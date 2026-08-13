Siralmas számok érkeztek az építőiparból, a vasútépítés sem mentette meg: közel 42 százalékkal zuhant az új megrendelések száma, jelentős a drágulás

Júniusban ismét gyengült a magyar építőipar: a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, májushoz képest pedig 3,9 százalékos visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A rövid távú kilátások ennél is kedvezőtlenebb képet mutatnak, az új szerződések volumene ugyanis 41,9 százalékkal zuhant 2025 júniusához képest. Az év első hat hónapjában az ágazat teljesítménye összességében 0,7 százalékkal csökkent.

Siralmas számok érkeztek az építőiparból: miközben csökken a termelés, az árak csak növekednek / Fotó: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. / Facebook

A munkanaphatással kiigazított adat még nagyobb éves visszaesést mutat: eszerint az építőipari termelés 5 százalékkal volt kisebb a tavaly júniusinál. A szezonálisan és munkanaphatással korrigált index szerint a májusi szinthez képest 3,9 százalékkal mérséklődött a termelés.

A júniusi kibocsátás folyó áron 758,9 milliárd forintot tett ki. Az első fél évben összesen 3704,2 milliárd forint értékű építőipari termelést regisztrált a KSH.

Kettészakadt az építőipar

A részletes adatok alapján éles különbség alakult ki az épületek és az egyéb építmények között. Az épületek építésének termelési volumene 5,5 százalékkal csökkent éves összevetésben, miközben az egyéb építményeké 5,6 százalékkal nőtt.

Az ágazati bontásban még nagyobb az eltérés:

az épületek építése 22,1 százalékkal esett vissza,

az egyéb építmények építése viszont 28,3 százalékkal bővült.

A legnagyobb súlyú speciális szaképítés gyakorlatilag stagnált, mindössze 0,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi teljesítményt.

Az infrastruktúra-építések húzták felfelé az adatokat. Az út- és vasútépítés volumene 49,6 százalékkal nőtt, és önmagában 33 százalékponttal járult hozzá az egyéb építmények ágazatának növekedéséhez.

Az új megrendelések zuhantak igazán nagyot

A júniusi termelési adatnál erősebb figyelmeztetést adnak az új szerződések. Az építőipari vállalkozások által megkötött új szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 16,8 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 58,6 százalékkal zuhant. Ez különösen azért lényeges, mert miközben az egyéb építmények júniusi termelését még az út- és vasútépítések erős növekedése húzta, az új megrendelések ezen a területen már jóval gyengébb jövőbeli munkamennyiséget jeleznek.