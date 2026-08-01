Az utolsó pillanatban feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve: Magyar Péter elindította a visszaszámlálást, egy óra maradt hátra – hatályba lép az új energiarendelet
Lassan már követni is nehéz, annyi rendkívüli esemény történik Magyarországon az egyre valószínűbbé váló energiaválság kitörése előtt. Ez akkor áll elő, amint teljes egészében lekapcsolják a paksi atomerőművet és ezzel 2000 megawattnyi áramtermelés tűnik el a magyar árampiacról.
A legfrissebb fejlemény, hogy nem sokkal 18 óra után megjelent az a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.
Ez a jogszabály ma, szombaton, augusztus 1-jén 19 órakot élesedik.
Finoman szólva is vészjóslóan hangzik. Érkezett azonban pozitív hír is: nagyjából egy órával ezelőtt hivatalossá vált, hogy a gyors javításnak köszönhetően, három nap váratlan szünet után után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent.
Feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve, a Dunamenti Erőmű
A társaság egészen pontosan arról számolt be a közösségi oldalán, hogy újraindult a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően tehát augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja.
A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.
A G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni. "Kollégáink a hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon:
- a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések,
- valamint a sikeres próbaüzemet követően
- a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel.
Köszönjük munkatársaink és szakmai partnereink gyors, összehangolt munkáját, amelynek köszönhetően az egység a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan visszatérhetett a termelésbe" – zártult a poszt.
Még csütörtökön derült ki, hogy meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Rögtön megkezdődött a javítása, és az elején úgy volt, hogy van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul. Ám ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás. Utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kellett volna tennie a kormánynak.
Aztán gyorsan változott a helyzet. Csütörtök este Magyar Péter már arról számolt be, hogy pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz.
Ehhez képest tehát ez már szombaton megtörtént, ami a jelenlegi helyzetben valóságos csodának számít, pláne, hogy Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművéről van szó.
Mit kell tudni a szombaton 19 órakor hatályba lépő új energiarendeletről?
Visszatérve a cikk másik témájára, az új energiarendeletre, a szabályozást nyolc oldalon taglalja a Magyar Közlöny. Ez a "a Kormány 118/2026. (VIII. 1.) Korm. rendelete a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról" néven olvasható.
A módosítás célja a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának megerősítése a változó környezeti viszonyokhoz, az energiahordozók piacán tapasztalható bizonytalanságokhoz, a nemzetközi hálózati üzemzavarok tanulságaihoz, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályok változásaihoz igazodó, a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható rendelkezések megállapítása útján.
Kiderült, hogy az átviteli rendszerirányító Krízis Munkabizottságot (KM) hoz létre, amely
- előkészíti a krízis megelőzésére szolgáló és a krízis idején teendő intézkedéseket,
- javaslatot tesz a Kormány és a Hivatal részére a krízis idején a hatáskörükbe tartozó intézkedésekre,
- ellátja az (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti válságkoordinátori feladatokat.
A KM-et az elnök és a tagok alkotják. A KM elnöke az átviteli rendszerirányító vezérigazgatója, társelnöke a miniszter, tagjai továbbá egy-egy képviselő az atomerőmű, a termelői engedélyesek és a kiserőművi engedélyesek részéről, az elosztók egy-egy képviselője, az átviteli rendszerirányító, a földgázszállítási rendszerüzemeltető, az egyetemes szolgáltatók, a villamosenergia-kereskedők részéről egy-egy képviselő, valamint a szervezett villamosenergia-piac képviselője és a miniszter.
Az átviteli rendszerirányító az elosztókkal együttműködve
az országos felhasználói terhelést 18, hozzávetőlegesen egyforma terhelési csoportra osztja.
A terhelési csoport terhelési alcsoportokra osztható. A terhelési csoportokat lehetőség szerint a hálózati engedélyesek normál üzeméhez és területi határaihoz kell igazítani, és az egyes terhelési csoportokat, illetve alcsoportokat egyedi azonosítóval meg kell jelölni.
A válsághelyzet veszélye I. fokozatának minősül, ha
- a folyamatos villamosenergia-ellátást veszélyeztető olyan tartós erőművi vagy import teljesítményhiány jelentkezik, amikor a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye az üzemi szabályzatban meghatározottak szerinti értékre csökken a 750 MW és a 250 MW közötti sávban.
- Ezen felül az is ilyen esetnek számít, ha a földgázszállítási rendszerirányító felhasználói korlátozást rendel el, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló rendelet szerint.
- Továbbá a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 100 ezer felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik.
- A villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől 6 órát meghaladó időtartamban,
- vagy a jelentős zavar 30 napon belül legalább három alkalommal következik be.”
A válsághelyzet veszélye II. fokozatának minősül, ha
- a villamosenergia folyamatos ellátását veszélyeztető olyan tartós erőművi vagy import teljesítményhiány jelentkezik, amikor a villamosenergia-rendszer maradó teljesítménye az üzemi szabályzatban meghatározottak szerinti értéke 250 MW vagy az alatti, és a 0 MW feletti sávba esik,
- a földgázszállítási rendszerirányító által elrendelt, a Földgázellátás-biztonsági rendelet szerinti felhasználói korlátozás több mint 24 órán keresztül fennáll,
- a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 200 ezer felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik,
- a villamosenergia-rendszer nagyságtól függetlenül elszakad a szinkronterületi működéstől 9 órát meghaladó időtartamban,
- vagy a jelentős zavar 30 napon belül legalább öt alkalommal következik be.
Külön rendelkeznek a nagyfogyasztókról.
Jelentős zavar bekövetkezésével fenyegető helyzetben, jelentős zavarban, válsághelyzet veszélye I. fokozatában és válsághelyzet veszélye II. fokozatában az átviteli rendszerirányító a villamosenergia-rendszer üzembiztonságának és a villamosenergia-ellátás fenntartásának érdekében a legalább 0,5 MW lekötött teljesítménnyel rendelkező felhasználó (a továbbiakban: nagyfogyasztó) részére a közcélú hálózatról történő villamosenergia-vételezés csökkentésére (a továbbiakban: terheléscsökkentés) vonatkozó javaslatot tesz.
A javaslatban foglalt terheléscsökkentést a nagyfogyasztó a villamosenergia-ellátás biztonságos fenntartásához fűződő kiemelt közérdekre figyelemmel a tőle elvárható mértékben teljesíti. A javaslat teljesítése nem keletkeztet megtérítési igényt a nagyfogyasztó oldalán az átviteli rendszerirányítóval, illetve a vele szerződött hálózati engedélyessel szemben a javaslat teljesítéséből eredően esetlegesen bekövetkező vagyoni hátrányért.
Az átviteli rendszerirányító utasításának nem megfelelő teljesítése esetén – a katasztrófák elleni védekezésért felelős szerv bevonásával – közvetlenül és igazoltan megkeresi a nagyfogyasztót, és ismételten felszólítja, hogy a villamosenergia-terhelés csökkentésére vonatkozó utasítást két órán belül, az utasításban foglaltak szerint teljesítse.
A megkeresés bármely okból történő nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén az átviteli rendszerirányító kezdeményezheti az utasítást megszegő nagyfogyasztó villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolását a jelentős zavar, a válsághelyzet veszélye vagy a válsághelyzet időtartamára.
Válsághelyzet esetében az utasítás végrehajtása esetére a Vet. 139. § (3) bekezdése alapján a hálózati engedélyest – a tőle elvárható magatartás tanúsítása esetén – kártalanítási kötelezettség nem terheli.