Érthetetlen: hónapok óta nem kapnak értesítést az Otthoni Energiatároló Program pályázói – régóta a kormánynál pattog a labda

Parkolópályán van az Otthoni Energiatároló Program második üteme, az elsővel kapcsolatban pedig halmozódik a türelmetlenség. Az első ütemet 2026 január 15-én hirdette meg az előző kormány. A 105,5 milliárd forintos kiírás szerint egy igénylő legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatott.

Napelemesek sora telepítene energiatárolót, de várnia kell/Fotó: anatoliy_gleb / Shutterstock

A pályázásra jogosultak köre január 29-én kibővült azon projekthelyszínekkel, amelyeken gazdasági tevékenység folyik, továbbá az egyházi ingatlanokban lakó magánszemélyekével. Több más részlet mellett pontosították még a támogatható projekt helyszínéül szolgáló ingatlan paramétereit és a műszaki feltételeket.

Közzétették továbbá, hogy a második ütem 2026. március 16-án indul, és 2026. szeptember 30-ig tart. Azonban még aznap bejelentették a pályázat felfüggesztését. A felfüggesztés visszavonásáig nem lehet további új pályázatokat benyújtani, sőt, a már megkezdett, de nem véglegesítetteket sem. Augusztusban is itt tartunk.

Ami nincs, az nem osztható ki

Most tanácstalanok azok a jelentkezők, akiknek még nem bírálták el az első körös pályázatát, illetve azok a kivitelezők, amelyek munkatársakkal és eszközökkel felkészültek az energiatárolók telepítésére. A Világgazdaság megkérdezte a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumot (GEM) a várakozás okáról és a folytatás várható idejéről, de egyelőre nem kapott választ. Mindazonáltal a pályázatot nem az áprilisi országgyűlési választások után létrejött GEM, hanem az előző kormány alatt működött Energiaügyi Minisztérium indította. A felfüggesztésről sem az új minisztérium, hanem az kormány döntött a keret kimerülése miatt.

Ugyanis a 105,5 milliárd forintos keretből mintegy 40 ezer háztartás lenne támogatható, de többször ennyi, 132 ezer pályázat érkezett.

Ennek alapján a 2. ütem újraélesztése a forrás kibővítése nélkül nem is időszerű. A Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség (MNNSZ) közlése szerint az első ütemben mintegy 134 000 igény érkezett. Hha ezek mindegyike megkapja a fejenként 2,5 millió forintos támogatást, az összesen 335 milliárd forintos keretet feltételez.