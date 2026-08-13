Siralmas számok érkeztek az építőiparból, a vasútépítés sem mentette meg: közel 42 százalékkal zuhant az új megrendelések száma, jelentős a drágulás
Júniusban ismét gyengült a magyar építőipar: a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, májushoz képest pedig 3,9 százalékos visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A rövid távú kilátások ennél is kedvezőtlenebb képet mutatnak, az új szerződések volumene ugyanis 41,9 százalékkal zuhant 2025 júniusához képest. Az év első hat hónapjában az ágazat teljesítménye összességében 0,7 százalékkal csökkent.
A munkanaphatással kiigazított adat még nagyobb éves visszaesést mutat: eszerint az építőipari termelés 5 százalékkal volt kisebb a tavaly júniusinál. A szezonálisan és munkanaphatással korrigált index szerint a májusi szinthez képest 3,9 százalékkal mérséklődött a termelés.
A júniusi kibocsátás folyó áron 758,9 milliárd forintot tett ki. Az első fél évben összesen 3704,2 milliárd forint értékű építőipari termelést regisztrált a KSH.
Kettészakadt az építőipar
A részletes adatok alapján éles különbség alakult ki az épületek és az egyéb építmények között. Az épületek építésének termelési volumene 5,5 százalékkal csökkent éves összevetésben, miközben az egyéb építményeké 5,6 százalékkal nőtt.
Az ágazati bontásban még nagyobb az eltérés:
- az épületek építése 22,1 százalékkal esett vissza,
- az egyéb építmények építése viszont 28,3 százalékkal bővült.
A legnagyobb súlyú speciális szaképítés gyakorlatilag stagnált, mindössze 0,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi teljesítményt.
Az infrastruktúra-építések húzták felfelé az adatokat. Az út- és vasútépítés volumene 49,6 százalékkal nőtt, és önmagában 33 százalékponttal járult hozzá az egyéb építmények ágazatának növekedéséhez.
Az új megrendelések zuhantak igazán nagyot
A júniusi termelési adatnál erősebb figyelmeztetést adnak az új szerződések. Az építőipari vállalkozások által megkötött új szerződések volumene 41,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az épületek építésére kötött új szerződések volumene 16,8 százalékkal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 58,6 százalékkal zuhant. Ez különösen azért lényeges, mert miközben az egyéb építmények júniusi termelését még az út- és vasútépítések erős növekedése húzta, az új megrendelések ezen a területen már jóval gyengébb jövőbeli munkamennyiséget jeleznek.
A teljes szerződésállomány azonban egyelőre csak kismértékben maradt el a tavalyitól:
június végén 0,4 százalékkal volt kisebb az állomány, mint egy évvel korábban.
Az épületekre vonatkozó szerződések 1,5 százalékkal csökkentek, az egyéb építményeknél pedig 0,1 százalékos növekedést regisztráltak.
A gyengébb termelés mellett az építőipari árak tovább nőttek. A második negyedévben a termelői árak átlagosan 5,3 százalékkal haladták meg a 2025 azonos időszakában mért szintet, az idei első negyedévhez képest pedig 1,9 százalékos volt a drágulás.
A legnagyobb, 5,8 százalékos éves áremelkedést a speciális szaképítésben mérte a KSH. Az egyéb építmények építésében 5,1, az épületek építésében 4,5 százalékkal nőttek a termelői árak. Az első fél év így lényegében stagnálás közeli teljesítménnyel zárult: a termelési volumen 0,7 százalékkal maradt el a tavalyitól. A júniusi adatokon belül ugyan az infrastruktúra-építések erős növekedése ellensúlyozta az épületek gyengeségét, az új szerződések több mint 40 százalékos visszaesése alapján a következő hónapokban továbbra is kevés a biztos kapaszkodó az ágazat számára.
Júniusra átrendeződött az építőipar teljesítménye
A májusi adatokhoz képest júniusban valamelyest mérséklődött a havi visszaesés: májusban még 6,5 százalékkal csökkent a termelés áprilishoz képest, júniusban már 3,9 százalékos mínuszt mért a KSH az előző hónaphoz viszonyítva. Az ágazaton belül ugyanakkor jelentős fordulat történt, mert míg májusban az épületek és az egyéb építmények termelése egyaránt csökkent, júniusban az épületeknél 5,5 százalékos visszaesés mellett az egyéb építmények volumene már 5,6 százalékkal nőtt éves alapon. A változás leginkább az út- és vasútépítéseknél látható: a májusi 46,2 százalékos zuhanást júniusban 49,6 százalékos növekedés követte.
A speciális szaképítés ugyanakkor veszített a lendületéből, a májusi 12,4 százalékos éves bővülés után júniusban már csak 0,6 százalékos növekedést ért el. Az új szerződéseknél viszont romlott a kép, volumenük a májusi 21,9 százalékos visszaesés után júniusban már 41,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A teljes szerződésállomány is gyengült: május végén még 7,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, június végére viszont már 0,4 százalékos mínuszba fordult. Az első fél év összképe ugyanakkor javult, hiszen az első öt hónap 4,3 százalékos visszaesése június végére 0,7 százalékra mérséklődött, ami elsősorban az infrastruktúra-építések erős júniusi teljesítményének köszönhető.