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Rendkívüli, Robert Fico felajánlotta a segítségét Magyarországnak, de leszögezte: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi – "Példátlan válsághelyzet"

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energiaválság
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villamosenergia
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Magyar Péter
erőmű

Az utolsó pillanatban feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve: Magyar Péter elindította a visszaszámlálást, egy óra maradt hátra – hatályba lép az új energiarendelet

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Egymást érik a rendkívüli események. Megjelent a Magyar Közlönyben és 19 órakor már életbe is lép az új energiarendelet, ami meghatároza, hogyan lehet lekapcsoolni például a legnagyobb magyar gyárakat a hálózatról. Öröm az ürömben, hogy a Dunamenti Erőmű 3-as blokkja újra teljes kapacitáson üzemel.
Hecker Flórián
2026.08.01, 18:16
Frissítve: 2026.08.01, 18:48

Lassan már követni is nehéz, annyi rendkívüli esemény történik Magyarországon az egyre valószínűbbé váló energiaválság kitörése előtt. Ez akkor áll elő, amint teljes egészében lekapcsolják a paksi atomerőművet és ezzel 2000 megawattnyi áramtermelés tűnik el a magyar árampiacról.

Magyar Péter
Energiaválság: az utolsó pillanatban feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve, Magyar Péter elindította a visszaszámlálást / Fotó: Facebook / Magyar Péter

A legfrissebb fejlemény, hogy nem sokkal 18 óra után megjelent az a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést.

Ez a jogszabály ma, szombaton, augusztus 1-jén 19 órakot élesedik.

Finoman szólva is vészjóslóan hangzik. Érkezett azonban pozitív hír is: nagyjából egy órával ezelőtt hivatalossá vált, hogy a gyors javításnak köszönhetően, három nap váratlan szünet után után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent.

Feltámadt Magyarország egyik legnagyobb gázerőműve, a Dunamenti Erőmű

A társaság egészen pontosan arról számolt be a közösségi oldalán, hogy újraindult a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően tehát augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja.

A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára.

A G3 blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt fel kellett függeszteni. "Kollégáink a hiba észlelésétől kezdve folyamatosan dolgoztak a helyreállításon:

  • a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések,
  • valamint a sikeres próbaüzemet követően
  • a G3 blokk augusztus 1-jén 16:45 órától ismét zavartalanul üzemel.

Köszönjük munkatársaink és szakmai partnereink gyors, összehangolt munkáját, amelynek köszönhetően az egység a lehető legrövidebb időn belül, biztonságosan visszatérhetett a termelésbe" – zártult a poszt.

Még csütörtökön derült ki, hogy meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Rögtön megkezdődött a javítása, és az elején úgy volt, hogy van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul. Ám ha nem felel meg egy régi alkatrész, akkor az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás. Utóbbi esetben bizonyosan lépéseket kellett volna tennie a kormánynak.

Aztán gyorsan változott a helyzet. Csütörtök este Magyar Péter már arról számolt be, hogy pénteken megkezdődhet a százhalombattai Dunamenti Erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény az előzetesen vártnál korábban, akár már vasárnap teljes kapacitással járulhat hozzá a magyar energiabiztonsághoz.

Ehhez képest tehát ez már szombaton megtörtént, ami a jelenlegi helyzetben valóságos csodának számít, pláne, hogy Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőművéről van szó.

Mit kell tudni a szombaton 19 órakor hatályba lépő új energiarendeletről?

Visszatérve a cikk másik témájára, az új energiarendeletre, a szabályozást nyolc oldalon taglalja a Magyar Közlöny. Ez a "a Kormány 118/2026. (VIII. 1.) Korm. rendelete a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról" néven olvasható.

A  módosítás célja a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának megerősítése a változó környezeti viszonyokhoz, az energiahordozók piacán tapasztalható bizonytalanságokhoz, a nemzetközi hálózati üzemzavarok tanulságaihoz, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályok változásaihoz igazodó, a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható rendelkezések megállapítása útján.

Kiderült, hogy az átviteli rendszerirányító Krízis Munkabizottságot (KM) hoz létre, amely

  1. előkészíti a krízis megelőzésére szolgáló és a krízis idején teendő intézkedéseket,
  2. javaslatot tesz a Kormány és a Hivatal részére a krízis idején a hatáskörükbe tartozó intézkedésekre,
  3. ellátja az  (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11.  cikk (1)  bekezdés d)  pontja szerinti nemzeti válságkoordinátori feladatokat.

A  KM-et az elnök és a tagok alkotják. A KM elnöke az átviteli rendszerirányító vezérigazgatója, társelnöke a miniszter, tagjai továbbá egy-egy képviselő az atomerőmű, a termelői engedélyesek és a kiserőművi engedélyesek részéről, az elosztók egy-egy képviselője, az átviteli rendszerirányító, a földgázszállítási rendszerüzemeltető, az egyetemes szolgáltatók, a villamosenergia-kereskedők részéről egy-egy képviselő, valamint a szervezett villamosenergia-piac képviselője és a miniszter.

Az átviteli rendszerirányító az elosztókkal együttműködve

az országos felhasználói terhelést 18, hozzávetőlegesen egyforma terhelési csoportra osztja.

A terhelési csoport terhelési alcsoportokra osztható. A terhelési csoportokat lehetőség szerint a hálózati engedélyesek normál üzeméhez és területi határaihoz kell igazítani, és az egyes terhelési csoportokat, illetve alcsoportokat egyedi azonosítóval meg kell jelölni.

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