Az utolsó pillanatban feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve: Magyar Péter elindította a visszaszámlálást, egy óra maradt hátra – hatályba lép az új energiarendelet

Lassan már követni is nehéz, annyi rendkívüli esemény történik Magyarországon az egyre valószínűbbé váló energiaválság kitörése előtt. Ez akkor áll elő, amint teljes egészében lekapcsolják a paksi atomerőművet és ezzel 2000 megawattnyi áramtermelés tűnik el a magyar árampiacról.

Energiaválság: az utolsó pillanatban feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve, Magyar Péter elindította a visszaszámlálást / Fotó: Facebook / Magyar Péter

A legfrissebb fejlemény, hogy nem sokkal 18 óra után megjelent az a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.

Ez a jogszabály ma, szombaton, augusztus 1-jén 19 órakot élesedik.

Finoman szólva is vészjóslóan hangzik. Érkezett azonban pozitív hír is: nagyjából egy órával ezelőtt hivatalossá vált, hogy a gyors javításnak köszönhetően, három nap váratlan szünet után után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent.

Feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve, a Dunamenti Erőmű

A társaság egészen pontosan arról számolt be a közösségi oldalán, hogy újraindult a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően tehát augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja.

A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.

A G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni. "Kollégáink a hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon:

a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések,

valamint a sikeres próbaüzemet követően

a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel.

Köszönjük munkatársaink és szakmai partnereink gyors, összehangolt munkáját, amelynek köszönhetően az egység a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan visszatérhetett a termelésbe" – zártult a poszt.

Még csütörtökön derült ki, hogy meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Rögtön megkezdődött a javítása, és az elején úgy volt, hogy van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul. Ám ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás. Utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kellett volna tennie a kormánynak.