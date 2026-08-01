Az utolsó pillanatban feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve: Magyar Péter elindította a visszaszámlálást, egy óra maradt hátra – hatályba lép az új energiarendelet
Lassan már követni is nehéz, annyi rendkívüli esemény történik Magyarországon az egyre valószínűbbé váló energiaválság kitörése előtt. Ez akkor áll elő, amint teljes egészében lekapcsolják a paksi atomerőművet és ezzel 2000 megawattnyi áramtermelés tűnik el a magyar árampiacról.
A legfrissebb fejlemény, hogy nem sokkal 18 óra után megjelent az a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.
Ez a jogszabály ma, szombaton, augusztus 1-jén 19 órakot élesedik.
Finoman szólva is vészjóslóan hangzik. Érkezett azonban pozitív hír is: nagyjából egy órával ezelőtt hivatalossá vált, hogy a gyors javításnak köszönhetően, három nap váratlan szünet után után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent.
Feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve, a Dunamenti Erőmű
A társaság egészen pontosan arról számolt be a közösségi oldalán, hogy újraindult a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően tehát augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja.
A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.
A G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni. "Kollégáink a hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon:
- a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések,
- valamint a sikeres próbaüzemet követően
- a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel.
Köszönjük munkatársaink és szakmai partnereink gyors, összehangolt munkáját, amelynek köszönhetően az egység a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan visszatérhetett a termelésbe" – zártult a poszt.
Még csütörtökön derült ki, hogy meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Rögtön megkezdődött a javítása, és az elején úgy volt, hogy van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul. Ám ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás. Utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kellett volna tennie a kormánynak.
Aztán gyorsan változott a helyzet. Csütörtök este Magyar Péter már arról számolt be, hogy pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz.
Ehhez képest tehát ez már szombaton megtörtént, ami a jelenlegi helyzetben valóságos csodának számít, pláne, hogy Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművéről van szó.
Mit kell tudni a szombaton 19 órakor hatályba lépő új energiarendeletről?
Visszatérve a cikk másik témájára, az új energiarendeletre, a szabályozást nyolc oldalon taglalja a Magyar Közlöny. Ez a "a Kormány 118/2026. (VIII. 1.) Korm. rendelete a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról" néven olvasható.
A módosítás célja a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának megerősítése a változó környezeti viszonyokhoz, az energiahordozók piacán tapasztalható bizonytalanságokhoz, a nemzetközi hálózati üzemzavarok tanulságaihoz, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályok változásaihoz igazodó, a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható rendelkezések megállapítása útján.
Kiderült, hogy az átviteli rendszerirányító Krízis Munkabizottságot (KM) hoz létre, amely
- előkészíti a krízis megelőzésére szolgáló és a krízis idején teendő intézkedéseket,
- javaslatot tesz a Kormány és a Hivatal részére a krízis idején a hatáskörükbe tartozó intézkedésekre,
- ellátja az (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti nemzeti válságkoordinátori feladatokat.
A KM-et az elnök és a tagok alkotják. A KM elnöke az átviteli rendszerirányító vezérigazgatója, társelnöke a miniszter, tagjai továbbá egy-egy képviselő az atomerőmű, a termelői engedélyesek és a kiserőművi engedélyesek részéről, az elosztók egy-egy képviselője, az átviteli rendszerirányító, a földgázszállítási rendszerüzemeltető, az egyetemes szolgáltatók, a villamosenergia-kereskedők részéről egy-egy képviselő, valamint a szervezett villamosenergia-piac képviselője és a miniszter.
Az átviteli rendszerirányító az elosztókkal együttműködve
az országos felhasználói terhelést 18, hozzávetőlegesen egyforma terhelési csoportra osztja.
A terhelési csoport terhelési alcsoportokra osztható. A terhelési csoportokat lehetőség szerint a hálózati engedélyesek normál üzeméhez és területi határaihoz kell igazítani, és az egyes terhelési csoportokat, illetve alcsoportokat egyedi azonosítóval meg kell jelölni.