművek hálózatra való visszatáplálási tilalmát. 

A visszatáplálást pillanatnyilag egy olyan eszköz akadályozza meg, amelyet a napelemtulajdonosoknak a beruházásuk költségének 5-10 százalékáért kellett felszereltetniük. Ezt kellene most eltávolítani. Kiss Ernő szerint azonban nem fogadható el teljesen az az érv, hogy a visszatáplálást azért nem szabad enedni, hogy ne terhelődjön túl a hálózat. Ráadásul most, amikor alig működik a Paksi Atomerőmű, az országnak szüksége lenne erre az energiára is. Ugyanakkor 2021 óta nincs módjuk e napelemeseknek új hálózati csatlakozásokra, csak közzétételi eljáráson keresztül.

 

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